Benfica - Real Madrid, en directo hoy el partido de ida del playoff de dieciseisavos de final de la Champions League

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de ida de dieciseisavos de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. El partido, que se disputa este martes a partir de las 21:00 horas en el Estadio da Luz de Lisboa, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

Ambos equipos se citaron en la última jornada de la fase regular. El Madrid llegaba con ventaja y dependiendo de sí mismo para quedarse en el 'top 8' de la fase liga, que le garantizaba un puesto en octavos y quedar exento de esta ronda. El Benfica necesitaba la victoria y una diferencia de goles suficiente para meterse entre los 24 que siguen en competición, pasando por esta eliminatoria. La clasificación hizo que en el sorteo no hubiera muchas más opciones y volvieron a quedar emparejados, en esta ocasión a doble partido, siendo la ida en Lisboa.

También se dio la circunstancia de que fue el reencuentro entre Álvaro Arbeloa, al frente del Real Madrid, y su amigo José Mourinho, en el del Benfica. Los dos se profesan admiración mutua y el portugués le deseó suerte al español en la previa del anterior partido, pero a partir de que pasara el mismo. Ahora seguramente no le desee tanta suerte, ya que tiene la ocasión de volver a derrotarle. Lo que sí es seguro es que entonces no pudo reencontrarse con la que fue su afición y en esta eliminatoria lo hará dentro de una semana en la vuelta, en el Santiago Bernabéu. En lo deportivo, el Madrid recupera a Kylian Mbappé después de que Arbeloa le diera descanso en liga, pero pierde a Raúl Asencio y Rodrygo Goes por sanción, además de los lesionados Éder Militao y Jude Bellingham.