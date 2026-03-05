Mañueco, Martínez y Pollán liberan sus agendas para prepararse para el debate a tres | Diario de campaña

Día 5: Abascal y Belarra, en campaña Arranca el primer lunes de campaña, con Abascal de nuevo en Castilla y León, y con Belarra por primera vez Día 6: Adjudicaciones irregulares, en campaña Las dudas sobre una adjudicación en Palencia se cuelan en la campaña Día 7: Urtasun entra en la campaña Mañueco propone ayudas por ir al gimnasio, Martínez vuelve a los orígenes y Urtasun entra en campaña Día 8: Debate a tres en TVE Mañueco, Martínez y Pollán liberan sus agendas para prepararse para el debate a tres

Este jueves, los candidatos de los tres partidos con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León se enfrentan en el primer debate electoral de la campaña. Los cabezas de lista del PP, Alfonso Fernández Mañueco; del PSOE, Carlos Martínez, y de Vox, Carlos Pollán, han liberado sus agendas y no han participado en ningún acto electoral para prepararse para el debate a tres que se emitirá en directo a partir de las 21:45 horas en La 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.

Entre tanto, los demás candidatos han seguido con sus actos electorales, haciendo propuestas, en este jueves que finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Tellado pide el voto para Mañueco y carga contra Sánchez Este jueves el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, se ha desplazado a Castilla y León para hacer campaña por el PP. En un acto en Ávila, en el que no estaba el cabeza de lista, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a concentrar el voto en él para que tenga "una mayoría potente" y que no tenga que "deberse a nadie más que a los castellanos y leoneses", para lograr "garantizar la estabilidad los próximos cuatro años". "La estabilidad solo depende un voto centrado, unido para evitar que los que pierdan las elecciones impidan gobernar a los que ganemos", ha sostenido. Además, gran parte de su discurso lo ha dedicado a cargar contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el próximo 15 de marzo está "en juego el castigo al PSOE". Para Tellado, votar al PP es "decir 'no' a la corrupción del PSOE y 'no' a Sánchez". Además, ha arremetido contra la postura del Gobierno en el conflicto de Irán y ha acusado a Sánchez de "usar la política internacional como vía de escape ante la situación de acorralamiento" que tiene por los casos de corrupción que le "cercan" y por la falta de apoyo parlamentario. También ha afeado al Gobierno de la nación el nuevo modelo de financiación autonómica que planteó hace unas semanas, porque, en su opinión, "revienta la igualdad" y "es un atraco a mano armada" a las comunidades autónomas que cumplen como Castilla y León. También el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha sido objeto de sus críticas. De él, ha dicho que es "sumiso" a Sánchez: "No le han puesto porque crean que es la mejor opción, sin porque creen que es el más obediente y hará lo que le convenga a Sánchez, pero es lo que menos puede convenir a Castilla y León". Por otra parte, ha defendido que el Ejecutivo de Mañueco es "bueno" para Castilla y León, porque es "decente, serio, que defiende a su tierra". "Aquí ha estado un Gobierno que ha sabido las prioridades, que ha sabido gestionar, que ha cuidado los servicios públicos y ha plantado cara al Gobierno de Sánchez cuando pretendía arrebatar recursos de los castellanos y leoneses para dárselos a otros territorios donde el separatismo exigía un trato desigual entre españoles", ha clamado. Además, ha asegurado que el candidato 'popular' "se presenta con un balance lleno de resultados".

El PSOE acusa al PP de usar "recursos públicos en beneficio propio" Por los socialistas, este jueves ha hecho campaña la cabeza de lista del PSOE a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Valladolid, Patricia Gómez, quien en declaraciones a los medios, ha cargado contra la desclasificación por parte de la Junta de Castilla y León de un grupo de viviendas protegidas de Valladolid que fueron adquiridas en 2003 por familiares de cargos del PP. "Nos está dejando muy claro el mensaje de lo que el PP quiere hacer con la vivienda cuando llegue a la Junta de Castilla y León, que no es otra cosa que lo que ha hecho durante estos 39 años, especular y que la vivienda pública no sea accesible a los ciudadanos", ha resumido Para Gómez, el objetivo de esta desclasificación es "convertir viviendas construidas con ayudas públicas en un negocio privado con plusvalías individuales". Asimismo ha acusado al PP de "usar recursos públicos en beneficio propio", en lo que califican como "un modelo" para "el abuso, el pelotazo y el beneficio de unos pocos". Así, ha criticado que en Valladolid, donde hay 5.000 demandantes de vivienda protegida y donde la Junta solo ha construido 67 casas, los cargos públicos del PP y sus familiares tienen el privilegio de que "se descalifiquen esas viviendas de protección oficial para que puedan hacer lo que más les gusta con la vivienda, que es especular". En concreto, ha cargado contra la exdirectora general de Vivienda de la Junta y actual cabeza de lista del PP por la provincia de Valladolid, María Pardo, a quien ha atribuido la desclasificacion "para que sus amigos pudieran hacer negocio".

Buxadé(Vox) propone "deportaciones inmediatas" y "centros de retorno de inmigrantes" Vox ha contado este jueves con su vicepresidente, Jorge Buxadé, que ha estado en Burgos, donde ha puesto el foco en la inmigración que ha calificado de "masiva y descontrolada" y que ha vinculado con la inseguridad. El dirigente de Vox ha propuesto deportaciones "inmediatas", que las órdenes de expulsión se puedan ejecutar de forma inmediata, que sea un delito entrar ilegamente en el territorio nacional y que aquellos que cometen dos o más delitos sean deportados inmediatamente del territorio nacional. Además, ha planteado la creación de "centros de retorno de inmigrantes" donde puedan estar "en régimen cerrado sin salir, sin perturbar la vida y covivencia de los vecinos hasta que vuelvan a sus países de origen" y que haya una prohibición de entrada en el territorio nacional. En materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, Buxadé ha recordado que las comunidades autónomas tienen competencias y que por tanto "no le pueden echar la culpa" al Gobierno de Pedro Sánchez. El eurodiputado ha asegurado que es posible hacer las cosas "distintas", que se puede hacer una política de vivienda "pensando en las familias", en el "crecimiento demográfico", que ponga la "prioridad nacional" por encima de todo, "para que la vivienda de protección oficial vaya a los españoles que lo necesitan". Además, se ha preguntado qué ha sucedido con el Parque Tecnológico de Burgos y dónde están los proyectos, "los incentivos fiscales y administrativos para que las empresas puedan establecerse en Burgos, crear riqueza y prosperidad", que se van a una región de España que hace "competencia desleal" con un "concierto económico injusto e insolidario". Por eso, ha dicho que le llama "poderosamente la atención" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamase este miércoles "a la lealtad con Euskadi. "Lo que queremos es lealtad con España, co toda y cada una de las provincias de España". Por otro lado, Vox ha denunciado que su sede de Zamora ha amanecido con pintadas.

Gallego (UPL) reinvidica la "reindustrialización" y la "descentralización" de la Región Leonesa La candidata de UPL, Alicia Gallego, ha visitado el mercado tradicional Valencia de Don Juan, en León, para reivindicar la necesidad de planes de empleo y de "reindustrialización" en toda la provincia, después de haber vivido el "desastre" que supuso el cierre de Azucarera. Para la candidata, se hace necesaria una "descentralización", que haría a esta región leonesa "dueña" de su futuro, con "políticas activas" que tengan en cuenta la riqueza de la zona y una "industria de calidad" que "aproveche en cada sector lo que valemos". Gallego ha puesto como ejemplo de la variedad agrícola de la región leonesa el vino o el queso, ha valorado la promoción que hace la Diputación y ha acusado a la Junta de Castilla y León de "mirar para otro lado, perdiendo esa riqueza necesaria". Estos casi 40 años de Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León han hecho "mucho daño", según la candidata de UPL, que denuncia que la Región Leonesa ha perdido el 16% de la población en comparación con el resto de la comunidad. La renta per cápita de la población es 3.000 euros inferior a la de cualquier ciudadano de la comunidad autónoma, ha denunciado, y "muy inferior" a la de cualquier miembro de la Unión Europea. "Todo esto se basa en que no hay empleo de calidad, las políticas de la Junta han sido tan centralistas y tan faltas de sensibilidad a esta territorio rico en recursos naturales", ha asegurado la candidata.

Ceña (SY) apuesta por "combatir la despoblación" con una ley, más vivienda pública y transporte escolar El candidato de Soria ¡Ya! a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de este 15 de marzo, Ángel Ceña, ha señalado como prioridad "combatir la despoblación", con una ley que su formación ya defendió la pasada legislatura, con medidas concretas en materia de Sanidad, Educación y vivienda. "Somos la única comunidad autónoma en la que no se aborda este problema", ha denunciado el candidato entrevistado este jueves en La Hora de La 1. Ceña (Soria ¡Ya!) apuesta por combatir la despoblación con una ley, más vivienda pública y transporte escolar Ceña ha señalado la necesidad de trabajar en el "transporte escolar" porque existe para las enseñanzas obligatorias pero no para las que no lo son, como la etapa infantil y el bachillerato. En materia de Sanidad, la formación soriana aboga por destinar al menos un 25% del presupuesto sanitario en atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. Para solucionar la crisis de vivienda hay que impulsar la intermediación en el alquiler, ha dicho y tiene que haber "mucha más vivienda pública disponible".

Llamas (Podemos-AV) aboga por un sistema de cuidados 100% público El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, entrevistado este jueves en Las Mañanas de RNE, ha situado "la grave crisis de vivienda" como prioridad y ha planteado la aplicación "urgente" la ley estatal aumentando el parque de vivienda pública. Además, ha abogado por "blindar" la Sanidad, la Educación, los servicios sociales y de prevención y extinción de incendios con "plantes de desprivatización" y extenderlos al medio rural. En materia de Igualdad, Llamas propone garantizar que las mujeres puedan abortar en la Sanidad pública, un "verdadero sistema público de cuidados" que sea 100% público, y más medios para hacer frente a las violencias machistas. Además, el candidato defiende una ley integral de lucha contra la despoblación que intervenga "en todas las dimensiones" garantizando el derecho al trabajo, mayor iniciativa pública y ponga freno a "megaproyectos tóxicos" como macrogranjas, plantas de biogás y minería de impacto ambiental. 08.48 min Entrevista electoral: Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos- Alianza Verde