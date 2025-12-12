El tiempo el fin de semana del 12 de diciembre: la borrasca Emilia dejará lluvias intensas en el sur peninsular y Canarias

El fin de semana comienza con la llegada de una nueva borrasca de gran impacto, Emilia, la quinta con nombre de la temporada. Este sistema dejará lluvias intensas en el sur peninsular, Ceuta y Canarias. En el archipiélago, además, se darán vientos muy intensos, temporal marítimo, tormentas y nieve en las cumbres, advierte la Agencia Española de Meteorología.

Este viernes, un frente frío atlántico llegará al oeste peninsular y, a partir del mediodía, a Canarias. Durante el día, una incipiente baja alojada en el propio frente y localizada al suroeste de la Península, se profundizará originando la borrasca Emilia, recién nombrada por Aemet. Emilia se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes y el domingo 14.

Sábado 13: rachas de viento de más de 90 km/h en Canarias El día álgido de este episodio en Canarias será el sábado. Para entonces, se esperan rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y cumbres de las islas montañosas. También se prevén chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta. Estos fenómenos afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, donde se podrán acumular más de 100 litros, a excepción de El Hierro. Las precipitaciones más intensas se producirán durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales, y a partir del mediodía en las occidentales. En cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, estas precipitaciones serán en forma de nieve. La cota se situará entre los 1.700 metros y los 2.000, pudiendo descender localmente a los 1.400 m y con acumulados significativos en cumbres. También se prevé fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, especialmente el sábado con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los seis metros La borrasca Emilia también originará, durante el viernes y el sábado, precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular e incluso muy fuertes en el área del Estrecho. Los mayores acumulados se darán en Cádiz y Ceuta. También habrá viento fuerte y temporal marítimo en los litorales del mar de Alborán. Previsión del tiempo este viernes 12 de diciembre EL TIEMPO TVE Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mitad occidental de la Península, ascensos que serán localmente notables en puntos del extremo oeste, alto Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, con aumentos en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular. Soplará viento del norte fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente este en el resto. Se prevé moderado en Baleares, mitad sur peninsular y litorales mediterráneos y del noroeste, llegando a fuerte con probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán. En el resto será en general flojo.