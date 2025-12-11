La peste porcina africana deja a 458 trabajadores en ERTE en la provincia de Barcelona

El brote de peste porcina africana en Collserola golpea ya al empleo del sector cárnico de la provincia de Barcelona. Según ha confirmado RTVE, se ha presentado ya un primer expediente de regulación temporal del empleo (ERTE), que afecta a 458 trabajadores de cuatro mataderos del municipio de Santa Eugènia de Berga, próximo a Vic.

La Generalitat ha aprobado ya la solicitud registrada por la empresa de trabajo temporal GCT Plus por causas de fuerza mayor tras comprobar la caída de la producción. Este mecanismo, que se popularizó durante la pandemia de COVID-19, permite que las plantillas afectadas por unas circunstancias transitorias y ajenas a la empresa puedan percibir la prestación por desempleo mientras se solventa la crisis.

Hasta el momento, solo había trascendido el anuncio de que el Grupo Jorge prescindiría de 300 trabajadores temporales en Santa Eugènia de Berga como consecuencia del brote.