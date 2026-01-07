Llega la borrasca Goretti con una ciclogénesis explosiva que provocará un temporal marítimo en el norte

Tras unas navidades muy frías, se acerca ahora una nueva borrasca de gran impacto, denominada Goretti por los servicios meteorológicos franceses, que afectará a la Europa occidental y que profundizará de forma muy rápida con una ciclogénesis explosiva, provocando un temporal marítimo en el norte de España. Los días de mayor impacto serán el 8 y 9 de enero.

La Agencia Estatal de Meteorología lo ha confirmado con una previsión de temporal marítimo en el norte con lluvias y vientos.

Goretti llega así a España tras la reciente borrasca de gran impacto Francis, que después de interactuar con una masa de aire ártico ha dejado unas navidades blancas estos días en amplias zonas de España, además de fuertes lluvias y vientos, junto con temperaturas muy bajas.

Las temperaturas suben este jueves de forma generalizada Pese a la nueva borrasca, la Aemet prevé para este jueves un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, en donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago, y con más subida en las mínimas. Además soplará viento del oeste fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental y puntualmente, en el litoral mediterráneo. Sin embargo el viernes las temperaturas máximas descenderán de nuevo en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, y predominarán las precipitaciones en la mayor parte del territorio. La nieve bajará ese día a cotas de 500 metros en la mitad septentrional, con acumulados significativos en montañas del extremo norte.