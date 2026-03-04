Mañueco propone ayudas por ir al gimnasio, Martínez vuelve a los orígenes y Urtasun entra en campaña | Diario de campaña

Día 4: Dirigentes nacionales, en campaña Dirigentes nacionales de PP, PSOE y Vox arropan a sus candidatos y los regionalistas reivindican sus territorios Día 5: Abascal y Belarra, en campaña Arranca el primer lunes de campaña, con Abascal de nuevo en Castilla y León, y con Belarra por primera vez Día 6: Adjudicaciones irregulares, en campaña Las dudas sobre una adjudicación en Palencia se cuelan en la campaña Día 7: Urtasun entra en la campaña Mañueco propone ayudas por ir al gimnasio, Martínez vuelve a los orígenes y Urtasun entra en campaña

Sexto día de campaña electoral y los candidatos a las Cortes de Castilla y León siguen recorriendo las nueve provincias de la Comunidad, presentado sus propuestas de cara al 15 de marzo. Este miércoles, de nuevo, ha habido presencia de dirigentes nacionales en los actos electorales. Por un lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, sigue haciendo campaña por tierras castellanas y leonesas, y por otro, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha arropado al candidato de la coalición IU-Sumar, Juan Gascón. Por su parte, el PSOE ha presentado su programa electoral.

Mañueco anuncia una ayuda de 150 euros para el gimnasio para fomentar el "ejercicio y un estilo de vida saludable" El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles una deducción de 150 euros en el Impuesto de la Renta (IRPF) para ayudar a los ciudadanos de la Comunidad a pagar las cuotas de gimnasios y centros deportivos con el objetivo de fomentar el "ejercicio y un estilo de vida saludable". Ha sido en un acto en Valladolid, donde ha llegado con su caravana de vehículos con los que está recorriendo Castilla y León para presentar las medidas de su programa electoral para el 15 de marzo. ““ Según Mañueco, esta deducción será aplicable a todos los contribuyentes de Castilla y León, abarcará a los usuarios de cualquier edad, incluidos los hijos, y que con lo que se espera beneficiar a "unas 300.000 personas". El candidato 'popular' ha centrado su discurso en exponer las medidas de su programa que están destinadas a las familias, aunque también ha repasado algunas de las que ha relatado en los días anteriores de campaña. Además, ha repasado algunas de las medidas para familias que lleva el PP en su programa. En concreto, ha mencionado la ayuda por nacimiento de 5.000 euros, el bono concilia o una ayuda de 200 euros para que las familias concilien y que se destine a actividades culturales, de formación y tiempo libre "fuera del horario escolar". También se ha vuelto a referir a las ayudas para los jóvenes para que puedan acceder a la vivienda como la cuenta ahorro joven, la construcción de 800 viviendas públicas el primer año de legislatura, las bonificaciones para los que quieran adquirir una casa en el mundo rural, o las ayudas al alquiler, y ha repasado otras iniciativas que ya anunció en días anteriores de campaña. Una vez más, Mañueco ha apelado a la "movilización total" de todo el PP y ha pedido no confiarse de cara al 15-M, aunque se aprecie "muchas ganas" entre la gente cuando acude a los actos electorales 'populares'. Este miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se han desplazado a Salamanca y Segovia, respectivamente, para participar en la campaña electoral.

Martínez presenta en Soria el programa electoral del PSOE El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha presentado este miércoles el programa electoral de su partido para el 15-M y ha elegido la ciudad de Soria, de la que es alcalde, para hacerlo. Durante la presentación ha prometido un "cambio de rumbo frente al abandono" que han sufrido los 2.248 municipios de la comunidad, muchos de ellos aquejados de la pérdida de población. Por eso, su lema es "mantener con vida" los pueblos castellanos y leoneses, pues se ha mostrado convencido de que la despoblación es reversible con las políticas adecuadas. ““ Martínez ha puesto el reto demográfico como eje central de su programa, que se articula en torno a tres pilares, según ha defendido: el derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir. "Debemos garantizar unos derechos vitales a la ciudadanía para que, nacer en Castilla y León, no signifique tener la maleta en la puerta para desarrollar un proyecto de futuro fuera de nuestra Comunidad", ha reivindicado el socialista, que ha lamentado que la mayor consecuencia es "la pérdida de capital humano joven". Además, ha puesto el acento en medidas concretas para Soria. En sanidad, ha reivindicado la remodelación del Hospital Virgen del Mirón, o reforzar la atención primaria en toda la provincia. En educación, ha propuesto un nuevo mapa de Formación Profesional y ampliar las titulaciones universitarias. En vivienda, ha prometido la creación de un parque público a través de un consorcio autonómico y la rehabilitación de inmuebles en el medio rural. En materia de fiscalidad, Martínez ha abogado por "territorializar la fiscalidad", porque, ha defendido, "no es lo mismo" emprender en una ciudad o en el medio rural. También ha prometido bonificar el total de la cuota de autónomos los primeros 24 meses, que se ampliaría a 26 meses en el caso de autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo ha garantizado deducciones de hasta el 25% en la base liquidable autonómica del IRPF para quienes residan y trabajen en zonas escasamente pobladas.

Abascal visita Villablino (León) junto al candidato de Vox El presidente de Vox, Santiago Abascal, sigue haciendo campaña un día más junto al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán. Este miércoles han visitado el municipio leonés de Villablino, donde, en declaraciones a los medios, Abascal ha rescatado su petición al líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, para que presente una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la posición fijada sobre la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán. En su opinión, Sánchez "se ha disfrazado de pacifista", y le ha acusado de querer "todas las guerras" porque eso "le permite ocultar sus crímenes y corrupciones". Además, ha rechazado que España sea "soberana" como dice el Gobierno: "Hace mucho tiempo que la soberanía de España ha sido entregada a burócratas de Bruselas, cuando no directamente a siete votos separatistas de Cataluña que manejan el país y que consiguen absolutamente todo con un chantaje permanente", ha incidido. También ha considerado que las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, a España es algo "provocado" por el propio Sánchez. ““ También se ha referido a la situación de "abandono" de las minas de la provincia leonesa y lo ha atribuido a "no defender la soberanía y entregarla a los burócratas de Europa" y "por aplicar políticas verdes". "Las medidas del fanatismo climático han destruido la industria y las posibilidades de los ganaderos y agricultores en esta zona". Preguntado por las negociaciones en Extremadura, el líder de Vox ha reiterado sus exigencias: concretar "medidas precisas que supongan un cambio de rumbo sobre las políticas migratorias, fiscales". Este miércoles por la tarde, Abascal y Pollán participarán en un mitin en Palencia.

UPL denuncia la "falta de compromiso" de la Junta con la educación pública en el medio rural La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, ha realizado este miércoles una ruta por varias localidades de la provincia de León, visitando Cembranos, Santovenia de la Valdoncina y Ardón. En declaraciones a los medios, ha denunciado la "falta de compromiso" de la Junta con la educación pública, especialmente en el medio rural. Así, ha instado a la Junta a "acabar de una vez por todas las obras en el colegio de Cembranos", donde ha asegurado, los alumnos cursan sus estudios "en casetas de obras". Por otro lado, ha afeado a Mañueco que lleve las finales del Circuito Mundial de Rugby 7 a Valladolid, y "venda" esa decisión como beneficiosa para el resto de las provincias de la Comunidad. "Otro evento más y otra decisión más centralizadora tal y como nos tiene acostumbrados el PP y Fernández Mañueco", ha censurado. ““

El candidato de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha asegurado este miércoles en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE que el principal problema de la provincia por la que concurre es la despoblación, y ha acusado a PP, PSOE y Vox de "quedarse de brazos cruzados" ante los problemas de Soria. En este sentido, ha reclamado medidas como mejoras en servicios sanitarios, infraestructuras o mejoras fiscales para atraer inversiones. Y ha lamentado que en Soria "son los grandes olvidados de Castilla y León". Ceña ha mentenido que su formación "defiende el territorio" y no "una ideología", y ha confiado en, después de las elecciones, ser "claves para la gobernabilidad".

Podemos propone frenar las macrogranjas y crear una Agencia Anticorrupción El candidato de Podemos a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha propuesto un moratoria urgente para frenar la construcción de macrogranjas y grandes proyectos energéticos al considerarlos "tóxicos". "Es imprescindible poner freno a estos proyectos contaminantes", ha expresado Llamas en un acto en Zamora. Además, el candidato de la formación 'morada' también ha propuesto poner coto a "las irregularidades que proliferan en la Administración autonómica" mediante la creación de una Agencia Anticorrupción que considera "fundamental". ““

Cs se presenta como "garantía de regeneración" frente al bipartidismo La candidata de Cs a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha dedicado esta jornada a presentar la propuesta de "regeneración" de su formación en una carpa instalada en la capital castellano y leonesa. Su partido se presenta como alternativa frente al "caso grave endémico de corrupción" del bipartidismo, tras iniciarse una investigación una presunta trama que habría cobrado 80 millones euros en mordidas. "Nosotros somos los únicos que podemos ofrecer garantías, donde hemos gobernado no ha habido ni un solo caso de corrupción", ha dicho la candidata, y les han "echado" por "exigir" que se trabaje correctamente. Entre sus propuestas ha hablado de la bolsa única de vivienda en alquiler con medidas de transparencia centralizada y en Sanidad recuperar la línea 900 gratuita de consultas en pediatría y geriatría para evitar la saturación en Urgencias en los hospitales.

El candidato de Por Ávila (XAV) a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha denunciado este miércoles que la Comunidad Autónoma lleva "casi 40 años con el mismo Gobierno" y sigue "habiendo mucho desequilibrio territorial entre las provincias periféricas". En una entrevista electoral en La Hora de La 1, ha criticado una vez más el "olvido" al que se somete a Ávila, y ha lamentado que no haya "ni un solo kilómetro de autovía autonómica", "ni un solo túnel" a pesar de la orografía "muy complicada" y que"el transporte público es muy deficitario". Preguntado por posibles acuerdos tras las elecciones, Pascual ha asegurado que Por Ávila no tiene "ninguna línea roja" y que está abierto al "diálogo", pues son "un partido muy transversal", que lo único que les mueve es defender "las necesidades de los abulenses".