Rufián pide una reunión a Sánchez tras los últimos casos de corrupción: "No queremos seguir pasando vergüenza"

En medio de otro escándalo en el entorno del Gobierno con las últimas detenciones por corrupción y los casos de acoso en el PSOE, ERC pide a Pedro Sánchez "que deje de dar pena" y se reúna con ellos ante la "vergüenza" que están pasando por los últimos acontecimientos. "Le pido al PSOE que dejen de pensar que todo es una conspiración porque no cuela", ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Una reunión a la que el presidente del Gobierno ha accedido.

"Que deje de dar pena porque no cuela y deje 'el y tú más'", ha insistido Rufián. El de ERC hace estas declaraciones después de que en la última semana hayan saltado nuevos casos de corrupción en el entorno del Gobierno, con la detención del expresidente de la SEPI o la exmilitante socialista Leire Díez. "Más allá de las ruedas de prensa, de las grandes frases, de los videos de TikTok, de las crisis de Gobierno, le pedimos al presidente una reunión directa cara a cara con ERC, en Moncloa o donde quiera, y que nos diga a la cara que piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno", ha añadido.

Sánchez siempre ha mantenido su intención de agotar la legislatura. Este domingo volvió a hacerlo y justificaba esa permanencia, a pesar de las dificultades, en que a la gente "le renta" este Gobierno. "Le reconozco que, como cualquier progresista en este país, tengo dudas y dudo frente a todo lo que está pasando", ha expresado Rufián, que hasta ahora había fijado la línea roja de apoyo al PSOE en si había financiación ilegal en el PSOE. Pero este lunes el de ERC reconoce que tiene dudas, lo que podría abrir la puerta a retirar los siete votos al Gobierno. Según ha informado el líder de ERC, Oriol Junqueras, este fin de semana ha hablado con el propio Sánchez y han acordado sugerir una ronda de contactos con todos los partidos.

Fuentes de ERC, aseguran que no harán ultimátums a Sánchez, pero que hay que hablar. De darse el encuentro entre Sánchez y Junqueras y no con Rufián, sería la primera reunión que mantiene el presidente del Gobierno con el de ERC desde que salió de la cárcel tras la aplicación de la ley de amnistía.

El líder del Ejecutivo ha asegurado que "sin mayor problema" se va a reunir con ERC. "Este Gobierno se reúne e interlocuta a diario, por convicción y necesidad, somos un Gobierno en minoría parlamentaria", ha señalado Sánchez en la rueda de prensa de balance de año este lunes.

"Creo que estamos por primera vez ante un chantaje, un dilema que tiene mala solución porque mucho de nosotros no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero nosotros no queremos seguir pasando vergüenza cada día", ha opinado Rufián.

Para Rufián "hay que hacerse una pregunta". "¿Aguantar esta situación es bueno porque la derecha y ultraderecha no llega? Sí", ha respondido Rufián. Sin embargo, cuanto más se alarga la situación, más se "infla la derecha y ultraderecha y cuando lleguen, ¿cuántos años van a estar?", ha planteado.

El portavoz de ERC ha reconocido que "durante mucho tiempo" han defendido que la situación se debía a "una ofensiva judicial y mediática como nos pasó a nosotros". Pero con una diferencia a su juicio. "Aquí se han encontrado cosas. Pedir que a la izquierda del PSOE que haga de paracaídas y trague con todo, tampoco", ha advertido.

En ERC elevan el tono de manera clara ante el Gobierno, tanto al PSOE como a Sumar, los dos socios de coalición. De hecho, Rufián también ha tenido palabras para la formación de Yolanda Díaz. "Pido que se dejen de quejar tanto y planteen medidas en el Consejo de Ministros", ha incidido. "Yo no tengo incidencia en el BOE más allá de siete diputados, pero Sumar sí", ha dicho.