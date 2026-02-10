María León, Julia Medina y el guiño oculto a Operación Triunfo 2018 en su canción del Benidorm Fest 2026

La de María León y Julia Medina es una de esas parejas musicales que no sabíamos que necesitábamos hasta que de repente lanzaron canción. ¡Y menuda canción! "Las damas y el vagabundo" es mucho más que un tema, es un himno. Gracias al Benidorm Fest podemos disfrutar de una propuesta rompedora, divertida y pegadiza de dos mujeres todoterreno que vienen dispuestas a darlo todo sobre el escenario.

Sus caminos, a pesar de los miles de kilómetros que separan sus Zapopan (Jalisco) y San Fernando (Cádiz) natales, han transcurrido con ciertas similitudes. Para empezar, las dos se dieron a conocer en concursos musicales famosísimos, llegaron a la final y participaron en otros talents. María León debutó en el Popstars mexicano, donde formó un grupo que le daría alegrías como la victoria del propio programa.

A Julia Medina, mientras tanto, la conocimos en Operación Triunfo. Allí nos enamoramos de ella y de su voz, y precisamente a su paso por Operación Triunfo en 2018 hace un pequeño pero importante guiño la canción que canta junto a María León en el Benidorm Fest. "Las damas y el vagabundo" esconde un detalle muy especial para todos los fans del programa.

María León y Julia Medina unen fuerzas en el Benidorm Fest 2026 Lejos de la competición y el enfrentamiento de los triángulos amorosos con infidelidad de por medio, "Las damas y el vagabundo" reivindica el empoderamiento y la sororidad como respuesta. Ya el principio de la canción nos pone en situación: Un hombre sale con dos mujeres a la vez y ellas se dan cuenta del engaño. En vez de luchar entre ellas, deciden dar carpetazo al asunto e irse de fiesta. "Él perdió dos reinas y acabó la jugada", sentencian. 02.52 min Benidorm Fest 2026 | "Las Damas y el Vagabundo", vídeo musical de la canción de María León ft. Julia Medina La canción, disfrutona a tope, la compusieron Teresa Ferrer, Ati, la propia María León y Pablo Cebrián. Eso sí, también Julia Medina ha puesto su granito de arena más allá de interpretarla. Resulta que la andaluza se ha querido arropar de un montón de amigas en este proyecto tan ilusionante, ¡ni más ni menos que algunas de sus compañeras de Operación Triunfo 2018!