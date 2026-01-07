El tiempo hoy, miércoles 7 de enero: el frío y la nieve siguen en buena parte de España
- Trece comunidades están en aviso por frío, viento, nieve o fenómenos costeros
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El frío y la nieve seguirán siendo los protagonistas este miércoles 7 de enero, que se prevé gélido, igual que el día de Reyes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo, por peligro extraordinario, en Molina de ARagón, donde se prevén temperaturas de hasta 14 grados bajo cero hasta primera hora del miércoles.
También hay avisos, bien naranjas o bien amarillos, en Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y Melilla. En su mayoría son por frío, aunque también por fenómenos costeros, viento y nieve.
Se darán acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo, también posibles en la Cordillera Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular. Heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos. Rachas muy fuertes de aliso en Canarias y de viento de oeste y noroeste en litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro.
Sube la cota de nieve
La situación está marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico, terminando por nublar los cielos de la mayor parte del territorio, a excepción de la vertiente mediterránea.
Dejará precipitaciones en general débiles en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular.
La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, hasta los 1.000-1.200 metros. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300 o 500 metrosen el centro norte peninsular.
Aumentan las máximas
Temperaturas máximas en aumento en general, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste, siendo mayores en cotas altas. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es