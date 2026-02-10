Primera semifinal del Benidorm Fest 2026, en directo en vídeo: calienta motores con 'Benidorm Calling'

¡La cuenta atrás ha finalizado, el Benidorm Fest ya está aquí! Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand son los maestros de ceremonias de esta nueva edición del certamen alicantino.

Nueve artistas compiten para conseguir uno de los seis pases a la final que tendrá lugar este sábado. KITAI, María León ft. Julia Medina, Luna Ki., Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth se suben al escenario para tratar de llevarse el renovado trofeo de la Sirenita. ¡No te pierdas el resto de sorpresas que nos espera esta noche!