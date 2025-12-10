El Congreso suspende de sueldo y derechos parlamentarios a Ábalos aunque mantendrá el acta de diputado

La Mesa del Congreso ha aplicado el reglamento de la Cámara Baja y ha suspendido de sueldo y derechos parlamentarios a José Luis Ábalos, después de que este miércoles el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos presentados por su defensa y la de Koldo García contra el auto de procesamiento dictado por el juez sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas.

Justamente, la confirmación de este auto de procesamiento es lo que ha permitido al órgano rector del Congreso aplicar el reglamento de la institución. La Mesa argumenta que esta medida se toma básandose en el artículo 21, que establece “que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios” cuando la cámara haya autorizado un suplicatorio, el auto de procesamiento sea firme y que haya una situación de prisión preventiva. En el caso de Ábalos se dan los tres supuestos.

La nueva situación del exministro se podrá observar ya en la sesión plenaria de este jueves: Ábalos ya no podrá votar en ninguno de los puntos del orden del día. Quien fuera también secretario de organización del PSOE sí mantendrá el acta de diputado.

Fuentes de la Mesa concretan que la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios tienen efecto desde este 10 de diciembre. También que se dará de baja a Ábalos de la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara y se detraerá la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Mixto, espacio que integraba hasta ahora el exministro socialista.

Ábalos alerta de una "vulneración" de sus derechos José Luis Ábalos había solicitado este miércoles a la Mesa del Congreso "autorización" para ejercer su derecho al voto de forma telemática en la sesión de este miércoles -aunque en no ha habido ninguna votación- y en la de este jueves, pues considera que se puede amparar en el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara Baja, que reconoce el supuesto para hacerlo en "situaciones excepcionales de especial gravedad", sin especificarse el motivo de dicha situación. Según ha expuesto en su cuenta personal de X pocos minutos después de conocerse el auto de confirmación de su procesamiento, sigue siendo diputado con todos sus derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas. Y afirma que su impedimento sería "una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía". ““