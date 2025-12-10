Jordi Hurtado invita a Broncano a 'Saber y ganar' y su propuesta lo dice todo: "Lo ponemos a tu nivel" | La Revuelta
Jordi Hurtado ha venido del futuro con información muy valiosa. El mítico presentador de Saber y ganar, que ha grabado ya los primeros programas de enero de 2026, ha pronosticado que La Revuelta llegará a cumplir las 6.825 ediciones que acumula ya el histórico concurso de RTVE a lo largo de sus casi 29 años de emisión porque “el público no miente. Si se aburre o no se lo pasa bien, se nota”. Y los que le quedan por cumplir, ya que, en su opinión, “nos sobrevivirá a los que lo hacemos ahora”.
Un larguísimo camino el que ha recorrido desde que, a mediados de los años 80, hiciera su primer casting para RTVE. Paradójicamente, no fue seleccionado, y tuvo que insistir y rogar una oportunidad hasta que “Sergi Schaaff vio algo” y, gracias a él, ha llegado hasta aquí. “Lo importante para un profesional es poder cumplir tu vocación y seguir haciendo lo que más te gusta”.
Y, aunque David Broncano reconoce haber llegado “de rebote” al mundo de la televisión, se ha declarado fan de Saber y ganar, subrayando el nivel de dificultad que ha mantenido el formato a lo largo de todas sus temporadas, algo que “se agradece como espectador”. Motivo por el cual ha descartado, en principio, acudir como concursante en alguna de las ediciones especiales con participantes famosos. Para convencerle, el conductor catalán le ha propuesto “bajarlo un poco a tu nivel” aunque se corra el riesgo de convertirlo, según Grison, en “Saber y gañán”.
De Jordi a Jordi y tiro porque me toca
El presentador de Saber y ganar es uno de los Jordis más conocidos de la televisión en nuestro país y, casualmente, tiene relación familiar con otro de ellos. Se trata del periodista y comunicador Jordi Évole, a quien ha definido como “admirable”. El parentesco entre ellos se remonta a la abuela de Évole, que era prima hermana del padre de Jordi Hurtado. “Recuerdo ir de pequeño a Cornellá y ver a toda su familia”, rememoraba el invitado de La Revuelta.
Homenaje a Robe Iniesta
Jordi Hurtado se ha despertado, como gran parte de España, conmocionado por “la triste noticia de la muerte de Robe Iniesta”. Un artista al que seguía, especialmente, “a través de sus concursantes”. Uno de ellos, el almeriense Ángel, de 28 años, celebró sus 100 programas en Saber y ganar con pruebas especiales relacionadas con las canciones de Robe y Extremoduro. Así ha sido el particular homenaje de La Revuelta al artista extremeño.