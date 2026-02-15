Kallas niega que Europa esté al borde de la "desaparición civilizacional" y alerta: "El Consejo de Seguridad no funciona"

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, ha dicho este domingo que Europa no está al borde de "la desaparición civilizacional". Ha sido su principal respuesta a la tesis del Gobierno de Estados Unidos en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, puso de relieve el sábado en Múnich la preocupación de Washington por el futuro de Europa. "En la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos", dijo Rubio en una crítica también a la política de puertas abiertas que tiene Europa desde hace una década.

"Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad", ha señalado Kallas en una defensa del proyecto europeo.

"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa 'woke' y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, en alusión a los pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington.

Kallas ha agregado que no solo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, con Canadá como prueba de ello, donde "más del 40% de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea".

"La lista de espera es larga, deseo que los que están esperando durante largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo", ha apuntado la diplomática, en alusión a las naciones candidatas a integrar la UE.