Castilla y León mira de reojo los resultados de Aragón y Extremadura ante su próxima cita con las urnas

Todavía con la resaca de las elecciones autonómicas de Aragón, que este domingo ofrecieron una pírrica victoria al PP (no ha logrado su objetivo de restar fuerza a Vox en el parlamento autonómico), España se dirige hacia la próxima parada de la espiral electoral: Castilla y León. Las elecciones en esta comunidad se celebrarán el próximo 15 de marzo. El ciclo electoral se vuelve vertiginoso y este mismo lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado al actual presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, como candidato.

El presidente castellanoleonés y candidato del PP en estas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, defenderá en la próxima cita con las urnas su particular balance, que califica como "gestión eficaz, crecimiento económico y creación de empleo". Según el popular, su Ejecutivo ha tenido "a las personas y a las familias como eje central de sus políticas" y su ambición de futuro es conseguir que "Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir".

A su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, este lunes en Madrid, Mañueco ha hablado también de su relación con Vox y las diferencias entre ambos partidos. El presidente castellanoleonés ha recordado cómo los de Abascal "tuvieron responsabilidades de Gobierno en la consejería de Agricultura, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron". Frente a eso, el presidente insiste en que "el PP ofrece ilusión, futuro y responsabilidad".

En poco más de dos semanas y media, el 27 de febrero, comenzará, de nuevo, otra campaña electoral. En ella volveremos a ver a los líderes nacionales volcados en el territorio. Si por algo se está caracterizando este invierno electoral que comenzó en Extremadura, es por la repercusión nacional de los resultados en las autonomías. No terminarán aquí las citas con las urnas de este 2026, ya que en junio viviremos una nueva campaña, la de las elecciones de Andalucía.

Ocho partidos políticos se disputan los 81 escaños de nueve provincias Como si de una repetición del proceso en Aragón se tratara, veremos a ocho partidos políticos disputarse un total de 81 escaños en la Junta. El vasto territorio castellanoleonés se extiende, sin embargo, por nueve provincias, el triple de las que tiene Aragón. El resultado que arrojen las urnas podría ser, también, muy similar a lo que hemos visto, primero en Extremadura y después en Aragón. Estas dos citas electorales han arrojado una victoria del PP, que sin embargo depende de Vox más de lo que les gustaría, y un descalabro del Partido Socialista que se queda en mínimos históricos. Las encuestas auguran algo similar para Castilla y León: una victoria clara para Mañueco, que podría verse, de nuevo, obligado a pactar con un Vox en auge. En la otra cara de la moneda, se prevé otra dura derrota para el PSOE. A la izquierda de los socialistas, Unidas Podemos por Extremadura capitalizó un descontento con el PSOE que en Aragón se llevó Chunta Aragonesista. Los de Pueyo han duplicado su presencia en el parlamento autonómico, mientras que la coalición Podemos-Alianza Verde se ha quedado sin asientos en el pleno de la Aljafería. También desaparece del arco parlamentario una formación histórica en Aragón, el PAR, que durante décadas funcionó como partido bisagra, pactando con ejecutivos autonómicos de distinto color. El PP gana las elecciones en Aragón pero necesitará a un Vox aún más fuerte, el PSOE cae, y Podemos y PAR desaparecen Mª Carmen Cruz Martín Está por ver si en los próximos comicios de Castilla y León, Soria ¡Ya! sigue abanderando el grito de la España vaciada o reduce su presencia parlamentaria (tienen tres procuradores en las Cortes) como le sucedió este domingo a su socio aragonés, la Coalición Existe. Veremos también qué sucede con los escaños de Unión del Pueblo Leonés, que tiene también tres representantes. Y con los diputados únicos que en 2022 obtuvieron Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.