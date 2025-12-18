Descubre todas las novedades del Benidorm Fest 2026: premio, orden de semifinales y puesta en escena

RTVE ha desvelado este jueves 18 de diciembre las principales novedades del Benidorm Fest 2026 a poco menos de dos meses de que el festival de música español arranque oficialmente. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, acompañada de Sergio Calderón, director de Televisión Española y César Vallejo, jefe de del Benidorm Fest, han desvelado el reparto de los artistas en las dos semifinales. Como novedad, el número de aspirantes que llegarán a la gran final, que se celebrará el 14 de febrero en la capital alicantina, pasará de ocho a doce, en un intento de la organización por incluir al mayor número de artistas.

Otro de los grandes cambios, como un "guiño" a los más nostálgicos, es el trofeo. La quinta edición del certamen tendrá como galardón la Sirenita de Oro, la insignia que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Con este gesto se quiere conmemorar el lustro del festival que organiza RTVE. Lo que sí se mantiene es la dotación económica para quienes queden en primer lugar: 100.000 euros están destinados a los intérpretes ganadores y 50.000 para los compositores del tema.

La apuesta por el formato de RTVE cobra fuerza de la mano de Spotify España. La directora de Europa del Sur y del Este, Melanie Parejo, ha anunciado un premio especial para poner en valor el talento musical del concurso. El ganador, que puede ser independiente del triunfador del concurso, será elegido por un panel de expertos musicales de Spotify, que evaluarán las propuestas siguiendo criterios editoriales y datos de la propia plataforma. Quien resulte elegido podrá grabar en exclusiva un Spotify Single en el estudio insignia de la compañía en Estocolmo.

La colaboración al otro lado del charco se hace cada año más fuerte. La presentadora Alejandra Espinoza ha desvelado que Televisa Univisión apoyará a uno de los artistas participantes del Benidorm Fest 2026 para que viaje a Estados Unidos. Allí, desde la cadena, podrá dar a conocer su trayectoria y su propuesta musical. En su estancia allí tendrá la oportunidad de grabar un single junto a uno de los productores musicales de mayor reconocimiento de la industria musical latina.

Puestas en escena, ensayos premios y comité de selección En septiembre, desde Prado del Rey en un desayuno informativo con medios especializados, se avanzaron otras novedades para que el festival alicantino se consolide como el gran producto estrella de la temporada de RTVE. Además, se ha quiso remarcar la idea del certamen como la "fábrica de hits" de la música española, con el objetivo de reforzar su identidad propia y expandir la marca. Pese a ser un encuentro privado, RTVE quiso adelantar algunas de las novedades de la próxima edición, coincidiendo con el 70 aniversario de Televisión Española. El Benidorm Fest celebrará su primer lustro de historia rindiendo homenaje a esta fecha tan señalada a lo largo de sus tres galas. La cita en la ciudad alicantina tendrá lugar del 10 al 14 de febrero. Entre los anuncios destacados, el jefe de la delegación española ha confirmado que el bailarín Borja Rueda será el coreógrafo del Benidorm Fest 2026, sumándose al equipo artístico que encabezan el escenógrafo Sergio Jaén y Ari Levelä, director visual y responsable de los diseños de escenografía e iluminación, junto a José María Payueta, productor, y la realizadora Mercè Llorens. Estas son algunas de las novedades del Benidorm Fest 2026:

Dos modelos de puestas en escena Una de las novedades más destacadas de esta quinta edición es la incorporación de dos modelos distintos para las puestas en escena. Por un lado, estará el modelo in-house, dirigido por el equipo artístico de RTVE con Sergio Jaén al frente, que permitirá a los artistas desarrollar su propuesta de la mano de la corporación con ensayos previos incluidos. Por otro, se mantiene la opción out-house para aquellos participantes que prefieran trabajar con su propio equipo creativo, aunque en este caso contarán con el seguimiento y apoyo técnico de RTVE. La cadena ha recalcado que respetará la visión artística de cada candidatura y que solo se introducirán ajustes necesarios para dar coherencia al conjunto del certamen alicantino.

Galas con ensayos previos Por primera vez, el Benidorm Fest contará con ensayos generales abiertos al público antes de cada gala, que se celebrarán previsiblemente el lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de febrero. Con esta medida, RTVE pretende que el espectáculo llegue lo más pulido posible al directo. Según César Vallejo, el objetivo es dar un paso más en la profesionalización del festival y reforzar su condición de gran show televisivo.

Primeras imágenes del escenario Durante el desayuno informativo, RTVE también ha mostrado a la prensa especializada los primeros renders del escenario del Benidorm Fest 2026. La propuesta estará presidida por una gran pantalla LED y una pastilla central conectada con dos pasarelas, además de inspirarse en elementos simbólicos como el mirador y la rosa de los vientos, en referencia al balcón del Mediterráneo de Benidorm. El diseño pentagonal, concebido para parecerse más a un gran show televisivo que a un talent musical, permitirá aumentar el aforo del Palau d’Esports l’Illa, donde el set del jurado pasará a un segundo plano, sin tener tanto protagonismo como en las anteriores ediciones. Sergio Jaén será el director artístico del Benidorm Fest 2026 PRENSA RTVE

Nuevo comité de selección El 24 de septiembre acabó el plazo de presentación de candidaturas para el Benidorm Fest 2026. La elección de las canciones corre a cargo de un nuevo comité de expertos y que el sistema de valoración será modificado. Tal y como ha explicado César Vallejo, se cambiará la manera de puntuar, mientras que María Eizaguirre ha precisado que la selección se hará con base en consensos colectivos y no a votaciones individuales, con el fin de garantizar un proceso más equilibrado. Benidorm Fest 2026: así queda el reparto de artistas en las dos semifinales