Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas 2026, en directo

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que cumple este año medio siglo, celebra este viernes uno de sus grandes hitos, la, elección de la Reina Adulta de las fiestas. Trece candidatas aspiran a hacerse con un cetro que sólo alzará una de ellas, al término de una gala que arranca a las 21.45 horas en La 2 y en RTVE Play.

'Las Vegas' es la temática elegida para este año. Dani Calero, Catha González y Nayra Santana ejercerán de anfitriones para una gala organizada en el parque Santa Catalina y en la que se dará a conocer el nombre de la nueva reina, que tomará el relevo de Coral Gutiérrez, la ganadora en la edición de 2025.

01.26 min ¿Cuánto cuesta ir al carnaval de Las Palmas?

El carnaval de Las Palmas vivió un parón durante el franquismo, por lo que este 2026 los festejos cumplen 50 años. A sus atractivos se ha sumado desde 1998 la Gala Drag Queen, que se ha consolidado como uno de los principales atractivos de una fiesta catalogada de Interés Turístico Internacional.

Al contrario de lo que ocurre en otras partes de España golpeadas por el temporal, las islas Canarias mantienen estos días un tiempo relativamente estable y, en el caso de Las Palmas, las temperaturas han oscilado este viernes entre los 18 y los 21 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.