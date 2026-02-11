Estos son los seis primeros finalistas del Benidorm Fest 2026 ¡Los ganadores de la Semifinal 1!

El Benidorm Fest 2026 ya ha comenzado a escribir su historia. El Palau d’Esports l’Illa de Benidorm ha acogido el primer asalto de esta edición, en el que nueve artistas han presentado sus propuestas sobre el escenario con un objetivo claro: conseguir uno de los seis billetes disponibles para la gran final del sábado.

Tras una semifinal de infarto, ya conocemos a los primeros seis finalistas del Benidorm Fest 2026! Kenneth, Izan Llunas, María León Ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr. han conseguido su pase a la gran final, donde volverán a interpretar "Los Ojos No Mienten", "¿Qué vas a hacer?", "Las Damas y El Vagabundo", "El Amor Te Da Miedo", "T AMARÉ" y "Mi Mitad", los temas que esta noche han conquistado al público y al jurado.

Inés Hernand, Jesús Vázquez y Javier Ambrossi han sido los encargados de conducir una gala que ha mostrado por primera vez el trabajo escénico que los participantes han preparado durante meses de ensayos. Como novedad este año, los artistas han desarrollado sus puestas en escena junto al director artístico Sergio Jaén y el coreógrafo Borja Rueda, reforzando la apuesta visual y coreográfica de las actuaciones.

Un año después de la victoria de Melody con "ESA DIVA", el Benidorm Fest ha inaugurado su quinta edición confirmando el crecimiento del certamen como gran escaparate de la música española. En esta primera gran noche, nueve artistas han presentado propuestas de alto nivel que han puesto de manifiesto la ambición artística y escénica de la edición de 2026. Rock en directo, grandes estructuras, un imponente rosetón, espectaculares juegos de luces, brillo sobre el escenario y mucha coreografía han marcado una semifinal que ha dejado actuaciones memorables. Todo ello en un escenario renovado, de mayor dimensión y capacidad visual, diseñado para reforzar el carácter del Benidorm Fest como uno de los grandes espectáculos televisivos.

Los seis finalistas de la Primera Semifinal Elegir a los seis primeros finalistas no ha sido una tarea sencilla ni para el público ni para el jurado. Las nueve propuestas han destacado por su nivel artístico y escénico, aunque solo seis han logrado hacerse con un puesto en la gran final. Al igual que en la pasada edición, no se han revelado las posiciones ni la candidatura más votada de la semifinal, ya que las puntuaciones completas se darán a conocer el sábado, una vez se proclame al ganador o ganadora del Benidorm Fest 2026, manteniendo así la emoción hasta el último momento. Como novedad, este año la primera semifinal contaba con dos plazas más de lo habitual, por lo que han sido seis los artistas clasificados en lugar de cuatro. El resultado se ha decidido mediante el sistema de votación mixto: el jurado profesional que ha otorgado el 50 % de la puntuación total, el voto del público, repartido entre la app gratuita, las llamadas telefónicas, los SMS y el voto gratuito en RTVE Play, ha supuesto el 25 %, mientras que el jurado demoscópico ha aportado el 25 % restante. El jurado profesional, presidido por Roberto Santamaría y formado además por Alicia García, Almudena Heredero, Dani Ruiz, Ignacio Meyer, Javier Llano, Melanie Parejo y Sonia Durán Guarasa, ha elegido como finalistas a DORA y Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox y LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth. Por su parte, el voto del público, cuyo voto se ha repartido entre el 25% del voto demoscópico y el 25% de las llamadas, SMS y voto gratuito en RTVE Play, ha elegido a Izan Llunas, Kenneth, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., KITAI y Tony Grox y LUCYCALYS como sus favoritos. La suma entre ambas votaciones han decidido que los seis finalistas sean Kenneth, Izan Llunas, María León Ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr, por lo que volveremos a ver sus actuaciones el próximo sábado 14 de febrero en la gran final.

Kenneth se clasifica para la final con "Los Ojos No Mienten" Kenneth ha sido el encargado de cerrar la noche y los nervios no le han pasado factura. El artista gallego ha llegado a la quinta edición del Benidorm Fest con "Los ojos no mienten", una propuesta que nace de ese instante en el que dos miradas se cruzan en medio de una fiesta y surge una conexión inmediata. Sobre el escenario, el cantante ha recreado precisamente ese ambiente nocturno y de discoteca que inspira la canción, apostando por una actuación dinámica y muy visual. 02.58 min Kenneth interpreta "Los Ojos No Mienten" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La escenografía ha estado marcada por un gran aro de luz suspendido sobre el escenario, elemento central que ha permitido crear diferentes atmósferas lumínicas y reforzar la estética nocturna del número. A ello se ha sumado el uso de pirotecnia en los momentos clave de la actuación, aportando el impulso final al show. Kenneth ha estado acompañado por cinco bailarines, que han ejecutado la coreografía diseñada por Borja Rueda, completando una propuesta que ha conectado con el público del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y que ha sido recibida con una sonora ovación.

Izan Llunas se clasifica para la final con "¿Qué vas a hacer?" Actitud, presencia y mucha elegancia definen la actuación de Izan Llunas en esta primera semifinal. Cincuenta años después de que su abuelo, Django, ganara el mítico Festival de Benidorm, el joven artista se ha subido al escenario de la ciudad alicantina para defender "¿Qué vas a hacer?" con una interpretación segura, gran solvencia vocal y un carisma que ha captado la atención del público benidormense desde el primer instante. Su propuesta, de concepto orgánico y centrada en la interpretación, ha demostrado la madurez escénica del cantante de 21 años, cuya voz ha sonado firme y precisa durante los tres minutos de actuación. 02.55 min Izan Llunas interpreta "¿Qué vas a hacer?" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La puesta en escena ha comenzado en un tono íntimo, con el artista prácticamente solo sobre el escenario, creciendo progresivamente hasta desembocar en un número más coreografiado junto al cuerpo de baile y un cuidado juego visual de luces y elementos escénicos. Entre estos destaca la gran estructura circular de tela, concebida como un telón teatral envolvente que se convierte en el eje visual de la actuación y con la que Llunas interactúa de forma constante, introduciéndose en su interior, apareciendo y desapareciendo entre los pliegues y utilizándola como extensión del propio movimiento escénico. Vestido de negro, con pantalón de líneas azul eléctrico y una americana a juego que más tarde se retira para revelar un look más desenfadado en tirantes, el artista construye así una actuación que combina sobriedad, elegancia y un final de mayor intensidad, consolidando una de las propuestas más frescas de la noche.

KITAI se clasifica para la final con "El Amor Te Da Miedo" El rock vuelve a la final del Benidorm Fest de la mano de KITAI, que ha conseguido el pase con "El amor te da miedo". La banda ha logrado exactamente lo que buscaba: convertir su actuación en un auténtico concierto en directo sobre el escenario del certamen. Con una propuesta visualmente atractiva y una realización muy cuidada, el grupo ha defendido el tema con solvencia vocal, pero, sobre todo, con una actitud arrolladora que ha transmitido energía y complicidad al público desde el primer momento. 03.05 min KITAI interpreta "El Amor Te Da Miedo" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo La actuación ha arrancado con un llamativo efecto de cámara en ojo de pez que, poco a poco, ha ido revelando a los cuatro integrantes del grupo: Kenya, una vocalista magnética que ha brillado durante toda la actuación; Eduardo, a la guitarra; Deivhook, a la batería; y Fabio, al bajo. Un inicio potente que ha encendido al Palau d’Esports desde los primeros segundos y ha demostrado que abrir la gala no era un inconveniente para una de las propuestas más contundentes de la noche. Los fogonazos de luz y las torres de fuego, protagonistas del tramo final, han terminado de elevar la intensidad de una actuación que ha llevado la temperatura del recinto al máximo.

Mikel Herzog Jr. se clasifica para la final con "Mi Mitad" Mikel Herzog Jr. ha apostado por una puesta en escena sobria y minimalista, construida sobre una cuidada realización que convierte los cambios de plano en uno de los grandes recursos narrativos de la actuación. Su escenografía, dominada por el blanco y negro, refuerza la dualidad emocional que plantea la letra de "Mi Mitad" y envuelve la actuación en una atmósfera íntima y elegante. En la única balada de la noche, el artista ha logrado destacar precisamente por esa sencillez bien trabajada, demostrando que no siempre son necesarios grandes elementos escénicos para generar impacto. 03.12 min Mikel Herzog Jr. interpreta "Mi Mitad" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo El directo vocal ha sido, sin duda, uno de los más sólidos de la semifinal: preciso, emotivo y prácticamente calcado al sonido de estudio. Con una interpretación contenida pero cargada de emoción, Herzog firma una actuación que apuesta por la sensibilidad, logrando clasificarse para la final como una de las propuestas más emotivas de la noche.

Tony Grox & LUCYCALYS se clasifican para la final con "T AMARÉ" La celebración del amor en todas sus formas ha sido el eje de la propuesta de Tony Grox & LUCYCALYS, que han llegado al Benidorm Fest con "T AMARÉ", un tema que fusiona sonidos electrónicos con pinceladas flamencas, trasladando al escenario una estética que bebe directamente de la esencia andaluza. La actuación comienza con ambos artistas situados sobre una gran fuente reconvertida en mesa de DJ, donde Tony Grox toma el control musical mientras LUCYCALYS, inicialmente acostada sobre la estructura, se incorpora poco a poco para iniciar un juego de miradas cómplices con su compañero mientras repite el estribillo del tema, creando un arranque íntimo y sugerente. 02.48 min Tony Grox & LUCYCALYS interpreta "T AMARÉ" en la semifinal del Benidorm Fest: vídeo completo En lo visual, el contraste cromático define la propuesta: el DJ apuesta por un look completamente negro, acompañado de sus características gafas de sol, mientras LUCYCALYS viste un conjunto blanco de dos piezas, con top y falda de amplios volantes que refuerzan el aire flamenco de la puesta en escena. En la segunda parte se suma el cuerpo de baile, que introduce movimientos de manos inspirados en el flamenco, aportando mayor dinamismo al número. Como cierre, la artista se sube a la mesa de DJ junto a Tony Grox, formando una composición triangular que remata una actuación marcada por la fusión de tradición y vanguardia.