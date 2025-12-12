El tiempo el fin de semana del 12 de diciembre: la borrasca Emilia dejará lluvias intensas en el sur peninsular y Canarias
- Se podrán acumular más de 100 litros en el norte de las islas montañosas canarias el sábado
El fin de semana comienza con la llegada de una nueva borrasca de gran impacto, Emilia, la quinta con nombre de la temporada. Este sistema dejará lluvias intensas en el sur peninsular, Ceuta y Canarias. En el archipiélago, además, se darán vientos muy intensos, temporal marítimo, tormentas y nieve en las cumbres, advierte la Agencia Española de Meteorología.
Este viernes, un frente frío atlántico llegará al oeste peninsular y, a partir del mediodía, a Canarias. Durante el día, una incipiente baja alojada en el propio frente y localizada al suroeste de la Península, se profundizará originando la borrasca Emilia, recién nombrada por Aemet. Emilia se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre el mediodía del viernes y el domingo 14.
Sábado 13: rachas de viento de más de 90 km/h en Canarias
El día álgido de este episodio en Canarias será el sábado. Para entonces, se esperan rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y cumbres de las islas montañosas. También se prevén chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta. Estos fenómenos afectarán principalmente al norte de las islas montañosas, donde se podrán acumular más de 100 litros, a excepción de El Hierro.
Las precipitaciones más intensas se producirán durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales, y a partir del mediodía en las occidentales. En cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, estas precipitaciones serán en forma de nieve. La cota se situará entre los 1.700 metros y los 2.000, pudiendo descender localmente a los 1.400 m y con acumulados significativos en cumbres.
También se prevé fuerte oleaje en todas las zonas marítimas de Canarias, especialmente el sábado con viento fuerza 8 y mar combinada en torno a los seis metros
La borrasca Emilia también originará, durante el viernes y el sábado, precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el suroeste peninsular e incluso muy fuertes en el área del Estrecho. Los mayores acumulados se darán en Cádiz y Ceuta. También habrá viento fuerte y temporal marítimo en los litorales del mar de Alborán.
Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mitad occidental de la Península, ascensos que serán localmente notables en puntos del extremo oeste, alto Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, con aumentos en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular.
Soplará viento del norte fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente este en el resto. Se prevé moderado en Baleares, mitad sur peninsular y litorales mediterráneos y del noroeste, llegando a fuerte con probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán. En el resto será en general flojo.
Domingo 14: la inestabilidad se traslada al este y sureste peninsular
Es probable que a partir del domingo la situación mejore en Canarias, finalizando así el episodio de fenómenos adversos. También se prevé que mejore en el suroeste peninsular, pero es probable que las precipitaciones intensas se extiendan hacia el sureste y este de la Península.
Es probable que las lluvias sean fuertes y persistentes, con tormentas y posible granizo ocasional, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular, oeste de Alborán y norte de las islas Canarias montañosas, donde son probables en forma de nieve por encima de 2000 metros.
Las temperaturas máximas irán en aumento en el Cantábrico, Canarias y Melilla y en general se mantendrán con pocos cambios en el resto, predominando los descensos. Las mínimas irán en aumento en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte.
Soplará viento moderado de norte en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes al principio, predominando los vientos de componente este en el resto. Se esperan moderados en Baleares, litorales peninsular y buena parte interiores de la mitad sur, amainando y rolando a sur en Galicia y Cantábrico. Se darán intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes. En el resto serán en general flojos.
