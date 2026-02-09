Rufián llama a “hacer algo diferente” tras los resultados en Aragón: "Más cabeza y menos pureza"

Tras los malos resultados de la izquierda en Aragón, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, vuelve a poner encima de la mesa la necesidad “hacer algo diferente”. Esta reflexión que ha compartido él mismo en sus redes sociales muestra su intención de debatir sobre este espacio político y evitar que "PP y VOX dejen de sumar 200 diputados".

"Más cabeza y menos pureza", insiste Rufián en su publicación en X. Todo sigue la estela del primer acto político anunciado junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, el próximo 18 de febrero en la capital y al que seguirán más encuentros con otras figuras de la izquierda. Ahora bien, el portavoz de ERC en la Cámara Baja ha querido rebajar el tono de estas reuniones y prefire no hablar de gira: "Giras hacen los Rolling Stones".

En el mismo mensaje, Rufián asegura que “lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos” y que él está dispuesto a hablar con quien le llame. "Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay y de lo que viene. Como siempre", resume en su cuenta personal de X.

Hace varios días, Emilio Delgado apuntó que el del día 18 "no es un acto más", y remarco que se tratará de "una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia".

No es la primera vez que Gabriel Rufián amaga con definir una nueva unión de los partidos de izquierda más allá del PSOE. En verano del año pasado el republicano ya lanzó la idea de conformar "un espacio" que sumara "de verdad". Y ya entonces sentenció que a la izquierda de los socialistas "no hay nada".

Otegi se desmarca y Maíllo ve a la gente cansada de las "telenovelas" de la izquierda La intención de Rufián se ha topado ya con un 'no'. En este caso, del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha señalado que la propuesta del republicano de formar un frente común de los partidos de izquierdas "no es viable". También ha insistido en que "nunca han hablado de esto ni con ERC" ni con su portavoz en el Congreso. En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que "parece que se ponen las intenciones individuales sobre las colectivas". Y se desmarca asegurando que EH Bildu tiene fijada la posición ante unas elecciones generales que, a su juicio, suponen una "oportunidad" para "responder como país". ¿Es viable una coalición de partidos soberanistas con Podemos para concurrir a las generales, como pide Rufián? ROCÍO GIL GRANDE Otra posición es la que tiene Izquierda Unida en estos momentos. El coordinador general de la formación, Antonio Maíllo, ha asegurado que la gente está cansada de las "telenovelas" de la izquierda y de los hiperliderazgos. Por ello, no ha visto con malos ojos “pergeñar un proyecto en el que nadie sobra". ”Aquí todos somos imprescindibles y nadie solo es suficiente“, ha defendido este lunes.