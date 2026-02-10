María León, Julia Medina y el guiño oculto a Operación Triunfo 2018 en su canción del Benidorm Fest 2026
- Detrás de "Las damas y el vagabundo" se encuentran algunas concursantes de OT
La de María León y Julia Medina es una de esas parejas musicales que no sabíamos que necesitábamos hasta que de repente lanzaron canción. ¡Y menuda canción! "Las damas y el vagabundo" es mucho más que un tema, es un himno. Gracias al Benidorm Fest podemos disfrutar de una propuesta rompedora, divertida y pegadiza de dos mujeres todoterreno que vienen dispuestas a darlo todo sobre el escenario.
Sus caminos, a pesar de los miles de kilómetros que separan sus Zapopan (Jalisco) y San Fernando (Cádiz) natales, han transcurrido con ciertas similitudes. Para empezar, las dos se dieron a conocer en concursos musicales famosísimos, llegaron a la final y participaron en otros talents. María León debutó en el Popstars mexicano, donde formó un grupo que le daría alegrías como la victoria del propio programa.
A Julia Medina, mientras tanto, la conocimos en Operación Triunfo. Allí nos enamoramos de ella y de su voz, y precisamente a su paso por Operación Triunfo en 2018 hace un pequeño pero importante guiño la canción que canta junto a María León en el Benidorm Fest. "Las damas y el vagabundo" esconde un detalle muy especial para todos los fans del programa.
María León y Julia Medina unen fuerzas en el Benidorm Fest 2026
Lejos de la competición y el enfrentamiento de los triángulos amorosos con infidelidad de por medio, "Las damas y el vagabundo" reivindica el empoderamiento y la sororidad como respuesta. Ya el principio de la canción nos pone en situación: Un hombre sale con dos mujeres a la vez y ellas se dan cuenta del engaño. En vez de luchar entre ellas, deciden dar carpetazo al asunto e irse de fiesta. "Él perdió dos reinas y acabó la jugada", sentencian.
La canción, disfrutona a tope, la compusieron Teresa Ferrer, Ati, la propia María León y Pablo Cebrián. Eso sí, también Julia Medina ha puesto su granito de arena más allá de interpretarla. Resulta que la andaluza se ha querido arropar de un montón de amigas en este proyecto tan ilusionante, ¡ni más ni menos que algunas de sus compañeras de Operación Triunfo 2018!
Las amigas de OT 2018 que se suman a la aventura
Alba Reche, Marilia Monzón, Sabela y María Escarmiento han apoyado a Julia en este proyecto casi sin que nadie se enterase… al menos hasta que Julia decidió desvelarlo en redes sociales. No es ningún secreto que las chicas de OT 2018 son muy amigas, pero lo que no sabíamos es que habían vuelto a reunirse en un estudio después de sus famosas grupales.
Junto a Marta Soto y Ainoa Buitrago, otras dos artistazas con las que Julia Medina ya ha colaborado en el pasado, han grabado los coros de "Las damas y el vagabundo". Sin duda, una manera muy bonita de tener presentes a sus amigas en esta aventura tan importante para ella.
Que se prepare Benidorm, porque este martes llegan al Palau d'Esports L'Illa María León y Julia Medina. Actúan en la primera semifinal del certamen en busca de una de las seis plazas en juego para la final. El buen rollo que contagian será sin duda una de sus armas para triunfar en el Benidorm Fest, pero ¿qué más nos tendrán preparado? Lo descubrimos este martes en La 1 y RTVE Play.