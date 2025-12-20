La Generalitat emprende una campaña para promocionar el consumo de cerdo en Navidad tras el brote de peste porcina

La Generalitat ha emprendido una campaña para impulsar el consumo de carne de cerdo y productos derivados de este animal en Navidad, tras el brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace unas semanas en la provincia de Barcelona.

El Govern ha informado este sábado en un comunicado que en la campaña se pone también en valor el consumo de otros productos, como carnes, pescado y postres de proximidad y de calidad, que forman parte de la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La campaña se desarrolla "de manera estrecha con el sector porcino, que ha mostrado una colaboración proactiva y absolutamente positiva", ha indicado en la nota el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, quien ha subrayado que "solo trabajando de manera unitaria, rápida y coordinada podremos superar los retos que nos plantea esta crisis sanitaria".

"La complicidad y el compromiso del sector son claves para garantizar que los productos catalanes continúen llegando a nuestras mesas con toda la calidad y seguridad que nos caracteriza".