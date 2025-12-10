Broncano rinde tributo a Robe Iniesta con una inolvidable canción de Extremoduro: "De los más grandes artistas"
La noticia de la muerte de Robe Iniesta, figura clave del rock español y líder de la histórica banda Extremoduro, ha conmocionado a gran parte del país. Entre los que se incluye, como no podía ser menos, David Broncano y el equipo de La Revuelta, que ha querido rendir homenaje a la leyenda: “Se ha ido uno de los artistas más grandes que ha dado la historia de España”, lamentaba el presentador después de que Diego, espectador habitual en el programa, dijera varios versos de algunas de sus canciones más emblemáticas.
Incluso el propio Jordi Hurtado, invitado del programa este miércoles 10 de diciembre, ha aprovechado para rendir su particular tributo al artista extremeño: En su conversación con David Broncano, el histórico presentador de Saber y ganar ha subrayado que, en parte, “le seguía a través de los concursantes”. En concreto, ha destacado el caso de Ángel, almeriense de 28 años que alcanzó los 100 programas el 25 de marzo: “Le hicimos una prueba con canciones suyas porque era súper fan de Robe y de Extremoduro”, ha mencionado el presentador catalán. Minutos antes, David Broncano se había mostrado emocionado al ver en las pantallas del teatro el vídeo de "Buscando una luna", una de las canciones más emblemáticas de Extremoduro.
Las últimas apariciones de Robe
Roberto Iniesta, que se caracterizaba por no conceder demasiadas entrevistas, mantuvo una divertida charla con David Broncano en la etapa de La Resistencia, y el presentador siempre ha mostrado su admiración por el artista de Plasencia. “Tenemos que hacer un día de homenaje a Robe Iniesta, que hoy nos ha pillado a contrapié”, lamentaba el presentador.
“Caída libre”, su colaboración con Leiva, fue una de las últimas canciones en las que participó un artista que, especialmente en los últimos años, no era muy dado a compartir micrófono con otros. Razón de más para que el propio Leiva atribuyera aún más valor a aquella unión con Robe: “Pensaba que iba a decir que no, pero me parecía que no era un capricho y que podía entender por qué se lo proponía”, recordaba el cantante y compositor madrileño en su entrevista con Broncano. Una vez que Robe escuchó la maqueta y le trasladó sus impresiones, “cambié un par de cosas, le encantó y lo grabó”, celebraba el ex de Pereza.