El tiempo hoy, martes 6 de enero: inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares

Entre los fenómenos más significativos para el día de Reyes habrá nevadas en cotas bajas del extremo norte peninsular, también probables en interiores del sureste a primeras horas.

Heladas generalizadas en la Península, moderadas incluso localmente fuertes en interiores de la mitad este, meseta Norte y montañas.

Rachas muy fuertes de viento de componente norte en Ampurdán, norte de Baleares, medio y bajo Ebro, montañas de la mitad norte peninsular y zonas de Alborán, meseta Norte y Canarias.

Nivel amarillo o naranja en toda España menos Murcia La Aemet avisa de nivel amarillo o naranja en toda España menos Murcia hasta las siete de la mañana´, por diferentes fenómenos meteorológicos que incluyen heladas, por lo que habrá que tener especial cuidado en las carreteras a primeras horas de la mañana. A las 12 de la mañana los avisos desaparecen en casi toda España, persistiendo con nivel naranja en Illes Balears y Cataluña por viento e incidencias costeras, y con nivel amarillo en Andalucía, Aragón, y Melilla.

Inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares Se mantendrá la inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta, probables en forma de nieve en interiores del sureste a una cota de 300/500 metros, sin descartar Mallorca por encima de 500/700 m., y tendiendo a despejar. Por otro lado el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos en el noroeste y centro norte peninsular, con precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica y de la meseta Norte tendiendo en general a remitir. La cota se situará en 400/600 m., pudiendo bajar a 200/400 m. en el centro norte. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto, con intervalos nubosos en montañas de la mitad norte peninsular, zonas de ambas mesetas y a primeras horas en el resto del Mediterráneo. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas también posibles de forma ocasional en el resto.

Máximas en descenso en el tercio sur peninsular Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur peninsular, notable en puntos de Andalucía, así como en Asturias y Pirineos, con ascenso en el resto del cuadrante nordeste y en zonas de la meseta Norte. Mínimas en descenso en Baleares y mitad sureste peninsular, localmente notables en Andalucía oriental, con ascensos en Galicia, León y zonas aledañas. Pocos cambios térmicos en el resto. Se darán heladas prácticamente generalizadas en el interior peninsular que serán moderadas, incluso localmente fuertes, en interiores de la mitad este, meseta Norte y montañas. Soplará viento moderado de componente norte en la mayor parte del país, con poniente en el Estrecho y Alborán, y rolando a oeste al final en el Cantábrico y cuadrante noroeste. Se espera alcanzar intensidades fuerte y/o rachas muy fuertes en Ampurdán, norte de Baleares, Canarias, medio y bajo Ebro, litorales de Alborán, Galicia y Cantábrico, y montañas del centro y nordeste, también posible en puntos de la meseta Norte y litoral sureste.