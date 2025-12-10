Corina Machado recibe el Nobel de la Paz: "Organizaciones terroristas se han fusionado con el Estado en Venezuela"
- La opositora venezolana no ha acudido a la ceremonia en Oslo y el discurso lo ha leído su hija
- Machado dedica el premio al pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad"
El Instituto Nobel de Noruega ha entregado este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Machado no ha podido asistir a la ceremonia de entrega, aunque ha asegurado que estará en Oslo, y en su lugar el galardón lo ha recogido su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien ha leído también el discurso de aceptación.
La líder opositora ha acusado al Estado venezolano bajo la presidencia de Nicolás Maduro de haberse "fusionado" con "organizaciones criminales y terroristas", y ha dedicado el premio a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", así como a "los líderes del mundo" que les apoyan.
A la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo han asistido los reyes Harald y Sonja de Noruega, así como mandatarios latinoamericanos de derecha y extrema derecha, como el presidente argentino, Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el de Panamá, Raúl Mulino. Además han estado presentes otros familiares de Machado y el candidato de la oposición en las pasadas elecciones venezolanas, Edmundo González.
Machado: El Estado se ha "fusionado" con organizaciones criminales
Ante la ausencia de la líder opositora, ha sido su hija, Ana Corina Sosa Machado, la encargada de recoger el galardón y leer el discurso de aceptación. "Aunque ella no ha podido estar aquí, mi madre nunca incumple una promesa y por eso, con toda la alegría de mi corazón, les digo que en unas horas podremos abrazarla en Oslo tras dieciséis meses", ha asegurado Sosa Machado, emocionada, y ha afirmado que "volverá muy pronto a Venezuela".
A continuación, ha leído el discurso escrito por su madre, que ha comenzado con un resumen de la historia de su país y sus logros de desarrollo económico. "Dimos la democracia por supuesta", ha lamentado la Nobel de la Paz, que ha recapitulado la situación en los años del chavismo: "Nos han asfixiado, nos han silenciado, nos han tomado como prisioneros, nos han matado y forzado al exilio".
Machado ha descrito el chavismo como un régimen de corrupción y represión en el que "grupos criminales y terroristas" se han "fusionado" con el Estado, una idea que abunda en el argumento esgrimido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para amenazar a Maduro.
"Lo hemos intentado todo", ha asegurado Machado en su discurso, incluyendo el diálogo, y "elegimos confiar en la gente" al presentarse a las elecciones de 2024, cuyo desarrollo ha recordado.
"Enfrentado a nuestra victoria abrumadora, el régimen tomó una decisión desesperada", ha continuado Machado, que ha afirmado que "Edmundo González ganó con el 67% de los votos en todos los Estados y ciudades". "La dictadura respondió con terror, 2.500 personas secuestradas, desaparecidas, torturadas, casas marcadas, familias enteras tomadas como rehenes", ha descrito.
Sin embargo, "el pueblo venezolano no se ha rendido" y se han construido "redes" para "una transición ordenada". "Esto demuestra al mundo que la democracia es esencial (...) y que para tener democracia debemos tener la voluntad de luchar por la libertad", ha subrayado Machado en su discurso.
"Venezuela volverá a respirar, abriremos las cárceles", ha vaticinado la líder opositora. "Queridos venezolanos, el mundo se ha maravillado con lo que hemos logrado y pronto será testigo de uno de los momentos más conmovedores de nuestro tiempo, cuando regresen nuestros seres queridos (...) y yo estaré de nuevo en el puente de Bolívar y los recibiré".
El Comité del Nobel reconoce la "valentía" y "sacrificio" de la oposición venezolana
Jore Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, ha sido el primero en intervenir y ha repasado casos de torturas, secuestros, muertes y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela. "Así es como régimen de Maduro trata a sus propios ciudadanos (...) cualquiera que siga creyendo en decir la verdad podría desaparecer de manera violenta", ha advertido.
"Las Naciones Unidas han declarado estos actos como crímenes contra la humanidad", ha continuado Watne, que ha calificado el Gobierno venezolano como un "régimen autoritario brutal" que se enfrenta a una crisis humanitaria en la calle "mientras una pequeña élite, amparada por las armas y la impunidad jurídica, se sigue enriqueciendo".
Según el presidente del Comité del Nobel, además, "detrás de Maduro están Cuba, Rusia, China, Irán y Hizbulá, proporcionando armas, sistemas de vigilancia y ayudas económicas".
Watne ha asegurado que "Venezuela no está sola" y ha reconocido la "valentía" y el "sacrificio" de la oposición que, ha dicho, se enfrenta a difíciles decisiones. "El diálogo puede ser una trampa, se usa a menudo para ganar tiempo, crear división y marcar la narrativa. Machado nunca rechazó hablar con la otra parte en estos procesos vacíos. La paz sin la justicia no es paz, el diálogo sin verdad no es reconciliación", ha dicho el presidente del Comité.
La líder opositora dio un paso para defender elecciones libres y "ha dedicado años a luchar por la libertad del pueblo venezolano", ha continuado Watne, quien ha explicado que las elecciones de 2024 "han sido un factor clave" para otorgarle el Premio Nobel de la Paz.
Machado continúa viviendo en clandestinidad en Venezuela y por eso es una "inspiración", según el presidente del Comité, y ha recibido el premio "por su incansable labor en pro de los derechos democráticos del pueblo venezolano y la lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
Watne ha terminado pidiendo a Maduro que "acepte el resultado de las elecciones y dimita", lo que ha provocado una ovación del público.