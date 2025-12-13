Barcelona - Osasuna, en directo hoy el partido de la jornada 16 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el CA Osasuna. El encuentro, que se disputa este sábado en el Camp Nou desde las 18:30 horas peninsulares, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación del Osasuna

Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Abel Bretones; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Víctor Muñoz y Budimir.

El líder se presenta de nuevo ante su afición días después de protagonizar en Champions League una nueva remontada ante el Eintracht Frankfurt (2-1). El cuadro que dirige Hansi Flick cuenta en liga todos sus partidos por victorias desde que saliera derrotado del clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y, desde entonces, ha convertido la diferencia de cinco puntos que les sacaban los blancos a una de cuatro que gestionan ahora después de los tropiezos madridistas. Una racha que amenaza la fragilidad defensiva del Barça, que se ha acostumbrado a tener que resolver sus partidos teniendo que dar la vuelta al marcador o, como en la jornada anterior frente al Betis, viendo peligrar su ventaja en los minutos finales.

A pesar de los desajustes defensivos, Flick sigue confiando en la pareja de canteranos formada por Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la zaga. El técnico alemán elogió el carácter de su equipo en las remontadas, pero también instó al equipo a empezar "más metidos" los partidos. El rival de este sábado, Osasuna, se presenta a priori como un rival propicio para ello debido a su posición actual en la liga y que su racha de visitas al feudo culé es claramente desfavorable con tres victorias y dos empates en lo que va de siglo XXI. La última victoria de los rojillos como visitantes se produjo en julio de 2020 (1-2) en un Camp Nou sin público por la pandemia de Covid-19.