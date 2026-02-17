Un nuevo jabalí muerto por peste porcina obliga a ampliar las restricciones al término municipal de Barcelona

El brote de peste porcina africana, que se detectó a finales de noviembre en la provincia de Barcelona, ha llegado a la comarca del Baix Llobregat tras hallarse un nuevo jabalí muerto por esta enfermedad en la localidad de Sant Feliu. Esto ha obligado a las autoridades a ampliar las restricciones al término municipal de Barcelona.

Así lo ha señalado este martes el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, después de que el Ministerio de Agricultura haya confirmado siete nuevos casos de jabalíes infectados (uno de ellos, el encontrado en Sant Feliu) que pertenecen a dos nuevos focos.

Estos se unen a los registrados la pasada semana en en Molins de Rei (Barcelona), por primera vez fuera del perímetro de seguridad de seis kilómetros en torno al primer foco en Collserola. Desde entonces, se han detectado un total de 162 jabalíes infectados, todos ellos en la provincia de Barcelona.

Se elevan a 16 los municipios con restricciones Ante este contexto, el Govern ha decidido elevar a 16 los municipios incluidos en la zona de alto riesgo por el brote de la peste porcina. Entre ellos, se encuentra por primera un enclave de la ciudad de Barcelona, perteneciente al barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Si bien Ordeig ha admitido que no querían encontrar jabalíes contagiados fuera de los 6 km del radio, ha señalado que la "buena noticia" es que sigue estando dentro del perímetro de bajo riesgo establecido en los 20 km del primer foco y que "no hay ninguna granja afectada". ““ El cierre afecta a las zonas boscosas, cauces de ríos y rieras, prados, campos de cultivo, parques y caminos fuera de casco urbano, al tiempo que se suspenden la caza y los trabajos forestales ajenos a las medidas de control. Se prohíbe también alimentar a jabalíes y cualquier acción que pueda provocar que estos animales se acerquen a un punto o se dispersen. Para garantizar el cumplimiento de todo ello, tampoco se puede manipular ni retirar las vallas y otros elementos de control que se han instalado en la zona infectada. Si alguien encuentra un jabalí muerto o moribundo, debe llamar al 112 o avisar al Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat.