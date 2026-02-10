Primera semifinal del Benidorm Fest 2026, en directo en vídeo: calienta motores con 'Benidorm Calling'
- Esta noche están en juego seis pases para la gran final del sábado
- Además de los concursantes, Fangoria y Paloma San Basilio actúan en esta semifinal
¡La cuenta atrás ha finalizado, el Benidorm Fest ya está aquí! Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand son los maestros de ceremonias de esta nueva edición del certamen alicantino.
Nueve artistas compiten para conseguir uno de los seis pases a la final que tendrá lugar este sábado. KITAI, María León ft. Julia Medina, Luna Ki., Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth se suben al escenario para tratar de llevarse el renovado trofeo de la Sirenita. ¡No te pierdas el resto de sorpresas que nos espera esta noche!
En directo, la primera semifinal del Benidorm Fest 2026
-
Por el saloncito de Ángela y Lala van a ir pasando los nueve artistas que saltan esta noche. ¿Conseguirán alguna excluiva? ¿Les contarán algun benidrama?
Además, no están solas. Desde el backstage les acompañan Patri Campos y Daniel Borrego. ¡¡Los reporteros que quieres!!
-
19:35
Todos conectados ya a RTVE Play. 'Benidorm Calling' acaba de comenzar. Ángela Fernández y Lalachus están a punto de capitanear el programa más gamberro que sirve de telonero de lujo antes de la primera semifinal del Benidorm Fest.
-
19:26
Los nueve artistas que se suben esta noche al escenario njo serán los únicos. Esta noche participarán como invitados nada menos que FANGORIA y PALOMA SAN BASILIO. Alaska regresa al Benidorm Fest después de haber sido una de las presentadoras de su primera edición. San Basilio representó a España en Eurovisión en 1985 cantando aquello de "La fiesta terminó". Pero esta fiesta... ¡¡no ha hecho más que empezar!!
Aquí puedes conocer a todos los artistas invitados que pasarán por Benidrom Fest 2026
-
19:05
Para los más impacientes, venga que os desvelamos uno de los secretos mejor guardados de nuestros artistas, ¡el look que nos servirán sobre el escenario! Aquí os dejamos, en EXCLUSIVA, las primeras imágenes del ensayo general de la semi de esta noche.
-
19:02
Pero antes, para ir preparando el cuerpo para la fiesta de esta noche, en media horita comienza Benidorm Calling. Allí tenemos a Ángela Fernández y Lalachus capitaneando a todo el equipo desplazado dispuesto a colarse entre bambalinas y contarnos todo lo que se cuece en la trastienda del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. También habrá algún invitado especial que no os podemos desvelar.
-
19:00
¡En unas horas comienza la primera seminifal del Benidorm Fest 2026! KITAI, María Leon ft. Julia Medina, Luna Ki., Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth ya están listos para jugarse el pase a la gran final de este sábado. En cuanto finalice La Revuelta, podremos comenzar a ver las actuaciones. ¡Os esperamos en La1 y RTVE Play!