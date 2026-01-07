El tiempo hoy, miércoles 7 de enero: el frío y la nieve siguen en buena parte de España

El frío y la nieve seguirán siendo los protagonistas este miércoles 7 de enero, que se prevé gélido, igual que el día de Reyes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo, por peligro extraordinario, en Molina de ARagón, donde se prevén temperaturas de hasta 14 grados bajo cero hasta primera hora del miércoles.

También hay avisos, bien naranjas o bien amarillos, en Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y Melilla. En su mayoría son por frío, aunque también por fenómenos costeros, viento y nieve.

Se darán acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo, también posibles en la Cordillera Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular. Heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos. Rachas muy fuertes de aliso en Canarias y de viento de oeste y noroeste en litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro.

Sube la cota de nieve La situación está marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos, ya desde primeras horas en el tercio noroeste y Cantábrico, terminando por nublar los cielos de la mayor parte del territorio, a excepción de la vertiente mediterránea. Dejará precipitaciones en general débiles en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo posible también de forma ocasional en otros puntos de la mitad norte o del extremo oeste peninsular. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, hasta los 1.000-1.200 metros. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300 o 500 metrosen el centro norte peninsular.