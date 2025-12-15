Rufián pide una reunión a Sánchez tras los últimos casos de corrupción: "No queremos seguir pasando vergüenza"
- "Que deje el PSOE de pensar que todo es una conspiración, no cuela", ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián
- Sumar insiste en que el Gobierno debe actuar "ya" y "sin dilaciones, ni excusas"
En medio de otro escándalo en el entorno del Gobierno con las últimas detenciones por corrupción y los casos de acoso en el PSOE, ERC pide a Pedro Sánchez "que deje de dar pena" y se reúna con ellos ante la "vergüenza" que están pasando por los últimos acontecimientos. "Le pido al PSOE que dejen de pensar que todo es una conspiración porque no cuela", ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Una reunión a la que el presidente del Gobierno ha accedido.
"Que deje de dar pena porque no cuela y deje 'el y tú más'", ha insistido Rufián. El de ERC hace estas declaraciones después de que en la última semana hayan saltado nuevos casos de corrupción en el entorno del Gobierno, con la detención del expresidente de la SEPI o la exmilitante socialista Leire Díez. "Más allá de las ruedas de prensa, de las grandes frases, de los videos de TikTok, de las crisis de Gobierno, le pedimos al presidente una reunión directa cara a cara con ERC, en Moncloa o donde quiera, y que nos diga a la cara que piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno", ha añadido.
Sánchez siempre ha mantenido su intención de agotar la legislatura. Este domingo volvió a hacerlo y justificaba esa permanencia, a pesar de las dificultades, en que a la gente "le renta" este Gobierno. "Le reconozco que, como cualquier progresista en este país, tengo dudas y dudo frente a todo lo que está pasando", ha expresado Rufián, que hasta ahora había fijado la línea roja de apoyo al PSOE en si había financiación ilegal en el PSOE. Pero este lunes el de ERC reconoce que tiene dudas, lo que podría abrir la puerta a retirar los siete votos al Gobierno. Según ha informado el líder de ERC, Oriol Junqueras, este fin de semana ha hablado con el propio Sánchez y han acordado sugerir una ronda de contactos con todos los partidos.
Fuentes de ERC, aseguran que no harán ultimátums a Sánchez, pero que hay que hablar. De darse el encuentro entre Sánchez y Junqueras y no con Rufián, sería la primera reunión que mantiene el presidente del Gobierno con el de ERC desde que salió de la cárcel tras la aplicación de la ley de amnistía.
El líder del Ejecutivo ha asegurado que "sin mayor problema" se va a reunir con ERC. "Este Gobierno se reúne e interlocuta a diario, por convicción y necesidad, somos un Gobierno en minoría parlamentaria", ha señalado Sánchez en la rueda de prensa de balance de año este lunes.
"Creo que estamos por primera vez ante un chantaje, un dilema que tiene mala solución porque mucho de nosotros no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero nosotros no queremos seguir pasando vergüenza cada día", ha opinado Rufián.
Para Rufián "hay que hacerse una pregunta". "¿Aguantar esta situación es bueno porque la derecha y ultraderecha no llega? Sí", ha respondido Rufián. Sin embargo, cuanto más se alarga la situación, más se "infla la derecha y ultraderecha y cuando lleguen, ¿cuántos años van a estar?", ha planteado.
El portavoz de ERC ha reconocido que "durante mucho tiempo" han defendido que la situación se debía a "una ofensiva judicial y mediática como nos pasó a nosotros". Pero con una diferencia a su juicio. "Aquí se han encontrado cosas. Pedir que a la izquierda del PSOE que haga de paracaídas y trague con todo, tampoco", ha advertido.
En ERC elevan el tono de manera clara ante el Gobierno, tanto al PSOE como a Sumar, los dos socios de coalición. De hecho, Rufián también ha tenido palabras para la formación de Yolanda Díaz. "Pido que se dejen de quejar tanto y planteen medidas en el Consejo de Ministros", ha incidido. "Yo no tengo incidencia en el BOE más allá de siete diputados, pero Sumar sí", ha dicho.
Sumar insiste al PSOE que actúe
A finales de la semana pasada, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigió a Sánchez una remodelación de Gobierno tras los casos de acoso en el PSOE y la corrupción. "Así no podemos seguir", aseguró Díaz. Sin embargo, desde Moncloa descartaron esa opción al momento.
Este lunes, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha vuelto a insistir en líneas similares. "Quiero instar a nuestro socio a actuar ya, sin dilaciones y excusas. Esa es la salida: luz taquígrafos y depurar todas las responsabilidades y actuar de manera decidida para proteger a la gente trabajadora de nuestro país", ha señalado en una rueda de prensa.
"El Gobierno tiene que reflexionar y provocar cambios, yo lo que quiero es que las políticas a favor de la gente sean efectivas y no haya más corrupción. Que haya remodelación o no el Gobierno es cosa de la gente del Gobierno", ha dicho por su parte la diputada de Compromís, Àgueda Micó.
Por su parte, en Podemos, el diputado Javier Sánchez, cree que no necesitan que "le expliquen nada" porque Podemos "no está en el bloque del Gobierno". "Estamos en que haya posibilidades para la agenda social, o el escudo antidesahucios y si no se da, no apoyamos al Gobierno. No necesitamos que nos expliquen nada", ha señalado.
Hace unos días, otro de los socio clave del Gobierno, el PNV, advirtió que o "el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio". "La legislatura no tiene muy buena pinta", advirtió el presidente del PNV, Aitor Esteban.