Tony Grox & LUCYCALYS ganan el Benidorm Fest 2026 con la canción "T AMARÉ"

T AMARÉ, T AMARÉ, T AMARÉ... ♫ Tony Grox y LUCYCALYS ganan la quinta edición del Benidorm Fest con "T AMARÉ", una canción que apunta a convertirse en uno de los temas más tarareados del año. El dúo andaluz se ha impuesto con una propuesta que fusiona flamenco y electrónica desde una mirada accesible y emocional, celebrando el amor en todas sus formas y levantando al público del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

Los andaluces ya habían conquistado las listas de reproducciones desde el lanzamiento de su canción en diciembre, y poco a poco "T AMARÉ "se fue convirtiendo en uno de los temas más virales de la edición. En su semifinal del martes sorprendieron al público del Palau, que guardó silencio durante el inicio de la actuación para estallar después en aplausos y acompañar el estribillo con ese gesto tan reconocible de las manos, marcando el compás hacia delante, en una conexión directa entre artistas y espectadores. Una canción pensada para todos los públicos, llamada a trascender el certamen y a llegar a una audiencia aún mayor. Esta noche, el dúo ha tenido además el honor de cerrar la final, como hiciera Melody el año pasado, y al igual que la sevillana, los granadinos se han alzado con el trofeo, la ansiada Sirena de Oro, y los 150.000 euros de premio.

Tony Grox y LUCYCALYS en la final del Benidorm Fest 2026 ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

"Top experiencias de mi vida", publicaba Tony Grox tan solo unas horas antes de la gran final del certamen alicantino. Público y jurado se han rendido ante los benjamines de esta quinta edición, que se han alzado con la victoria gracias a una actuación magnética, cargada de autenticidad y pureza. Sobre el escenario se respiraba Andalucía, pero lejos de los clichés habituales: sin lunares ni abanicos, apostando por una estética blanca, luminosa, que evocaba las noches de verano y una identidad andaluza más sensorial que folclórica. LUCYCALYS ha demostrado un gran desparpajo escénico, conquistando a la cámara en todo momento y confirmándose como una intérprete con carisma y presencia propia.

"T AMARÉ", la canción ganadora del Benidorm Fest 2026 El tema ganador es una declaración cálida y directa, un mensaje universal al amor entendido en su sentido más amplio: la amistad, la familia, la pareja o cualquier persona que funcione como refugio emocional. Musicalmente, el tema se mueve en el pop mainstream contemporáneo, enriquecido con matices flamencos, y transita desde lo íntimo hasta un final expansivo que evoca el espíritu colectivo y la alegría compartida. Tony Grox y LUCYCALYS han defendido esta noche una de las actuaciones más celebradas del Benidorm Fest 2026. "T AMARÉ", uno de los temas con mayor potencial de la edición y convertido desde su lanzamiento en uno de los más reproducidos y virales, ha hecho vibrar el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm cada vez que la vocalista del dúo repetía su ya reconocible estribillo. Visiblemente emocionados, ambos artistas han disfrutado sobre el escenario y se han contagiado de la energía del público, derrochando carisma y complicidad. La actuación, cargada de magia y de esencia andaluza, ha transformado una gran fuente escénica en mesa de DJ, sobre la que LUCYCALYS ha cantado y se ha movido con delicadeza, en una puesta en escena que ha respirado identidad y luz. Tony Grox y LUCYCALYS en la final del Benidorm Fest 2026 RTVE

Así ha sido la actuación ganadora La puesta en escena ha sido clave para consolidar la victoria de Tony Grox y LUCYCALYS. Un imponente set central, concebido como un patio andaluz, ha articulado una propuesta visual en la que el blanco ha sido el color dominante, símbolo de pureza, luz y emoción. Sobre esa gran plataforma blanca, que ocultaba la mesa de mezclas del DJ, Tony Grox ha construido una base sobria y elegante desde la que ha emergido la voz de LUCYCALYS, protagonista absoluta de una interpretación contenida al inicio y cada vez más expansiva. Tony Grox y LUCYCALYS en la final del Benidorm Fest 2026 RTVE La actuación ha ido creciendo con la aparición del cuerpo de baile, que ha arropado a la cantante en una coreografía orgánica, de raíz flamenca, hasta desembocar en un final cargado de simbolismo. El lanzamiento de palomas al vuelo en la pantalla central ha cerrado una escena pensada para emocionar y conectar con el gran público. Un tema centrado en la intensidad afectiva, sostenido por un pulso rítmico contemporáneo, y una realización limpia y efectiva que ha sabido convertir la sencillez en virtud y la identidad andaluza en un lenguaje universal.

¿Quiénes son Tony Grox y LUCYCALYS? Tony Grox, nombre artístico de Antonio Ramírez, es compositor, productor y DJ, con una trayectoria marcada por la fusión de la electrónica, el pop contemporáneo, la música urbana y el flamenco. Ha trabajado en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas o Miami y ha colaborado con artistas como Kiki Morente, Lachispa, Salma, José Rey o Jedet. Su sello personal es precisamente ese cruce de géneros que ahora lleva al Benidorm Fest. Tony Grox & LUCYCALYS canta "T AMARÉ" en el Benidorm Fest 2026 Verónica Casanova Por su parte, LUCYCALYS, cuyo nombre real es Lucía Sánchez Manzorro, llega desde el teatro musical y el conservatorio de Chiclana, donde se formó en flamenco y pop. Tras lanzar sus primeros temas en solitario, encuentra en esta candidatura conjunta un salto decisivo en su carrera. Juntos, Tony Grox y LUCYCALYS han firmado una propuesta que ha conectado con público y jurado y que confirma que el flamenco y la electrónica también pueden bailar de la mano. Tony Grox y LUCYCALYS en el Benidorm Fest 2026 ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

Resultados del Benidorm Fest 2026

Voto del jurado profesional (50%) 92 puntos a ASHA

82 puntos a Tony Grox y LUCYCALYS

71 puntos a Izan Llunas

70 puntos a Miranda & bailamamá!

65 puntos a The Quinquis

52 puntos a Rosalinda Galán

51 puntos a KITAI

40 puntos a Dani J

30 puntos a María Lón ft. Julia Medina

24 puntos a Kenneth

24 puntos a MAYO

23 puntos a Mikel Herzog Jr.

Voto demoscópico (25%) 48 puntos a Izan Llunas

44 puntos a Rosalinda Galán

40 puntos a Mikel Herzog Jr.

36 puntos a Tony Grox y LUCYCALYS

32 puntos a Dani J

28 puntos a ASHA

24 puntos a María León ft. Julia Medina

20 puntos a KITAI

16 puntos a The Quinquis

12 puntos a Kenneth

8 puntos a Miranda! y bailamamá

4 puntos a MAYO

Voto del público (25%) 48 puntos a Tony Grox y LUCYCALYS

44 puntos a Rosalinda Galán

40 puntos a miranda & bailamama

36 puntos a MAYO

32 puntos a KITAI

28 puntos a María León ft. Julia Medina

24 puntos a ASHA

20 puntos a Izan Llunas

16 puntos a Mikel Herzog Jr.

12 puntos a The Quinquis

8 puntos a Dani J

4 puntos a Kenneth