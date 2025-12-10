Broncano rinde tributo a Robe Iniesta con una inolvidable canción de Extremoduro: "De los más grandes artistas"

La noticia de la muerte de Robe Iniesta, figura clave del rock español y líder de la histórica banda Extremoduro, ha conmocionado a gran parte del país. Entre los que se incluye, como no podía ser menos, David Broncano y el equipo de La Revuelta, que ha querido rendir homenaje a la leyenda: “Se ha ido uno de los artistas más grandes que ha dado la historia de España”, lamentaba el presentador después de que Diego, espectador habitual en el programa, dijera varios versos de algunas de sus canciones más emblemáticas.

Incluso el propio Jordi Hurtado, invitado del programa este miércoles 10 de diciembre, ha aprovechado para rendir su particular tributo al artista extremeño: En su conversación con David Broncano, el histórico presentador de Saber y ganar ha subrayado que, en parte, “le seguía a través de los concursantes”. En concreto, ha destacado el caso de Ángel, almeriense de 28 años que alcanzó los 100 programas el 25 de marzo: “Le hicimos una prueba con canciones suyas porque era súper fan de Robe y de Extremoduro”, ha mencionado el presentador catalán. Minutos antes, David Broncano se había mostrado emocionado al ver en las pantallas del teatro el vídeo de "Buscando una luna", una de las canciones más emblemáticas de Extremoduro.