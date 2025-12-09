Comparador de programas electorales de las elecciones en Extremadura 2025: las propuestas de los partidos

El próximo 21 de diciembre Extremadura celebra elecciones legislativas para elegir a la nueva Asamblea, de la que saldrá el próximo gobierno de la Junta de Extremadura.

Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las principales formaciones que optan a representación en el Parlamento autonómico, las que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de mayo de 2023.