Benfica - Real Madrid, en directo hoy el partido de ida del playoff de dieciseisavos de final de la Champions League
- Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro que se disputa en Lisboa desde las 21:00 h
Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de ida de dieciseisavos de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. El partido, que se disputa este martes a partir de las 21:00 horas en el Estadio da Luz de Lisboa, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.
En directo, Benfica vs Real Madrid | Champions hoy
Alineación del Benfica
Esta es la alineación inicial elegida por Jose Mourinho: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Rafa Silva, Barreiro; Prestianni, Aursnes, Schjelderup; y Pavlidis.
Alineación del Real Madrid
Arbeloa contará de incio casi con el mismo once que contra la Real Sociedad, con el único cambio de Mbappé por Gonzalo: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Mbappé.
La previa
Ambos equipos se citaron en la última jornada de la fase regular. El Madrid llegaba con ventaja y dependiendo de sí mismo para quedarse en el 'top 8' de la fase liga, que le garantizaba un puesto en octavos y quedar exento de esta ronda. El Benfica necesitaba la victoria y una diferencia de goles suficiente para meterse entre los 24 que siguen en competición, pasando por esta eliminatoria. La clasificación hizo que en el sorteo no hubiera muchas más opciones y volvieron a quedar emparejados, en esta ocasión a doble partido, siendo la ida en Lisboa.
También se dio la circunstancia de que fue el reencuentro entre Álvaro Arbeloa, al frente del Real Madrid, y su amigo José Mourinho, en el del Benfica. Los dos se profesan admiración mutua y el portugués le deseó suerte al español en la previa del anterior partido, pero a partir de que pasara el mismo. Ahora seguramente no le desee tanta suerte, ya que tiene la ocasión de volver a derrotarle. Lo que sí es seguro es que entonces no pudo reencontrarse con la que fue su afición y en esta eliminatoria lo hará dentro de una semana en la vuelta, en el Santiago Bernabéu. En lo deportivo, el Madrid recupera a Kylian Mbappé después de que Arbeloa le diera descanso en liga, pero pierde a Raúl Asencio y Rodrygo Goes por sanción, además de los lesionados Éder Militao y Jude Bellingham.