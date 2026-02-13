Estos son los seis últimos finalistas del Benidorm Fest 2026 ¡Los ganadores de la Semifinal 2!

¡MENUDA SEMIFINAL DE ESCÁNDALO ABSOLUTO! Ya conocemos a los 12 finalistas del Benidorm Fest 2026. Tras dos semifinales marcadas por la tensión y el alto nivel artístico, seis nuevos nombres se suman a Kenneth, Mikel Herzog Jr., Izan Llunas, María León ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox y LUCYCALYS en la gran final del sábado 14 de febrero. La quinta edición del certamen alicantino ya tiene a sus protagonistas definitivos.

No ha sido un camino fácil: todos buscaban un hueco en la noche decisiva, pero solo seis han logrado dar el paso definitivo en esta segunda semifinal, mientras tres candidaturas se han quedado a las puertas. Miranda! y bailamamá, MAYO, Rosalinda Galán, Dani J, The Quinquis y ASHA han convencido tanto al público como al jurado profesional y pelearán ahora por la Sirenita de Oro. La cuenta atrás ya está en marcha: en menos de 48 horas conoceremos al sucesor o sucesora de Melody y al ganador de los 150.000 euros. ¡Que comience la gran final!

Tras dos semifinales y 18 actuaciones de altísimo nivel, el Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus 12 finalistas. El escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm ha confirmado el músculo artístico de una edición que no ha dejado indiferente a nadie. En solo dos días conoceremos al sucesor o sucesora de Melody, y su canción pasará a formar parte de la ya icónica lista de ganadoras del certamen, junto a "SloMo", "Eaea", "ZORRA" y "ESA DIVA".

Los seis finalistas de la segunda semifinal Elegir a los últimos seis finalistas no ha sido una tarea sencilla ni para el público ni para el jurado. De las nueve propuestas participantes, solo seis han conseguido el pase, mientras que tres se han quedado a las puertas. Como ya ocurrió en la primera gala, no se han desvelado ni las posiciones ni la candidatura más votada; las puntuaciones completas se conocerán tras la final del Benidorm Fest 2026. El resultado se ha decidido mediante el sistema de votación mixto: 50 % del jurado profesional, 25 % del público —a través de app gratuita, llamadas, SMS y RTVE Play— y 25 % del jurado demoscópico. El jurado profesional, presidido por Roberto Santamaría y formado además por Alicia García, Almudena Heredero, Dani Ruiz, Ignacio Meyer, Javier Llano, Melanie Parejo y Sonia Durán Guarasa, ha elegido como finalistas a The Quinquis, ASHA, Miranda! y bailamamá, MAYO, Dani J y Rosalinda Galán. Por su parte, el voto del público, cuyo voto se ha repartido entre el voto demoscópico y las llamadas, SMS y el voto gratuito en RTVE Play, ha elegido a Miranda! y bailamamá, MAYO, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Dani J como sus favoritos. La suma entre ambas votaciones ha decidido que los seis últimos finalistas sean Miranda! y bailamamá, MAYO, Rosalinda Galán, Dani J, The Quinquis y ASHA, por lo que volveremos a ver sus actuaciones el próximo sábado 14 de febrero en la gran final.

Rosalinda Galán se clasifica para la final con "Mataora" Impactante, poderosa y absolutamente magnética. Rosalinda Galán ha sellado su pase a la gran final del Benidorm Fest 2026 con "Mataora", firmando una de las actuaciones más rotundas y aplaudidas de esta quinta edición. La andaluza ha dominado el escenario con una presencia imponente y un directo vocal lleno de fuerza y matices, conectando con el público desde el primer verso y levantando una de las mayores ovaciones de la noche. Su interpretación, intensa y contenida a la vez, confirma el enorme peso artístico de una propuesta que no deja indiferente a nadie. 02.55 min Rosalinda Galán interpreta "Mataora" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La puesta en escena eleva el relato de Carmen a través de una estética profundamente simbólica, donde el blanco y el rojo dominan el espacio y dialogan con un exquisito juego de luces y sombras. La realización, cuidada al milímetro, proyecta siluetas que refuerzan el dramatismo y la narrativa de la canción, fusionando folclore y vanguardia con una elegancia sobrecogedora.

Dani J se clasifica para la final con "Bailándote" Dani J cumple con los pronósticos y logra su pase a la gran final del Benidorm Fest 2026 con "Bailándote". El bachatero firma una actuación enérgica y muy dinámica, en la que consigue transmitir a la perfección el espíritu del tema. Destaca especialmente su solvencia vocal, con un directo prácticamente calcado a la versión de estudio —e incluso superándola por momentos—, combinado con una gran capacidad para el baile que sostiene el ritmo de principio a fin. 03.14 min Dani J interpreta "Bailándote" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La puesta en escena gira en torno a una gran estructura metálica con escaleras, elemento central con el que el artista interactúa durante los tres minutos de actuación. Acompañado por su cuerpo de baile, sobresale especialmente una bailarina vestida de blanco, con la que mantiene un constante juego escénico de búsqueda a lo largo de la estructura hasta culminar en un baile conjunto de bachata. Una propuesta cargada de ritmo y con un toque urbano que aportará frescura a la final del certamen.

ASHA se clasifica para la final con "Turista" La joven compositora —con temas firmados para C. Tangana, Becky G y Lola Índigo— ha sido la encargada de abrir la primera semifinal con "Turista", y lo ha hecho con una puesta en escena tan clara como efectiva. Tras el mini concierto de Abraham Mateo, ASHA ha tomado el escenario para trasladarnos a un llamativo medio de transporte amarillo que articula toda la actuación. A lo largo del tema, la artista interactúa con los “pasajeros”, el cuerpo de baile, en un viaje musical que va evolucionando en ritmo y atmósferas. 02.50 min ASHA interpreta "Turista" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo El relato visual se completa con las pantallas LED del fondo, que proyectan una estación de tren con sus vías durante los tres minutos de actuación. El cierre llega cuando ASHA abre la puerta trasera del vagón para cantar el último verso, mientras el público del Palau aparece proyectado al fondo, rompiendo la cuarta pared. Tanto la artista como los bailarines apuestan por un vestuario en tonos pastel que refuerza el carácter luminoso y narrativo de la propuesta.

Mayo se clasifica para la final con "Tócame" Los benifans llevaban años pidiendo su nombre y, por fin, MAYO se ha estrenado en el Benidorm Fest con "Tócame". El artista sevillano traslada al escenario el universo conceptual de su videoclip en una propuesta muy reconocible y totalmente coherente con su identidad artística. El vaquero se convierte en el hilo conductor de la actuación, presente tanto en la escenografía como en el vestuario del propio sevillano y de su cuerpo de baile, definiendo una estética marcada y muy clara desde el primer segundo. 03.08 min MAYO interpreta "Tócame" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La puesta en escena se articula en torno a una gran estructura triangular que simula una lavandería, por la que los bailarines suben y bajan durante toda la actuación. A mitad del número, la plataforma gira y descubre una de sus caras cubierta de jeans de distintos colores, reforzando el impacto visual. MAYO también interactúa con un burro situado a la izquierda del escenario, del que toma una camiseta con el lema "I LOVE BENIDORM" para lanzarla a cámara. El baile es el gran protagonista, con una coreografía muy marcada que incluye incluso un porté, elevando al sevillano y dejando uno de los momentos más potentes de la actuación.

Miranda! & bailamamá se clasifican para la final con "Despierto Amándote" El broche de la segunda semifinal lo ha puesto Miranda! y bailamamá con la canción "Despierto amándote". El dúo argentino, junto a Óscar Ferrer, llega al Benidorm Fest con una propuesta desenfadada, luminosa y abiertamente festiva, fiel a su ADN pop y pensada para hacer disfrutar al público desde el primer compás. 03.09 min Miranda! & bailamamá interpreta "Despierto Amándote" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La actuación arranca con un gran colchón en el centro del escenario, donde Ale inicia la actuación sentado, envuelto en una atmósfera de humo. Al fondo, Juliana y Óscar completan la imagen con un vestuario coordinado que refuerza la estética colorista del número. A medida que avanza la canción, se suman más camas y las pantallas LED se llenan de precios y símbolos de rebajas, recreando el interior de una tienda de colchones. El cierre llega con los tres artistas tumbados juntos sobre una de las camas, rodeados de globos de colores que evocan inevitablemente la icónica imagen de Up, poniendo el punto final a una actuación tan divertida como icónica.