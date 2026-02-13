Final COAC 2026: orden de actuación de las agrupaciones en el Gran Teatro Falla de Cádiz
Sin miedo al viernes 13, el Carnaval de Cádiz celebra la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), tradicionalmente conocido como el concurso del Falla, puesto que se celebra en el Gran Teatro Falla de 'La Tacita de Plata'.
Tras un largo mes cargado de actuaciones (la fase preliminar comenzó el 11 de enero), el COAC 2026 pone punto y final con una jornada donde autores veteranos y jóvenes realidades del concurso pelearán a base de coplas por el primer puesto en las cuatro categorías: coros, chirigotas, comparsas y cuartetos.
La final comienza a las 20:00 hora peninsular española y estará dividida en cuatro bloques (una agrupación de cada categoría por tramo). Finalizará en la madrugada del sábado, con el fallo del jurado (en un amplio margen entre las 5:00 y las 8:00), a escasas horas de iniciar los carnavales propiamente dichos de Cádiz.
Primer bloque
Coro El sindicato
El conjunto del histórico autor Julio Pardo sigue con su legado en el tercer año tras su muerte. Con la autoría de su hijo, Julio Pardo Carrillo, junto a Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano, más conocido como 'Canijo de Carmona', este año representan al sindicato 'Comisiones Copleros'.
Simulan ser trabajadores de una factoría de coplas que deciden organizarse para defender los derechos de los copleros y artistas del carnaval y la esencia del concurso. Buscan el 17º primer premio si contamos todas las participaciones del grupo y el primero bajo la autoría de Julio Pardo júnior (en 2023 ganaron por última vez, días después de la muerte de Julio Pardo sénior).
Chirigota Los que van a coger papas
Con el humor irreverente que caracteriza a 'El Yuyu', la chirigota de José Guerrero Roldán se ha plantado en una nueva final. No sabemos si estos veteranos 'cardenales' tendrán fumata blanca y se llevarán el primer premio, algo que no consigue 'El Yuyu' desde 2001 con Tampax Goyescas, comparsa fina y segura .
Lo que es seguro es que volverán a utilizar la sátira para aderezar sus críticas sociales y el joven monaguillo que les acompaña se marcará un nuevo bailecito a petición del público del Falla. Una actuación que un año más queda a la incertidumbre de si será la última del veterano chirigotero.
Comparsa Los invisibles
En comparsas abre la jornada la joven agrupación de Manuel Cornejo, que vuelve a pisar las tablas del Falla en una final tras su formidable estreno en 2023 con Cádiz de mi alma.
Mejoran así el quinto puesto del año pasado y continúan con su toque optimista, representando a unos jóvenes introvertidos que, gracias al carnaval, consiguen superar la indeferencia a la que les tiene relegados la sociedad.
Cuarteto Los latin king de la calle paskin
El conocido como 'cuarteto de la cantera' vive su segunda final consecutiva, ahora con la dirección ya en solitario de Manu Peinado. Esta 'banda callejera' ha conseguido enganchar al público en cada una de sus actuaciones, con golpes que en más de una ocasión han generado el "uuu" como asombro del público.
La parodia quedó enmarcada en semifinales a una pelea entre dos de los integrantes. Habrá que ver si estos jóvenes 'bros' cuarteteros 'tienen suficiente calle' para convencer al jurado e imponerse en la final del COAC.
Segundo bloque
Coro Las mil maravillas
El coro de los Estudiantes defiende el primer premio de 2025 con El gallinero.
Con Antonio Bayón y Rubén Cao como autores principales, se meten en la piel de Alí Babá y sus 40 ladrones. Sin embargo, la famosa cueva no esconde riquezas, sino a la propia ciudad de Cádiz.
Chirigota Una chirigota en teoría
Son la auténtica sensación del concurso este 2026. La chirigota de Miguel Ángel Llull ha alcanzado su primera final encarnando al físico Stephen Hawking. Una interpretación más realista de lo habitual, aunque con el tono de humor característico, que se ha viralizado en el mundo entero.
Sin salir en ningún momento del personaje en sus sillas motorizadas (que cederán tras los carnavales a personas que la necesiten) y con el habla 'robotizada', buscarán un último software con el que brillar en un pase que les puede encumbrar al primer puesto.
Comparsa El patriota
La mayor sorpresa de semifinales. La comparsa sevillana de Alcalá de Guadaíra ha logrado un histórico pase a la final con un logrado 'tipo' del padre de la patria andaluza, Blas Infante, asesinado hace 90 años.
Con una autoría compartida entre Francisco Jesús Gómez León y Francisco Javier Ramos Rueda, la agrupación emana un fuerte espíritu andalucista de principio a fin con una bella melodía compuesta por Juan Manuel Moreno Gandul, inspirado por el Olimpo de celebridades andaluzas que representa el forillo (la escenografía).
Cuarteto ¡Que no vengan!
El conocido como cuarteto del Gago busca seguir con su idilio en el concurso y alzar su octavo primer premio en el Falla. El grupo cumple 20 años desde que Miguel Ángel Moreno y los suyos se unieran para sacar 'Un cuarteto con gancho', consiguiendo el primer premio en 2006. Son los auténticos dominantes de una modalidad que desde la marcha del cuarteto del Morera ha vivido muchos altibajos.
Haciendo referencia a su constante petición de que solo participen en el COAC quienes estén bien preparados, los cuarteteros intentan en la parodia coronar la cima de un masificado Everest.
Tercer bloque
Coro ADN
El coro de Luis Rivero lleva años asentado en la gran final, si bien solo ha ganado el primer premio en 2017 y 2018 con 'El mayor espectáculo del mundo' y 'Vive, sueña, canta'.
Tras varios años inspirado en culturas del mundo entero, este año sus tanguillos se centran en los elementos fundamentales y los rasgos distintivos de Cádiz.
Chirigota Ssshhhhh!!
Una vez más, la chirigota de Antonio Álvarez 'Bizcocho' se presenta con la oportunidad de ser la primera agrupación sevillana en ganar el concurso, ahora uniendo fuerzas con Pablo de la Prida.
Huyendo del 'tipo' fatalista que solían representar, este año la chirigota sevillana ha encandilado al público con sus 'saetas' desde un balcón privilegiado en plenas tablas del Gran Teatro Falla. El público se integra también en el ambiente, pidiendo silencio (ssshhh) cuando aparecen los penitentes. Toda una procesión en pleno febrero carnavalero.
Comparsa Los humanos
Tras un año de ausencia debido a dolores agudos de cabeza, el maestro Antonio Martínez Ares busca continuar su senda de primeros premios iniciada en 2022. Con una trayectoria ya legendaria en el Carnaval de Cádiz, iniciada en 1984, el autor del barrio de Santa María ha ganado hasta en diez ocasiones ya.
Una experiencia que representa este año disfrazado de anciano, decidido a transmitir la humanidad que le falta a una sociedad cada vez más polarizada e insensible.
Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada
La Pasión de Cristo se vuelve a colar en la final del COAC, con un cuarteto que ha recuperado el estilo clásico, con una parodia rimada que se caracteriza por su sencillez, pero que reescribe la historia más famosa de la historia con mucho ingenio.
Tras la sagrada cena, el prendimiento, la sentencia, la crucifixión y la muerte, todo indica que para la final se han dejado el último capítulo: la resurrección.
Cuarto bloque
Coro La esencia
El coro de Pedrosa y David Fernández repite final, este año con la colaboración de Enrique García Rosado ('Kike Remolino').
Tras tres primeros premios y muchas finales, en 2026 también se ha centrado en recuperar la esencia de los coros, como indica en su nombre y en consonancia con muchas de sus agrupaciones compañeras.
Chirigota Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)
Tras un debut en solitario de ensueño en 2025 con el primer premio de 'Los calaitas', Alejandro Pérez 'Peluca' regresa a la final aspirando a todo. El boom que supuso su primera chirigota parece mantenerse, con un público entregado a sus reflexivos pasodobles y un estribillo que es todo un trabalenguas que ha creado sensación y retado a otras agrupaciones a ejecutarlo.
Además, tanto la presentación como el popurrí han evolucionado en cada una de las fases, a medida que estos amish de Wisconsin celebran su Rumspringa viajando a Cádiz, con cambios tanto en el repertorio como en el forillo.
Comparsa DSAS3
Como broche final, Jesús Bienvenido defiende el primer premio de 2024, ahora con Martínez Ares como principal 'rival'. Con una crítica directa al sistema sanitario andaluz y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el galardonado autor ha ido de menos a más en todo el concurso.
Con un ritmo vertiginoso una vez que fueron sancionados en preliminares por pasarse de la media hora de actuación, estos bufones desgranan el desastre que supone para los andaluces las largas listas de espera del SAS (Servicio Andaluz de Salud) y el fallo en los cribados del cáncer de mama. Toca esperar para saber si esos cinco puntos de sanción repercutirán en el resultado final del concurso.