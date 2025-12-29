Dos fallecidos y un desaparecido por un alud en el pico Tablato, cerca del balneario de Panticosa

Un alud de nieve ha provocado la muerte de dos montañeros, mientras que un tercero se encuentra desaparecido, en el pico Tablato, en las inmediaciones del balneario de Panticosa, según ha confirmado el Gobierno de Aragón.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13:00 horas, según ha informado la Guardia Civil, que inmediatamente ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Según las primeras informaciones, el grupo estaría formado por seis personas, que se encontraban realizando actividades de alta montaña en el Pirineo de Huesca, a unos 2.700 metros de altitud, cuando se vieron sorprendidas por el alud. Dos de ellas consiguieron salir por su propio pie, mientras que las otras cuatro quedaron atrapadas. De ellas, dos han fallecido y otra aún no ha podido ser encontrada, mientras que la cuarta es una mujer que únicamente ha sufrido hipotermia.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado "conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa". En las redes sociales ha anunciado, además, que ha cancelado su agenda y que esta tarde se trasladará a la localidad pirenaica. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también se dirige a la zona.