Guerra de Irán, última hora en directo | Irán insiste en que seguirá atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos
- Trump asegura que la guerra está "casi acabada"
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes diez días, en los que han muerto más de 1.400 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay más de 480 muertos y medio millón de desplazados.
Estas son las últimas novedades:
- La Guardia Revolucionaria iraní asegura que sus ataques con misiles serán más potentes y frecuentes
- Las defensas de la OTAN derriban otro misil que había penetrado en Turquía
- EE.UU. e Israel rechazan el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo iraní
-
1:04
Llega a España un nuevo avión militar con 251 evacuados de Oriente Medio
Un nuevo avión del Ejército del Aire de España ha aterrizado este lunes por la noche en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) con otros 251 españoles evacuados desde Oriente Medio, según ha comprobado EFE en el portal FlightRadar, que registra los vuelos en todo el mundo.
La aeronave ha ateerrizado en el aeródromo militar a las 23:50 hora local (22:50 GMT), tras salir ocho horas antes del aeropuerto de Mascata, en Omán, según la web de rastreo de aviones. Se trata de la tercera evacuación de españoles desde Oriente Medio realizadas por las Fueras Armadas de España, según el Ministerio de Defensa.
Entre los españoles repatriados por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes viaja un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla que permanecía desde el pasado 1 de marzo atrapado en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo. Este grupo demandó hace ya varios días la posibilidad de volver en un vuelo de repatriación organizado por el Gobierno, dada las dificultades para hacerlo en un vuelo comercial.
En el viaje, que arrancó el 22 de febrero en Málaga y finalizaba el 1 marzo tras dos primeras noches en Abu Dabi y cinco en Dubai; hay 21 personas de Montilla (Córdoba), seis de la capital cordobesa, dos de Málaga y una de Sevilla. Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en ese área.
El número de españoles en la zona asciende a más de 30.000 entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales.
-
0:57
Trump afirma que la guerra en Irán terminará "muy pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este lunes que las fuerzas estadounidenses "no se detendrán" hasta que Irán esté "totalmente y decisivamente derrotado" tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. En un encuentro con congresistas republicanos en el Club de Golf en Doral, el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos mantiene la presión y "no se queda de brazos cruzados". El mandatario ha afirmado que, aunque las sanciones funcionan, "la acción militar es necesaria para detener el avance inmediato hacia la bomba nuclear".
-
0:47
Trump anuncia la suspensión temporal de las sanciones petroleras para reducir los precios
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.
"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.
-
0:11
AUDIO | Cinco continentes: Irán, de momento, resiste
Entramos en una nueva semana de conflicto en Oriente Medio. A medida que pasan los días las consecuencias para la región pero también para la economía global son más graves. Siguen los ataques tanto sobre Irán como desde la república islámica, especialmente contra países del Golfo. Hoy incluso la OTAN ha interceptado un misil sobre Turquía.
El presidente francés Emanuel Macron ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la situación en Oriente Medio y también ha respaldado la defensa de Chipre. Vamos a hablar de ello.
También del último informe del SIPRI, que mide el volumen de las armas transferidas en el mundo, y de la situación de los 25 millones de desplazados y refugiados en el mundo.
Estaremos también en Colombia, que ha celebrado elecciones en el senado y la camara de representantes y, Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, ha sido el más votado. Además iremos a Londres donde ha comparecido el expresidente del Sinn Féin Gerry Adams.
-
0:10
Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que en una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le ha pedido este lunes acabar con la guerra en Ucrania "si quiere ayudar" a aliviar el conflicto en Oriente Medio de Washington contra Irán.
"Obviamente hablamos sobre el Oriente Medio. Y él quiere ayudar. Le dije: 'podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia'. Eso ayudaría más. Pero tuvimos una muy buena conversación, y él quiere ser muy constructivo", ha declarado el mandatario en una conferencia de prensa en Miami. Ambos líderes han conversado este lunes en medio de reportes en la prensa estadounidense sobre que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán tras la ofensiva que comenzaron Estados Unidos e Israel hace más de una semana, aunque Trump ha desestimado esta información el fin de semana.
Trump ha aseverado ahora que el presidente ruso ha quedado "muy impresionado" con el ataque de Estados Unidos con Irán "porque nadie ha visto jamás algo así". En la llamada, según Moscú, "el presidente de Rusia planteó variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", ha informado horas antes Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
El diplomático ruso ha añadido que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico. La conversación, la primera entre Trump y Putin desde diciembre de 2025, ha durado cerca de una hora y ha sido "franca" y "constructiva", agregó Ushakov.
El presidente estadounidense ha coincidido en que ha sido "una muy buena llamada", aunque Putin ha expresado el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, mientras que Trump la ha considerado "inaceptable". "Estuvimos hablando sobre Ucrania, que es una batalla que nunca termina, y miren, hay un tremendo odio entre el presidente Putin y el presidente (Volodímir) Zelenski (de Ucrania). Parece que no pueden espabilarse. Pero pienso que fue una llamada positiva en ese tema", ha añadido Trump.
-
0:05
Irán insiste en que seguirá atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha insistido este lunes en que seguirán atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos, asegurando que esos territorios son usados por las fuerzas de Estados Unidos en su guerra contra Irán.
"Gracias, CENTCOM, por admitir que están utilizando el territorio de nuestros vecinos para desplegar sistemas HIMARS contra nuestra gente", ha señalado en su cuenta oficial de X, en la que ha aludido a un mensaje del Mando Central de Estados Unidos sobre el uso de esos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. "Nadie debería quejarse si nuestros poderosos misiles destruyen estos sistemas dondequiera que se encuentren como represalia", ha advertido Araqchí.
“Thank you CENTCOM for admitting that you are using our neighbors' territory to deploy HIMARS systems against our people, apparently including a desalination plant.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026
Nobody should complain if our powerful missiles destroy these systems wherever they are in retribution. pic.twitter.com/0qA5Oj5Jao“
Países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, que cuentan con bases militares y efectivos estadounidenses, han sido blanco de ataques con drones y misiles lanzados desde Irán desde el inicio de la guerra. Ante la controversia generada, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó el pasado sábado que su país había decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.
Pezeshkian pidió además disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, lo que le generó críticas del ala conservadora iraní y le obligó poco después a retractarse en cierto modo. De hecho, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar".
Los ataques iraníes contra Baréin han causado en esta jornada al menos 32 heridos y un incendio en una refinería. Por su parte, el embajador emirtí ante la sede europea de la ONU, Jamal Al Musharakh, ha asegurado hoy que el territorio de su país no se usa para lanzar ataques contra Irán, ni siquiera la base Al Dhafra, ubicada en Abu Dabi y que alberga tropas estadounidenses y aeronaves de combate. El Ministerio de Defensa emiratí sostiene haber detectado desde el inicio de la guerra 238 misiles balísticos, de los cuales afirma haber destruido 221; 1.422 drones, con 1.342 declarados como interceptados; y ocho misiles de crucero identificados y destruidos.
-
00:59
Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a casi 200 niñas en Minab
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que la escuela de Minab en la que murieron más de 170 personas en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pudo haber sido bombardeada por un misil Tomahawk de otro país, o incluso de Irán.
"No lo he visto y diría que el Tomahawk, una de las armas más potentes que existen, lo usan... se vende y lo usan otros países", ha afirmado Trump en rueda de prensa en referencia a los análisis de las imágenes sobre el bombardeo, que apuntan al uso de este tipo de misil en el ataque. "Podría ser Irán, que también tiene Tomahawks (...). El hecho es que los Tomahawk son muy comunes. Se vende a otros países, pero estamos invéstigandolo", ha añadido.
Los Tomahawk son misiles de crucero de fabricación estadounidense y utilizada principalmente por la Armada estadounidense. Solo aliados muy cercanos de Estados Unidos cuentan con estos misiles en sus arsenales, como Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos.
No hay ninguna prueba que apunte a que Irán tenga este tipo de armas. Más de 170 personas murieron en el bombardeo de la Escuela Sayare Tayiba de Minab el 28 de febrero. En un primer momento Trump dijo que el ataque fue responsabilidad de Irán. "Según lo que he visto, fue Irán. Creemos que lo hizo Irán. Sus proyectiles son muy imprecisos", ha concluido.
-
0:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.