Chanel regresa a Benidorm tras su triunfo en la primera edición: ¿cómo le ha ido desde entonces?

"¡Llegó la mami!". A la final del Benidorm Fest no podía faltar la ganadora de su primera edición: Chanel de las Mercedes Terrero Martínez. La cantante, actriz y bailarina hispano-cubana regresa cinco años después a la ciudad que marcó un antes y un después en su carrera. Es difícil olvidar lo que consiguió en el Festival de la Canción de Turín con SloMo: una tercera posición que supo a micrófono de cristal, con 459 puntos, y que batió el récord de puntuaciones obtenido por nuestro país.

Artista polifacética, desde 2022 se ha centrado en crear música sin los tiempos tan exigentes de la industria. En RTVE Play repasamos los principales hitos de su carrera tras su paso por el Benidorm Fest.

TOKE, Clavaíto y un disco con el que no quedó conforme

Después de su actuación en Eurovisión, Chanel Terrero aterrizó en España y se subió a los escenarios en varias ocasiones, como en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife o en el festival Coca-Cola Music Experience. Miles de personas se agolpaban para escuchar y ver en directo la icónica actuación que nos llevó al tercer puesto. Unos meses más tarde, la cantante fichó con la discográfica Sony Music Entertainment para poner en marcha sus próximos proyectos musicales. La de La Habana también tuvo tiempo para cantar La estrella azul, uno de los temas más reconocibles de Disney para el live action de Pinocho.

Desde el principio, Chanel se ha caracterizado por publicar de forma escalonada sus sencillos. A SloMo le siguió un tiempo más tarde TOKE, la canción de RTVE y de la selección española de fútbol masculino para la Copa Mundial de Fútbol 2022. La noticia la comunicó la cantante en TVE, en el programa Dúos increíbles. "Es una canción para que todo el mundo cante, baile... Es una canción de masas que es perfecta para esto. Además es muy divertida", confirmaba la artista.

No fue hasta bien entrado 2023 cuando vio la luz su colaboración con Abraham Mateo Clavaíto, un tema que a los dos les ha brindado muchas alegrías. El granadino no ha sido el único, ya que la cantante se ha rodeado de otras estrellas con estilos muy diferentes: Maikel Delacalle, el rapero argentino FMK, la española Ptazeta, el brasileño Zé Felipe o el italiano Rocco Hunt han estado presentes en su primer disco ¡Agua!

A mediados de año, la cantante anunció su nuevo single, P.M, y las primeras fechas de su gira. El tour la ha ayudado a recorrer prácticamente toda España, pero no fue hasta principios de 2024 cuando se publicó finalmente el álbum en todas las plataformas. En Matemática de la carne, con Carlos del Amor, explicó por qué tardó tanto en hacerlo: "Yo tenía que dar lo mejor de mí y, para dar lo mejor de mí, tenía que saber quién soy o qué era en ese momento. Entonces mi trabajo fue, no solo estar en un estudio de grabación para crear un disco, sino para conocerme y aprende".

La artista, pese a todo, no quedó conforme con el resultado. Se lo confesó a David Broncano en La Revuelta: "Hay cosas que molan, pero no me sentía identificada. El proceso fue muy tedioso". En ese programa la cantante interpretó en directo Antillas, una canción en la que rinde homenaje a sus orígenes caribeños. Chanel volvió a acudir al programa para presentar otra de sus canciones, Matahari, junto a Lapili, en una actuación en la que hicieron uso de todo el teatro Príncipe Gran Vía.