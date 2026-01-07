Llega la borrasca Goretti con una ciclogénesis explosiva que provocará un temporal marítimo en el norte
- La Agencia Estatal de Meteorología prevé un temporal marítimo en el norte con lluvias y vientos
- Las temperaturas, sobre todo las mínimas, subirán este jueves en la mayor parte de la península y Baleares
Tras unas navidades muy frías, se acerca ahora una nueva borrasca de gran impacto, denominada Goretti por los servicios meteorológicos franceses, que afectará a la Europa occidental y que profundizará de forma muy rápida con una ciclogénesis explosiva, provocando un temporal marítimo en el norte de España. Los días de mayor impacto serán el 8 y 9 de enero.
La Agencia Estatal de Meteorología lo ha confirmado con una previsión de temporal marítimo en el norte con lluvias y vientos.
Goretti llega así a España tras la reciente borrasca de gran impacto Francis, que después de interactuar con una masa de aire ártico ha dejado unas navidades blancas estos días en amplias zonas de España, además de fuertes lluvias y vientos, junto con temperaturas muy bajas.
Las temperaturas suben este jueves de forma generalizada
Pese a la nueva borrasca, la Aemet prevé para este jueves un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, en donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago, y con más subida en las mínimas.
Además soplará viento del oeste fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental y puntualmente, en el litoral mediterráneo.
Sin embargo el viernes las temperaturas máximas descenderán de nuevo en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, y predominarán las precipitaciones en la mayor parte del territorio.
La nieve bajará ese día a cotas de 500 metros en la mitad septentrional, con acumulados significativos en montañas del extremo norte.
Frío gélido de nuevo esta madrugada
El frío ha sido gélido de nuevo esta madrugada en diversas zonas del país con diversas áreas con temperaturas bajo cero.
A primeras horas de la jornada, la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) amanecía en nivel rojo con peligro extraordinario por frío extremo en la zona de Parameras de Molina ante temperaturas mínimas de hasta -14 grados, aunque el aviso fue desactivado a las 9:00 horas.
Además de Guadalajara, mantenían alertas por frío, en nivel naranja con riesgo inferior al anterior aún así importante, también hasta las 9:00 horas, otros puntos de la península por mínimas de hasta -10 grados el Pirineo oscense y hasta -12 grados Albarracín y Jiloca en Teruel.
También estaba en alerta por frío gélido hasta las 9:00 horas, la comunidad de Cataluña, ante registros de hasta -12 grados en el valle de Arán (Lleida) y el Pirineo de Girona, y de hasta -10 grados en el prepirineo de Barcelona y el Pirineo de Lleida.
En nivel amarillo (riesgo bajo) por frío durante las primeras horas de la mañana estaban asimismo otras ocho comunidades.
En la jornada de hoy está previsto que siga haciendo mucho frío. Varias capitales de provincia registrarán valores bajo cero.