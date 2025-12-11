Robe y el poder de su arte que se llevó el aire

Robe siempre decía que la última canción que componía era la que más le gustaba y "El poder del arte", ya convertida en himno, está entre las canciones del que ya es también su último disco: "Se nos lleva el aire".

Quizá premonitorio, a Robe se le ha llevado el aire, como ese "hombre pájaro" del que también hablaba en este álbum en el que cantó, gritó y reivindicó que el poder del arte “bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte”.

En este trabajo, que presentó en una gira que acabó precisamente de una forma abrupta por motivos de salud, Robe se preguntaba “de qué está hecha la vida” y “de qué está hecho el amor” y, como siempre, ofrecía respuestas cargadas de simbolismo: “De viento, de puro viento”, “de dejarse llevar”, “de morir en el intento”, de “fundirse en abrazos” y de “volver a empezar”.

Robe es (en presente porque sus canciones no mueren) grosero y delicado a partes iguales, barriobajero y lírico, rabioso y tierno, quinqui y rapsoda, indomable, enigmático, rompedor, críptico letrista inmenso que pasaba de lo burdo a lo espiritual, de lo más llano a la filosofía más pura. Un genio no para pocos.

El Robe poeta y más romántico que escribía “se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas, se paró el aguacero ahora somos flotando dos gotas” y “sueña que sueña con ella, si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de cera”, también era el mismo Robe transgresor que gritaba “iros a tomar por culo todos” y que se pasaba la vida entera "tocando los cojones".

También era ese Robe que vomitaba letras llenas de “chorros de lefa” y "pollas", que cantaba al amor más sexual diciendo “miente el carnet de identidad, tu culo es mi localidad” y "me pongo palote solo con que me toque" y el Robe que se metía “mil rayas”, al que le subían los tripis y se lo bebía todo. Cuando no existía lo políticamente incorrecto, Robe también gritaba “puta” y “golfa”, canciones que tocó en su última gira. Siempre hizo lo que le dio la gana.

Robe bebe en sus canciones de la calle, del bar, del pueblo, pero también de Friedrich Nietzsche, Pablo Neruda, Federico García Lorca o Pablo Chinato, entre otros.

10 de diciembre de 2025, marcado en la historia musical de España Estas letras ya forman parte del legado que en su cabeza y corazón guarda la legión de fans y fieles seguidores de Robe y Extremoduro que este miércoles despertaron con la peor de las noticias: la muerte del que muchos de ellos consideran un dios. Si concretó o no su "muerte con Satán" es algo que solo él sabe. El de su muerte fue un día en el que los amigos se hermanaron recordando canciones, conciertos y vivencias, un día en el que padres e hijos lloraron la muerte de alguien a quien solo han visto subido en el escenario, un día en el que exparejas volvieron a hablar para recordar tiempos felices y tristes vividos, un día en el que quien se sabía sus ‘riffs’ de guitarra le rendía homenaje tocándolos, un día en el que poner a todo volumen en el coche la canción favorita. Una despedida en la que, parafraseándole a él, sus fans dejaron "las ventanas sin cerrar, la cama sin hacer y la puerta abierta" por si él quiere aparecer. Fue un día de llorar, pero también de reír, de recordar, de ver tu vida entera pasar. Un 10 de diciembre que ya queda marcado en la historia musical de España. Robe podía gustar o no, llegar o no, colarse en tu alma o no, pero nadie en la industria musical se atrevió nunca a no respetarlo y muchos artistas y de muy diversos estilos le reverenciaban como icono y referente indiscutible. Es una leyenda del rock español que no necesitó morirse para ser leyenda. Su trascendencia en la música española es colosal e ingente, a la altura de muy pocos, y su huella en los seguidores difícil, imposible de borrar. Este miércoles sentían una orfandad que solo ellos podían entender. Abrazos entre fans, sabiendo lo que el otro siente al escuchar "y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo" o "mientras tanto pasan las horas, sueño que despierto a su vera, me pregunto si estará sola y ardo dentro de una hoguera". Punzadas en el corazón. Sus fans le consintieron siempre todo: si se iba de un concierto al rato de empezar, por no estar en la mejor de las condiciones, daba igual; si paraba un concierto 40 minutos y salía después, no pasaba nada tampoco. Cuando insultaba, bien; cuando recitaba el poema más hermoso, bien también. La edad le hizo abrirse un poco más, solo un poco, pero nunca rompió ese halo misterioso que le acompañó siempre. Se ha ido así, sin querer hacer ruido, pero provocando un terremoto en la cultura descomunal.