Kallas niega que Europa esté al borde de la "desaparición civilizacional" y alerta: "El Consejo de Seguridad no funciona"
- La diplomática estonia ha defendido que "la gente sigue queriendo unirse" a la UE
- La alta representante ha criticado que "hay países que están por encima" del Derecho Internacional
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, ha dicho este domingo que Europa no está al borde de "la desaparición civilizacional". Ha sido su principal respuesta a la tesis del Gobierno de Estados Unidos en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, puso de relieve el sábado en Múnich la preocupación de Washington por el futuro de Europa. "En la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos", dijo Rubio en una crítica también a la política de puertas abiertas que tiene Europa desde hace una década.
"Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad", ha señalado Kallas en una defensa del proyecto europeo.
"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa 'woke' y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, en alusión a los pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington.
Kallas ha agregado que no solo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, con Canadá como prueba de ello, donde "más del 40% de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea".
"La lista de espera es larga, deseo que los que están esperando durante largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo", ha apuntado la diplomática, en alusión a las naciones candidatas a integrar la UE.
"Hay países por encima de la ley"
Kallas ha aprovechado para alertar de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona como debería", entre otros motivos porque no existe "rendición de cuentas" y porque "hay países que están por encima" del Derecho Internacional.
La diplomática estonia ha defendido la necesidad de reformar el sistema multilateral para que todos los países "sean iguales". "El Consejo de Seguridad no está funcionando como se suponía que debía hacerlo. Naciones Unidas no refleja el mundo tal como es actualmente", ha lamentado la jefa de la diplomacia europea, haciendo un llamamiento a aprovechar la actual crisis del actual orden mundial como una "oportunidad" para "de verdad desarrollar un mundo" que esté basado en reglas y donde haya "rendición de cuentas".
Kallas ha proseguido su explicación indicando que si existen unas reglas y "alguien las incumple, incluso los países más poderosos", debe de haber "algún tipo de rendición de cuentas" para ellos, para después recordar que el actual orden internacional se estableció "después de la Segunda Guerra Mundial, y se tuvo en cuenta todo lo que estaba sucediendo entonces".
Esas normas ya "no le sirven al mundo", ha afirmado en alusión al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros permanentes --Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido-- tienen poder de veto, lo que impide que se adopten sanciones contra ellos cuando no cumplen con los principios de la Carta de la ONU, entre otros asuntos.
"Lo que vemos en el mundo es que muy a menudo tienes a un país que decide comenzar una guerra contra otro. Así que envía a muchos hermanos, padres e hijos a matar a otros hermanos, padres e hijos. Y no hay rendición de cuentas por esa única decisión que en realidad hace que tantas personas mueran", ha añadido Kallas.