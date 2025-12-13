Eurovisión Junior 2025, en directo: Gonzalo Pinillos deja boquiabierta a Europa con una actuación espectacular para España
- "Érase una vez (Once upon a time)" sonará en Tiflis en la 14ª posición
Música, espectáculo y mucha ilusión nos esperan esta tarde en Eurovisión Junior. El festival celebra su 23ª edición en Tiflis, Georgia, país ganador en 2024. La fiesta reúne a 18 países participantes, entre ellos España, que parte entre los favoritos a hacerse con la victoria.
España está muy bien representada en la esperada cita: Gonzalo Pinillos cantará "Érase una vez (Once upon a time)" en 14ª posición, una canción con la que traerá el amor por la lectura al escenario del certamen. Eurovisión Junior puede verse hoy en directo e La 1 y RTVE Play.
En directo, Eurovisión Junior 2025
-
18:28
Ahora sí: ¡Se abren las votaciones! Votar es gratis y muy fácil. Entra en jesc.tv y elige las tres canciones que más te han gustado esta tarde. Recuerda que sí puedes votar por España y apoyar a Gonzalo Pinillos. El resultado final será una suma de los votos del público y del jurado, mitad y mitad. Si tienes alguna duda, consulta nuestra guía para votar.
-
18:27
Nuestra querida Melani García tenía la fiesta del helado, pero parece que a la representante de Albania le molan más las frutas y las verduras. Son las grandes protagonistas de su divertida canción y también se han adueñado del escenario y de todas las pantallas. "Desde hoy soy vegetariana, elegante como Rihanna", clama Kroni Pula. ¡Es una estrella! Con ella acabamos las actuaciones de los participantes.
-
18:23
Llegamos a la última actuación de la mano de Albania. Representa al país Kroni Pula. Tiene 9 años y muchísima energía, como vamos a ver en breve. Nos trae una canción alegre que no habla ni de sueños ni de libertad, los temas favoritos de Eurovisión Junior. En su lugar, ¡Kroni Pula canta sobre frutas y verduras! Así, "Fruta Perime", se llama su tema.
-
18:22
Los galos siempre ponen el listón muy alto y Lou Deleuze no ha sido menos. Francia ha cumplido con creces lo que se esperaba de ellos gracias a una actuación artística y emotiva, con una grandísima Lou que ha conectado con el público desde el principio. La canción que le ha compuesto Linh, una de las grandes promesas de la industria francesa emergente, le ha hecho brillar. ¡Brava!
-
18:19
¡Turno de la France! Con tres victorias en su haber, son uno de los pesos pesados del certamen. Los franceses están a solo una victoria de alcanzar a los georgianos y ¿quién sabe? Puede que este año los igualen. Lo intentarán con Lou Deleuze, una niña de 11 años de muchísimo talento que, además de cantar, también ha actuado en varias películas. Así suena su propuesta, "Ce Monde".
-
18:18
¿Qué os ha parecido el "AWAY" de Rafaella y Christos? Su tema habla de perseguir los sueños y de bailar al ritmo que marca la vida. Eso es precisamente lo que han hecho sobre el escenario estos dos amantes de la danza, con una coreografía increíble.
-
18:16
Llegamos a la actuación número 16 con Chipre y el primer y único dúo de la tarde. Rafaella Panteli y Christos Georgiou, de 14 y 12 años, nos van a cantar "AWAY", el tema con el que se proponen conquistar al público de Eurovisión Junior. Tiene un aire algo teatral que le viene como anillo al dedo a Rafaella, quien ha protagonizado musicales como Annie, Into the Woods, The Greatest Showman o Hairspray. Christos, por su parte, se ha formado en batería, baloncesto y, por supuesto, baile, que a lo mejor vemos en esta actuación… ¡Vamos a descubrir qué han preparado!
-
18:14
¡Menudo chorro de voz! El estadio aplaude con ganas a Anita Abgariani. El público georgiano está encantado con la actuación de su abanderada y no es para menos. "Shine Like a Star" lleva sello ganador: está coescrita por Giga Kukhianidze, que está detrás de todas las canciones con las que Georgia ha alcanzado el récord de victorias. Si a eso le sumas el talentazo de Anita… ¿se vendrá la quinta esta tarde?
-
18:12
Y después de la fantástica actuación de Gonzalo Pinillos, llega el turno de los anfitriones. Georgia logró el año pasado lo que ningún otro país había conseguido hasta ahora: ganar cuatro veces el festival, que se dice pronto. Por eso, celebran Eurovisión Junior en casa, en su capital, Tiflis, una ocasión muy especial en la que les va a representar Anita Abgariani. Tiene 11 años, ganó el famoso concurso Ranina y, además de cantar y tocar el piano, es una crack del deporte. ¡Ha ganado premios como gimnasta! Ahora quiere sumar un nuevo trofeo a su vitrina con "Shine Like a Star".
-
18:11
¡Con la boca abierta nos ha dejado Gonzalo Pinillos! Gran actuación de nuestro artista, que lo ha dado todo en un "Érase una vez (Once upon a time)" muy, pero que muy emocionante y en el que la imaginación y el amor por la lectura han estado muy presentes. Muchas felicidades a Gonzalo, Daniela y Álex por este trabajazo. Como diría la canción, Everything is possible! Luego, tras la votación de jurado y público (recordamos que se podrá votar tras las actuaciones, también por España), descubriremos qué pasa.
-
18:07
Llega el momento que todos estábamos deseando ver. ¡Es el turno de Gonzalo Pinillos! Acompañado de los bailarines Daniela Valladolid y Álex Garrido, nuestro representante nos va a hacer viajar por mundos fantásticos de esos que viven en las páginas de los libros y que ahora saltan por tres minutos al escenario de Eurovisión Junior. No os avanzamos nada más de lo que vais a ver en la actuación de España, es mejor dejarse sorprender por el espectáculo que nos tienen preparado. Eso sí, ya os avanzamos que no vais a poder apartar la vista de la pantalla ni un segundo. ¡Escuchamos a continuación "Érase una vez (Once upon a time)"!
-
18:06
Íntima, melancólica y tierna, así es "Para Onde Vai o Amor?", la preciosa propuesta de Portugal en este Eurovisión Junior. Inês Gonçalves, de 12 años, ha conquistado al público con su emotiva interpretación de un tema sobre el amor y la saudade lusa. En el equipo detrás de la canción se encuentran los reconocidos cantantes Buba Espinho y Miguel Cristovinho, vocalista de D.A.M.A. y mentor de Inês en el concurso que le dio la fama en su país natal.
-
18:03
Llegamos al 13º país en actuar: ¡Portugal! Nuestros vecinos quedaron segundos en 2024 con una balada y este año repiten con "Para Onde Vai o Amor?". La han compuesto grandes figuras de la música portuguesa y la canta Inês Gonçalves, flamante ganadora de la última edición de The Voice Kids Portugal y con una voz muy dulce. ¡Veamos cómo suena! Después, por cierto, llega la actuación de Gonzalo Pinillos, ¡ya no queda nada!
-
18:00
"Y si el mundo es injusto, no soy una estrella de pop, soy una superestrella de rock", ¡vaya declaración de intenciones! De carisma y presencia escénica va servido Leonardo, que lo ha dado todo en este Eurovisión Junior. El italiano, por cierto, ha aprovechado su actuación para hacer un guiño a su ídolo, Michael Jackson.
-
17:57
Vuelo directo desde Roma hasta Tiflis para Leonardo Giovannangeli, el flamante representante de Italia en esta edición de Eurovisión Junior. Con 11 años, ya puede decir que ha quedado finalista en la última edición de la italiana The Voice Kids, donde ha ganado muchas tablas. Es toda una "Rockstar" y precisamente ese es el título del tema que vamos a escuchar a continuación.
-
17:57
¡Vaya voz tiene Asja Dzogovic! La montenegrina nos ha regalado una actuación muy emotiva dedicada a todos los niños huérfanos, con la que Montenegro pone su granito de arena a esta celebración musical. "I Tuzna i Srecna Prica" es una balada balcánica sobre, como dice su propia letra, "una historia sobre la felicidad cuando ríe, pero también triste, porque no siempre es así".
-
17:53
Montenegro llevaba justo 10 años sin participar en Eurovisión Junior, pero este año no han querido perderse la fiesta. Su representante se llama Asja Dzogovic, tiene 13 años y viene de Bijelo Polje. A pesar de su corta edad, ya ha ganado un montón de premios y entre sus pasiones se encuentran la pintura y el voleibol. Así suena "I Tuzna i Srecna Prica".
-
17:52
Delicadeza y fuerza se dan la mano en la propuesta de Macedonia del Norte, representada por una Nela Mancheska que canta sobre creer en una misma. Con este "Miracle" ya son 10 las canciones a concurso que hemos escuchado: Quedan otras ocho, entre ellas "Érase una vez (Once upon a time)".
-
17:50
¡Vamos con otra balada! Esta la trae Macedonia del Norte, que para su participación número 20 en el festival de Eurovisión Junior se ha decantado por Nela Mancheska. Con 13 años, ya ha ganado diversas competiciones en todo el mundo y ahora ha fijado la vista en Tiflis. Defiende la inspiradora "Miracle". ¡Vamos a escucharla!
-
17:49
Preciosa actuación de Marianna Klos y, sobre todo, importante mensaje el que nos quiere transmitir en "Brightest Light" esta joven polaca. "Encuentra tu camino, brilla más que el sol, el mundo es tuyo", canta, un mensaje de resiliencia y esperanza. Con su optimismo nos vamos a la décima actuación de la tarde.
-
17:46
Con Polonia llegamos al ecuador de este Eurovisión Junior. En novena posición de 18 sale Marianna Klos, de 12 años y amante del teatro y de tocar el piano. A punto estuvo de ganar la última edición de The Voice Kids Poland, pero quedó segunda. Ahora intentará llevarse el trofeo con una inspiradora balada llamada "Brightest Light".
-
17:44
¡Vaya subidón de energía! Meadow quiere que nos tomemos las cosas con calma y dejemos a un lado el reloj y las prisas en este "Freeze" tan divertido. Es la propuesta con la que Países Bajos quiere llevarse la victoria que les está costando repetir desde la que consiguieron en 2009.
-
17:42
Turno de Países Bajos, que lleva por abanderada a una princesa Disney con todas las de la ley: Meadow dobló a Ariel en la serie de animación sobre la sirena. Por si fuera poco, también ha actuado en los musicales de El guardaespaldas y Frozen. Ahora, la joven de 14 años se sube al escenario para cantar y bailar "Freeze". ¡Veamos qué nos tiene preparado Meadow!
-
17:40
Fantástica Lottie O'Driscoll Murray sobre el escenario del Palacio Olímpico de París. ¡Menuda voz! "Rúin" es una balada muy emocionante, está claro. Es a la vez promesa y anhelo. Lottie promete a un amigo que le agarrará de la mano "cuando lleguen las lágrimas" mientras desea que no haya secretos entre ellos.
-
17:37
Llega el momento de disfrutar de la actuación de Irlanda, con Lottie O'Driscoll Murray como abanderada. La joven de 14 años es otro ejemplo más de perseverancia. Se quedó muy cerca de venirse a Madrid el año pasado y este ha convencido en la preselección nacional para hacerse con el billete a Tiflis. En la capital georgiana interpreta "Rúin", "Secretos".
-
17:35
Impecable directo el de Sofia Nersesian, que ha impresionado con su potente voz a pesar de su corta edad. Su puesta en escena refleja la leyenda de la Motanka: Cuando un niño está en peligro, los hilos de su muñeca empiezan a brillar. Es lo mismo que canta Sofia en el tema: "Los hilos brillan, la luz resplandece a través de ellos". Es la historia que revela la puesta en escena ucraniana, sexto país en actuar.
-
17:32
¡Sexta actuación! Ucrania confía esta edición en Sofia Nersesian, de 10 años y ascendencia armenia y ucraniana. La joven, que participa en muchos conciertos benéficos, ya había intentado representar al país en 2024. Esta vez ha ganado la preselección ucraniana con "Motanka", un tema dedicado a esta tradicional muñeca de tela que sirve como talismán y que las madres dan a los niños cuando nacen. La escuchamos ahora.
-
17:31
Ojo a la actuación de Albert, que muestra su gran voz en la emotiva y poderosa balada que es "Brave Heart". En ella, el joven nos habla de seguir nuestros sueños. Armenia nunca ha salido del Top 10 en los 18 años que lleva participando en Eurovisión Junior, ¿cómo le irá esta vez?
-
17:28
Turno de Armenia. Aunque en las últimas ediciones el país ha puesto a todos a bailar con canciones muy movidas, este año da un giro de 180 grados para cantarnos una gran balada. La interpreta Albert Armenakyan, tan fan de Eurovisión Junior que lleva tres años intentando concursar. Al final, quien la sigue la consigue y esta tarde le vemos en Tiflis. ¡Así suena "Brave Heart"!
-
17:27
Martina CRV nos lleva más allá de las estrellas en su actuación, una canción pop en la que canta a la libertad. Es el mensaje universal que nos trae San Marino, cuarto país de en salir al escenario. Recordamos, por cierto, que Gonzalo Pinillos actuará en 14ª posición.
-
17:24
Vamos con la siguiente canción. Se llama "Beyond the Stars" y la canta Martina CRV. Representa a San Marino, pero es de Milán, Italia, donde se la conoce por su participación en The Voice Kids. Martina Cervellin, como se llama en realidad, tiene 12 años y una gran pasión por la música: Lleva cinco años dando clases de guitarra, tres de canto y también está aprendiendo a tocar el piano.
-
17:23
¡Preciosa actuación de Marino Vrgoc! No hace falta saber croata para entender lo que este joven artista nos canta en "Snovi". Habla de esos sueños que, niños y adultos, queremos cumplir. Un mensaje universal que suena esta tarde en este escenario de Tiflis.
-
17:20
Y seguimos con los regresos. Croacia, que actúa ahora, también vuelve al certamen. En su caso, llevaban sin participar desde 2014. Les representa Marino Vrgoc, de 10 años y ganador de The Voice Kids Croatia, que nos trae a Tiflis la canción "Snovi" ("Sueños"). En el colegio, Marino hace de todo: está en el coro, en el grupo de teatro, aprende piano… Eso sí, hablando de sueños, lo que él en realidad quiere ser de mayor es médico. ¡Vamos a escucharlo!
-
17:19
¿Os ha gustado la canción de Azerbaiyán? Si mientras la escuchabais estabais con el runrún de por qué han traído este "Miau Miau", resulta que esta oda a los gatos tiene explicación. En Azerbaiyán, sobre todo en Bakú, estos animales son prácticamente un icono y se los suele ver con frecuencia por la calle.
-
17:16
Azerbaiyán vuelve con fuerza de la mano de Yagmur después de que el país participase por última vez en 2021. La encargada de abanderarlos en esta ocasión es esta joven de 12 años que empezó en la música hace ya cuatro y a la que le encanta Billie Eilish. Su propuesta es muy bailable y, sobre todo, gatuna…. Así suena "Miau Miau".
-
17:15
Aplausos para Eliza Borg al acabar de sonar "Believe", la canción que abre esta ronda de actuaciones. Gran baladón épico nos trae la maltesa, que quiere inspirar a todo el mundo a seguir sus sueños y creer que se cumplirán con su propuesta.
-
17:12
¡Vamos con los participantes! La encargada de dar el pistoletazo de salida es Eliza Borg, de 12 años. Viene desde Malta y se podría decir que amadrinada por todo un icono de Eurovisión: Destiny. Eliza se convirtió en la abanderada maltesa después de ganar The Voice Kids Malta, donde compitió en el equipo de la ganadora de Eurovisión Junior 2015 y séptima clasificada de Eurovisión 2021. ¡Ahí es nada! ¿Logrará Eliza Borg seguir los pasos de Destiny?
-
17:11
Antes de dar paso a las actuaciones, y como comentan ahora nuestros presentadores, recordamos que luego se podrá votar. Cuando acaben de cantar los 18 artistas, el público podrá apoyar a sus tres propuestas favoritas entrando en jesc.tv. ¡Importante! También se puede votar por Gonzalo Pinillos. Dicho esto, ¡vamos ya a escuchar las canciones a concurso!
-
17:10
David Aladashvili y Liza Tsiklauri nos acompañarán a lo largo de esta tarde. Ambos tienen mucha experiencia en la televisión y, en el caso de David, también en la música: Ha llegado a estudiar en la prestigiosa Juilliard School, además de actuar en el Carnegie Hall.
-
17:08
¡Y ahí está Gonzalo! Nuestro representante, que en poco menos de una hora nos traerá su "Érase una vez (Once upon a time)", ha salido al escenario acompañado de sus bailarines, Daniela Valladolid y Álex Garrido, para saludar a todo el público georgiano.
Gonzalo, Alex y Daniela... es la hora de

-
17:05
Para darnos la bienvenida a Georgia, los anfitriones nos cuentan su clásico cuento de Salamura en un espectáculo precioso. En su mundo de fantasía, con un árbol que hace todos los deseos realidad, nos encontramos al ganador de la última edición de Eurovisión Junior, Andria Putkaradze y, por supuesto, ¡el tradicional desfile de banderas! En un momento veremos a nuestro Gonzalo…
-
17:00
Llegó el momento: ¡Comienza Eurovisión Junior 2025! Este año volamos hasta Tiflis, Georgia, donde nos espera una tarde para el recuerdo, llena de diversión y de magia. 18 países celebran la música este sábado con unos artistas que nos van a dejar con la boca abierta. Para escuchar a Gonzalo Pinillos, nuestro representante, tendremos que esperar hasta la actuación número 14, sobre las 18:00 horas.
-
16:52
¡Últimos minutos antes de Eurovisión Junior! Con la celebración de esta tarde acaba un viaje lleno de ilusión y nuevas amistades para Gonzalo Pinillos. "Da pena un poco que se acabe", confesaba hace unas horas nuestro representante en D Corazón, donde también aseguraba que había hecho muy buenas amistades en el festival.
Tres amigos cumpliendo su sueño
Tres amigos cumpliendo su sueño

-
16:38
Si aún no has votado a tu favorito, recuerda que a las 17.59 horas cierra el primer plazo y que también puedes votar por España. Para apoyar a tus tres canciones favoritas, entra en jesc.tv y sigue las indicaciones. Después de que actúen todos los participantes, podrá volverse a votar. En este enlace te contamos cómo votar.
-
16:21
Son 18 los países que actúan esta tarde, pero ¿cuáles parten como favoritos? ¡España está entre ellos! Estos son los artistas que podrían hacerse con la victoria. Eso sí, si algo ha demostrado con creces Eurovisión Junior es que todo es posible en el festival. ¿Habrá alguna sorpresa?
-
16:07
Gonzalo Pinillos actuará en la recta final de la ronda de actuaciones, en la posición 14ª. Es una posición en la que España nunca había salido, ¿nos dará suerte? En cuanto al orden completo, la primera en salir al escenario será la maltesa Eliza Borg, mientras que en la última posición, la 18ª, veremos a Kroni Pula, de Albania.
-
15:40
Sobre las 18.00 horas podremos ver la actuación de Gonzalo Pinillos, pero si no puedes aguantar la intriga y necesitas saber algún detalle sobre lo que nos espera esta tarde, atención a las pistas que han desvelado los ensayos previos. Habrá parte a piano, una biblioteca circular gigante… Descubre algunas de las claves de "Érase una vez (Once upon a time)".
-
15:22
"Érase una vez (Once upon a time)" es sencillamente mágica. Gonzalo Pinillos va a interpretar un tema con el que soñar que viajamos a Liliput, a Narnia, a Oz, al País de Nunca Jamás… y todo sin movernos de nuestro sofá. Aquí puedes leer la letra y aprendértela para que puedas cantar con él desde casa.
-
14:54
A las 17.00 horas empezará el festival, que podrá verse en La 1 y RTVE Play, pero antes tenemos una misión: votar. Es gratis y muy fácil. Basta con entrar en jesc.tv y elegir las tres canciones que más te gusten. Desde España también se puede apoyar a Gonzalo Pinillos y su "Érase una vez (Once upon a time)". Se podrá votar hasta el inicio de la gala y también cuando ya hayan cantado todos los artistas.
-
14:45
España lleva a un artista de pies a cabeza. Con solo 14 años, Gonzalo Pinillos tiene tablas de sobra. Formado en canto, piano, interpretación y baile, Gonzalo ha protagonizado Los chicos del coro y forma parte del elenco del musical de Oliver Twist. Este verano se embarcó en la aventura de Eurovisión Junior y este mismo sábado descubriremos qué ha estado tramando durante este tiempo. ¿Cómo será la actuación de "Érase una vez (Once upon a time)"?
-
14:38
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo de Eurovisión Junior! Tras vivir el festival en 2024 en Madrid, este año volamos hasta Tiflis, Georgia, el país más laureado de todo Eurovisión Junior. Han ganado ya cuatro veces, incluida la del año pasado, lo que convierte a los georgianos en los anfitriones de esta edición.