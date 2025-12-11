A la espera del juicio del caso Koldo: preguntas y respuestas del procesamiento de Ábalos

El proceso judicial del caso Koldo sigue avanzando y se aproxima a la apertura de su juicio oral. Pese al intento del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de recurrir su procesamiento, la Sala de Apelaciones del Supremo ha dado su aval este miércoles ante el "sólido y robusto cuadro indiciario" que hay contra ellos. Los magistrados recalcaron, además, la baja posibilidad de que las diligencias propuestas por las defensas "desmoronen" los argumentos del juez que instruye la causa, Leopoldo Puente: "Ni en la más optimista de las previsiones para el recurrente".

Aunque en el juicio se podrán introducir "matices o desvirtuar algunas pruebas", creen que "carece de sentido alargar una investigación", especialmente cuando hay personas en situación de prisión preventiva.

Ahora queda, pues, esperar a que se celebre el juicio. Pero antes se deben resolver algunos puntos pendientes; meras etapas antes del broche final de este procedimiento en activo desde febrero de 2024.

¿Cuáles son los siguientes pasos? Tras el procesamiento, a principios de noviembre, el juez dio diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares —lideradas por el PP— para que presentaran sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias. Ahora, una vez resueltas por la Sala de Apelaciones, la resolución es firme y contra ella no cabe recurso. Por tanto, el auto de la Sala de Apelaciones despeja ya el camino para sentarlos en el banquillo: la siguiente fase de este procedimiento judicial será la apertura de juicio oral contra los investigados. El juez Puente dictará el auto, contra el que no se podrá recurrir. A continuación, el Tribunal Supremo determinará la fecha del juicio por los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El calendario también incluirá la organización y el horario de las comparecencias, ya sean testigos, investigados o peritos.

¿Cómo afecta el procesamiento al Congreso y a Ábalos como diputado? Tras su imputación, Ábalos abandonó el Grupo Socialista, pero no entregó su acta de diputado y siguió ejerciendo en el Congreso. Esto le permitió mantener su aforamiento y provocó que el juez del Supremo tuviera que pedir un suplicatorio al Congreso para poder abrir diligencias contra él. Ahora, tras su procesamiento, el Alto Tribunal también ha tenido que notificar oficialmente a la Cámara Baja para que tome las medidas pertinentes. Al término del pleno de este miércoles, la Mesa de la Cámara se reunió en el Salón de Ministros para estudiar la situación de Ábalos como diputado, ya que, según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes cuando haya un auto de procesamiento firme y se hallen en situación de prisión preventiva (condición que cumple el exministro, que está desde el 27 de noviembre en la cárcel Soto del Real). El Congreso suspende de sueldo y derechos parlamentarios a Ábalos aunque mantendrá el acta de diputado Àlex Cabrera No obstante, el exministro había solicitado a la Mesa del Congreso poder votar telemáticamente en el pleno de esta semana. Ábalos alegó que aún conservaba todos sus derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas. "El ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra", argumentó en su cuenta de X, llamada En el nombre de Ábalos. Se acogió asimismo a uno de los apartados del artículo 82.2 del Reglamento del Congreso, que permite el voto telemático en "situaciones excepcionales de especial gravedad". Sin embargo, como explicaron a RTVE fuentes de la Presidencia del Congreso, esto solo se aplica a aquellas circunstancias que impiden "la asistencia a la sesión plenaria" y que son "exógenas al diputado", como podría ser el fallecimiento de un familiar cercano. ““ Finalmente, la Mesa ha aplicado por unanimidad el reglamento y ha suspendido de sueldo y derechos parlamentarios a José Luis Ábalos, quien no podrá votar, aunque sí mantendrá su acta de diputado. Esto podría provocar cambios en las delicadas mayorías del Congreso. Aunque fuentes parlamentarias explican a RTVE.es que la composición quedará igual: es decir, 350 diputados. La mayoría absoluta también quedará intacta en 176 votos, y la mayoría cualificada en 210. De hecho, así queda recogido en los Comentarios al Reglamento del Congreso. El Congreso acepta el suplicatorio del Supremo para procesar a Ábalos y le retira la inmunidad parlamentaria Al hilo de la situación parlamentaria de Ábalos, el Tribunal Supremo aprovechó este miércoles para trasladar que considera un "despropósito" que cada vez que surge una nueva imputación contra el exministro se tenga que pedir un nuevo suplicatorio al Congreso, pues "su fundamento constitucional no comporta una supervisión del legislativo sobre el judicial". Fue Koldo García quien en su recurso advirtió de una supuesta "extralimitación" del magistrado instructor al investigar hechos que van más allá de los que contenía el suplicatorio del Congreso. Entendía que la Cámara solo autorizó a investigar los contratos de mascarillas, pero no otros hechos que han salido a lo largo de la instrucción, como las adjudicaciones de obra pública o los contratos de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas. "Constituye una infracción de normas procesales esenciales que causan indefensión", aseguró su defensa. Pero la Sala deja claro que una vez "autorizado el seguimiento de un proceso contra un diputado o senador", ya queda "conjurado el peligro de que la composición de la Cámara quede alterada por una actuación precipitada o una injerencia desde el poder judicial".

¿A qué penas se enfrentan? Según el juez instructor, Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama amañaron presuntamente varios contratos de compra de mascarillas durante la pandemia a cambio de comisiones ilegales. Para ello, utilizaron la posición del entonces ministro de Transportes para obtener beneficios económicos y favores personales. De Aldama, que daba a los otros dos investigados cantidades de dinero, estaba encargado también de "la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí". Por todo ello, José Luis Ábalos y Koldo García afrontan peticiones de hasta 30 años de prisión, mientras que Aldama podría ser condenado a siete años. Fueron estas elevadas peticiones de cárcel y la posible cercanía del juicio lo que motivó al magistrado Puente, a petición de la Fiscalía y las acusaciones, a decretar prisión preventiva.