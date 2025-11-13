La borrasca Claudia llega con ganas: prepara el paraguas para un jueves pasado por agua y viento

Este jueves, la borrasca Claudia es la gran protagonista meteorológica. El frente que trae asociado está barriendo la mitad oeste peninsular y extiende su influencia por prácticamente todo el territorio nacional. Ahora mismo casi toda España se encuentra bajo algún tipo de aviso, ya sea naranja o amarillo, por lluvias intensas, fuertes rachas de viento o temporal marítimo.

Las temperaturas también están notando su paso, con descensos en Canarias y el centro peninsular, y ligeros ascensos en el nordeste. Solo la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares escapan a su alcance. Pero como siempre decimos, no hay motivo para no ponerle al mal tiempo buena cara.

¿Dónde apretará más Claudia? Aunque la borrasca tiene un carácter generalizado, su impacto no será el mismo en todas las regiones. El frente asociado a Claudia descargará con distinta intensidad según la zona, dejando un mapa de avisos muy variado que merece la pena conocer al detalle.

Canarias: El archipiélago recibe la lluvia más intensa Las Islas Canarias serán, sin duda, la zona con mayor incidencia de la borrasca. Todas las islas del archipiélago se encuentran en alerta naranja por lluvias torrenciales. Se esperan acumulaciones muy significativas que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en solo tres horas o hasta 80-100 litros en 12 horas. ““ Además, se han activado avisos amarillos por tormentas, temporal marítimo y rachas de viento que podrían oscilar entre los 70 y 80 km/h. La buena noticia es que el frente irá pasando: a lo largo del día las lluvias irán cesando de oeste a este a medida que se abran claros. Claudia ha dejado un importante episodio de lluvias y viento en La Palma, con acumulados que superan los 140 litros por metro cuadrado y múltiples incidencias en la red viaria, según los datos difundidos este jueves por el Cabildo insular.

En la península, avisos de norte a sur Lejos de las islas afortunadas, en la península, el panorama es diverso, con alertas que recorren el mapa de norte a sur, concentrando los riesgos más importantes en el oeste y la cornisa cantábrica. ““ • Asturias y Cantabria: Estas dos comunidades se llevan la peor parte en cuanto al viento. Ambas tienen alerta naranja, pero localizada en zonas concretas: la cordillera y Picos de Europa en Asturias, y el centro y el valle de Villaverde en Cantabria. Allí, las rachas podrían alcanzar entre 100 y 110 km/h. • Castilla y León y Extremadura: Aquí, el frente asociado a Claudia descargará con especial intensidad. Las provincias de Cáceres, Ávila y Salamanca tienen activada la alerta naranja por lluvias que podrían acumular hasta 80 litros en 12 horas. El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido no abrir este jueves los parques y jardines que cuentan con cierre perimetral debido a la alerta amarilla por fuertes vientos en la ciudad para las próximas horas. Se recomienda evitar el tránsito por zonas de arboledas, seguir las recomendaciones del 112 y, en caso de emergencia, llamar a la Policía Local (092). El tiempo este jueves 13 de noviembre en España: Asturias y Cantabria, en aviso naranja por fuertes vientos RTVE.es Se suman avisos amarillos por lluvia en León y Badajoz, y por viento en ambas comunidades, con rachas que en Castilla y León podrían llegar a los 90 km/h. Mucha atención porque la AEMET no descarta que en Extremadura puedan producirse fenómenos severos como alguna tromba marina aislada o un tornado breve. • Andalucía: La provincia de Huelva se encuentra en alerta naranja por lluvias intensas, con previsión de hasta 30 litros en una hora. El resto de provincias —Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla— mantienen avisos amarillos por viento, mala mar o lluvias. Además, en Huelva y Sevilla se ha activado la alerta amarilla por tormentas. Al igual que en Extremadura, en la zona de Andalucía occidental existe el riesgo de que estas tormentas generen rachas muy fuertes e incluso algún tornado breve. • Madrid y Galicia: Ambas comunidades comparten avisos amarillos. En Madrid, se deben a las lluvias en la sierra, donde se esperan hasta 40 litros en una hora, y a rachas de viento de hasta 80 km/h. En Galicia, los avisos son por lluvias de hasta 15 litros en una hora, viento y, adicionalmente, por temporal marítimo. • Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja: Este amplio grupo de comunidades comparte un aviso amarillo por rachas de viento que se moverán en un rango de 70 a 80 km/h.