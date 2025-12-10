Corina Machado recibe el Nobel de la Paz: "Organizaciones terroristas se han fusionado con el Estado en Venezuela"

El Instituto Nobel de Noruega ha entregado este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Machado no ha podido asistir a la ceremonia de entrega, aunque ha asegurado que estará en Oslo, y en su lugar el galardón lo ha recogido su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien ha leído también el discurso de aceptación.

La líder opositora ha acusado al Estado venezolano bajo la presidencia de Nicolás Maduro de haberse "fusionado" con "organizaciones criminales y terroristas", y ha dedicado el premio a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", así como a "los líderes del mundo" que les apoyan.

A la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo han asistido los reyes Harald y Sonja de Noruega, así como mandatarios latinoamericanos de derecha y extrema derecha, como el presidente argentino, Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el de Panamá, Raúl Mulino. Además han estado presentes otros familiares de Machado y el candidato de la oposición en las pasadas elecciones venezolanas, Edmundo González.

Machado: El Estado se ha "fusionado" con organizaciones criminales Ante la ausencia de la líder opositora, ha sido su hija, Ana Corina Sosa Machado, la encargada de recoger el galardón y leer el discurso de aceptación. "Aunque ella no ha podido estar aquí, mi madre nunca incumple una promesa y por eso, con toda la alegría de mi corazón, les digo que en unas horas podremos abrazarla en Oslo tras dieciséis meses", ha asegurado Sosa Machado, emocionada, y ha afirmado que "volverá muy pronto a Venezuela". A continuación, ha leído el discurso escrito por su madre, que ha comenzado con un resumen de la historia de su país y sus logros de desarrollo económico. "Dimos la democracia por supuesta", ha lamentado la Nobel de la Paz, que ha recapitulado la situación en los años del chavismo: "Nos han asfixiado, nos han silenciado, nos han tomado como prisioneros, nos han matado y forzado al exilio". Machado ha descrito el chavismo como un régimen de corrupción y represión en el que "grupos criminales y terroristas" se han "fusionado" con el Estado, una idea que abunda en el argumento esgrimido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para amenazar a Maduro. Máxima incertidumbre sobre lo que haga Trump en Venezuela: de la presión política a Maduro a ataques puntuales Miguel Charte "Lo hemos intentado todo", ha asegurado Machado en su discurso, incluyendo el diálogo, y "elegimos confiar en la gente" al presentarse a las elecciones de 2024, cuyo desarrollo ha recordado. "Enfrentado a nuestra victoria abrumadora, el régimen tomó una decisión desesperada", ha continuado Machado, que ha afirmado que "Edmundo González ganó con el 67% de los votos en todos los Estados y ciudades". "La dictadura respondió con terror, 2.500 personas secuestradas, desaparecidas, torturadas, casas marcadas, familias enteras tomadas como rehenes", ha descrito. Sin embargo, "el pueblo venezolano no se ha rendido" y se han construido "redes" para "una transición ordenada". "Esto demuestra al mundo que la democracia es esencial (...) y que para tener democracia debemos tener la voluntad de luchar por la libertad", ha subrayado Machado en su discurso. "Venezuela volverá a respirar, abriremos las cárceles", ha vaticinado la líder opositora. "Queridos venezolanos, el mundo se ha maravillado con lo que hemos logrado y pronto será testigo de uno de los momentos más conmovedores de nuestro tiempo, cuando regresen nuestros seres queridos (...) y yo estaré de nuevo en el puente de Bolívar y los recibiré".