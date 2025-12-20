La Generalitat emprende una campaña para promocionar el consumo de cerdo en Navidad tras el brote de peste porcina
- Aumentan a 27 los casos de peste porcina tras detectarse un nuevo positivo en un jabalí en la zona del primer foco
- No se han detectado casos en ninguna de las 55 granjas de porcino ubicadas en el área delimitada por un radio de 20 km
La Generalitat ha emprendido una campaña para impulsar el consumo de carne de cerdo y productos derivados de este animal en Navidad, tras el brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace unas semanas en la provincia de Barcelona.
El Govern ha informado este sábado en un comunicado que en la campaña se pone también en valor el consumo de otros productos, como carnes, pescado y postres de proximidad y de calidad, que forman parte de la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
La campaña se desarrolla "de manera estrecha con el sector porcino, que ha mostrado una colaboración proactiva y absolutamente positiva", ha indicado en la nota el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, quien ha subrayado que "solo trabajando de manera unitaria, rápida y coordinada podremos superar los retos que nos plantea esta crisis sanitaria".
"La complicidad y el compromiso del sector son claves para garantizar que los productos catalanes continúen llegando a nuestras mesas con toda la calidad y seguridad que nos caracteriza".
Cataluña, Región Mundial de la Gastronomía 2025
La campaña, resalta la nota, coincide con el año en que Cataluña ha celebrado su elección como Región Mundial de la Gastronomía 2025, un reconocimiento que pone de relieve la riqueza y la diversidad de su patrimonio culinario.
La campaña de la Generalitat incluye anuncios en televisión y prensa escrita. En ellos se pone especial énfasis en las tradiciones gastronómicas arraigadas en Cataluña, como los canelones, la sopa de galets y 'pelota', los embutidos y otros productos derivados del cerdo, además de otras carnes y pescados.
"Esta campaña no solo busca impulsar el consumo de los productos que son nuestros, sino dar también apoyo a nuestro sector, que es un motor económico y cultural de Cataluña. Recordemos que nuestra gastronomía es un tesoro que hay que proteger, celebrar y compartir", ha dicho el consejero.
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, confirmó la víspera un nuevo caso positivo de peste porcina en la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer foco. Con este nuevo positivo, se ha ratificado ya la presencia de la enfermedad en 27 animales silvestres.
Los controles en las 55 granjas de porcino ubicadas en el área delimitada por un radio de 20 kilómetros siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad, según el Ministerio de Agricultura.