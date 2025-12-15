No, ChatGPT no puede predecir qué número ganará el Gordo: la IA se basa en patrones y la Lotería no sigue ninguno

"No es posible saber de antemano qué número va a ganar el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 (ni ningún sorteo de lotería). Los resultados son completamente aleatorios y no hay fórmula, predicción ni método garantizado para conocer el número ganador antes del sorteo oficial". La respuesta no la da ningún experto en estadística, sino el propio ChatGPT.

Desde la interrupción hace unos tres años de la inteligencia artificial generativa, se ha popularizado el hecho de preguntarle a ChatGPT, Gemini o DeepSeek consejos o trucos sobre cómo ganar premios en la Lotería de Navidad. Las cuestiones que más recibe en este sentido el asistente de OpenAI son, entre otras, qué número ganará el Gordo, los patrones históricos de las terminaciones más premiadas o recomendaciones sobre algún número en concreto.

Pero, como reconoce la propia IA, "los números se extraen de manera aleatoria durante el sorteo" y cada uno "tiene la misma probabilidad de salir que cualquier otro", por lo que es imposible predecir un ganador. "No existen patrones fiables ni sistemas que aumenten de forma realista las posibilidades más allá de comprar más décimos (y aun así con probabilidades muy bajas)". En el bombo se introducen 100.000 bolas de números, desde el 00000 hasta el 99.999, por lo que la probabilidad de ganar el Gordo (400.000 euros por décimo) es de 1 entre 100.000, es decir, de un 0,001%.

Cada sorteo es independiente y no está relacionado con el anterior Tal y como explicaba a RTVE Noticias en 2024 Josep Curto, experto en macrodatos en la Universidad Oberta de Catalunya, cada sorteo es un evento independiente que no está relacionado con lo que ha pasado anteriormente, es decir, no afecta lo sucedido en los años anteriores. "No nos permite construir un histórico y eso es lo que necesitan las tecnologías de IA para extraer patrones y reusarlos. Si no existe un patrón, es imposible que nos ayude", apuntaba. La IA no es un oráculo; no puede predecir el futuro porque se limita a reutilizar toda la información de bases de datos ya existentes. "Simplemente, predicen un presente, fundamentado en que se parezca al pasado", señalaba este profesor. En cuanto a las terminaciones más afortunadas, sí que hay datos históricos, recogidos por la Sociedad de Apuestas y Loterías del Estado (SELAE), que organiza el sorteo. Por ejemplo, se sabe que el 5 es el número que más veces ha resultado premiado (en 32 ocasiones), seguido del 4 y el 6 (27 apariciones cada uno). También se sabe que nunca el Gordo ha terminado en 25 -por si alguien pensaba jugar la terminación de este año-. Pero todo ello son "curiosidades" y "no sirven para predecir", alerta el mismo ChatGPT. Lotería de Navidad e inteligencia artificial: la IA no puede predecir el número ganador y no es cuestión de tiempo INÉS MODRÓN LECUE