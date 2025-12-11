Las 5 razones por las que España puede ganar Eurovisión Junior 2025

Ya lo dice Gonzalo Pinillos en su canción: Everything is possible! (Todo es posible). Y traerse a casa la victoria de Eurovision Junior desde Georgia está entre todas las posibilidades, especialmente después de ver los ensayos de su propuesta en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis. Pisando el escenario con la misma seguridad que lo hace en las tablas de los teatros musicales, repetir la gesta que logró María Isabel en 2024 es más que posible.

La candidatura española ha calado tanto en el público como en los corazones de los eurofans y de la crítica musical que nos dan las claves por las cuales la victoria de España está a nuestro alcance.

Gonzalo Pinillos: joven pero sobradamente preparado Es de sobra conocida la formación en música, teatro musical e interpretación del joven madrileño, que destaca por su sensibilidad y su versatilidad escénica. En este sentido, la periodista musical y locutora de Kiss FM Mar Montoro sostiene que “Gonzalo tiene una voz trabajada, formación técnica y mucha sensibilidad artística”; “una voz dulce que seguro no pasará desapercibida para nadie”, apunta el locutor de Los40 David Álvarez. Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025 Ya lo ha demostrado en reiteradas ocasiones como protagonista de Los Chicos del Coro, o como participante del musical Billy Elliot. Una experiencia que queda patente en la puesta en escena que veremos este sábado a partir de las 5 de la tarde (las 4 en Canarias) en La 1 y RTVE Play.

Un tema para los más pequeños, pero enfoque universal La de España es “la candidatura del pack más infantil, más junior de todo el certamen de las 18 propuestas” la destaca el periodista de RNE y presentador de ‘Destino Benidorm Fest’, David Asensio, frente a otras “delegaciones que llevan propuestas bastante adultas que no cuadran con el espíritu infantil y que son más para el senior”. Todo ello con “un mensaje fantástico que nos invita a fantasear e imaginar como lo hacen los niños”, sostiene David Álvarez. No obstante, el tema está plagado de referencias culturales que trascienden las generaciones “tanto de los niños de ahora como de sus padres: Peter Pan, La isla del tesoro, Astérix, Naruto...”, destaca el jefe de Cultura de 20minutos y eurofán, Daniel Aparicio. Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos, un viaje de ensueño de Madrid a Tiflis a través de los libros

Un videoclip que cobra vida en el escenario La identidad visual de la propuesta es otra de las grandes bazas con la que cuenta España. Para el periodista especializado en moda y eurofán Tomás Morales, "se continúa con la imagen del videoclip, siendo rigurosos con el storytelling de lo que se quiere contar". De esta manera, añade, "alguien a quien le haya gustado el videoclip antes del Festival, va a reconocer rápidamente la actuación". 02.45 min Eurovisión Junior 2025 | Gonzalo Pinillos - "Érase una vez (Once upon a time)" - España (Videoclip oficial) Además, los libros a los que se hace referencia en la canción se pueden ver plasmados tanto en el escenario como en el vestuario diseñado por Raúl Amor. Este es precisamente otro de los puntos clave: un estilismo que "escapa del typical spanish de lunares y abanicos, por lo que toda Europa puede empatizar más con la puesta en escena", destaca Morales y que puede plagar de “twelve points” el broche final de la noche. Los visuales de la actuación de España en Eurovisión Junior 2025

Una canción en varios idiomas La canción de Pinillos logra hacerse entender para que su voz se escuche alto y claro en todo el Viejo Continente. Lo hace ya desde el título "Érase una vez (Once upon a time)", clásico comienzo con el que se narran los cuentos infantiles en castellano y en inglés. Después, una letra en los idiomas de Cervantes y de Shakespeare y con una pincelada de francés que hará abrir los oídos de toda Europa. Se trata de un “detalle que le da un punto más internacional y quizás ayude a que el público europeo sienta más cercana la canción”, según destaca Daniel Aparicio. Por ello, como recuerda el experto en Eurovisión y colaborador de la Revista SIX, Juanma Fernández, tampoco hay que perder de vista el gran trabajo llevado a cabo por los compositores, Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo, autores del “ILOVIU” con el que Sandra Valero obtuvo la segunda posición en 2023 y que permitió a España ser la anfitriona del certamen el año pasado.

El teatro musical, género de moda No hay más que pasear por la Gran Vía madrileña o echar un vistazo a los teatros de toda España (y Europa) para darse cuenta de que el teatro musical está viviendo su etapa más dorada. De este modo, una pequeña parte de tres minutos es lo que lleva RTVE a Georgia: un tema “muy en la línea de Wicked, que ahora está muy de moda” destaca Juanma Fernández. ¡Vídeo completo! Así fue la actuación de Gonzalo Pinillos junto al elenco de Oliver Twist cantando “Érase una vez (Once upon a time)” Daniel Borrego Escot No en vano, Pinillos fue seleccionado como representante de España tras su versión del mítico tema “Defying Gravity” del musical que también se acaba de llevar a la gran pantalla.