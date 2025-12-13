Eurovisión Junior 2025, en directo: Gonzalo Pinillos deja boquiabierta a Europa con una actuación espectacular para España

Música, espectáculo y mucha ilusión nos esperan esta tarde en Eurovisión Junior. El festival celebra su 23ª edición en Tiflis, Georgia, país ganador en 2024. La fiesta reúne a 18 países participantes, entre ellos España, que parte entre los favoritos a hacerse con la victoria.

España está muy bien representada en la esperada cita: Gonzalo Pinillos cantará "Érase una vez (Once upon a time)" en 14ª posición, una canción con la que traerá el amor por la lectura al escenario del certamen. Eurovisión Junior puede verse hoy en directo e La 1 y RTVE Play.