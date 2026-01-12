La jornada de este lunes 12 de enero estará marcada por la llegada de un frente y una circulación atlántica, con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas, que dejarán precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura.

Estas lluvias serán localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia, donde se intensificarán en la tarde, con ascenso de temperaturas, de forma notable en algunos puntos.

El tiempo de este lunes 12 de enero: un frente deja precipitaciones en el noroeste RTVE

El viento irá ganando fuerza en áreas del Atlántico y en zonas elevadas de la cornisa cantábrica. De hecho, gran parte del litoral gallego permanecerá este lunes en aviso naranja o amarillo por vientos que pueden llegar a los 74 km/h. Estas ráfagas se van a traducir en una situación de mar alterada.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ascenso de temperaturas será notable en zonas del Cantábrico, alto Ebro y oeste de la meseta norte. El frío da un respiro y las mínimas se sitúan entre los 0 y los 5º C, con débiles heladas en capitales de provincia. En el Mediterráneo, los termómetros se acercarán a los 20º C de máxima.