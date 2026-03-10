Enlaces accesibilidad
Trump anuncia la suspensión temporal de las sanciones petroleras para reducir los precios

Vista aérea de un gato hidráulico y una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas. REUTERS/Eli Hartman
RTVE.es/AGENCIAS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

No recomendado para menores de 7 años La guerra contra Irán se extiende: misiles iraníes alcanzan Israel y Baréin | Ver ahora
Transcripción completa

Son misiles iraníes lanzados esta noche

sobre Jerusalén. Israel dice que hay menos oleadas

porque su escudo los intercepta, pero acusa al régimen de Teherán

de crímenes de guerra.

Según Tel Aviv, habría utilizado

bombas de racimo en al menos seis ataques de hoy al centro de Israel y

pone como ejemplo el que ha impactado en un edificio en construcción

donde ha fallecido un trabajador.

También ha resultado dañada una escuela

Mientras las sirenas no cesan en todo el país, Netanyahu manda un mensaje a

los iraníes

Se acerca el momento de la verdad, dice, no queremos dividir Irán, sino

liberarla de la tiranía.

Mientras en Irán, el cielo de Teherán sigue cubierto por el humo tóxico que

llega de un depósito de

petróleo atacado. El presidente ha visitado heridos en

los hospitales

El régimen de los ayatolas sigue atacando países del Golfo.

Esto es un barrio residencial en Bahrein

Y estos son drones iraníes derribados por Emiratos Árabes

Y todo cuando medios como el New York Times dicen que fue Estados Unidos el

que atacó una escuela iraní con más de

180 muertos. La prueba, la munición lanzada,

pertenece a los misiles Tomahawk, que solo está utilizando

Estados Unidos

La guerra contra Irán se extiende: misiles iraníes alcanzan Israel y Baréin

El presidente estadounidense ha indicado que las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y ha añadido que, si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

Sanciones al petróleo ruso

La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró para la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

El IBEX 35 pierde el 0,86% mientras el petróleo roza los 100 dólares por barril
Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30% y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.

Baja el precio

El precio del crudo WTI, referencia estadounidense en el mercado, ha caído finalmente más de un 5% este lunes tras las declaraciones de Donald Trump, en las que ha asegurado que la guerra con Irán estaba "prácticamente" terminada.

Alrededor de las 22:30 GMT, pocos minutos después de la apertura del mercado en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) ha bajado un 5,71%, situándose en 89,36 dólares por barril.

El bloqueo del estrecho de Ormuz deja más de 3.000 barcos atrapados
Los precios habían subido drásticamente en los últimos diez días debido a las dificultades de suministro del Golfo, con el crudo Brent llegando a los 119,50 dólares y el WTI a los 119,48 dólares. Sin embargo, el mercado ha cambiado de rumbo tras la inesperada declaración de Donald Trump a última hora del lunes, en la que le ha indicado a un periodista de la CBS que la guerra estaba "prácticamente" terminada.

Las declaraciones del presidente estadounidense "cambiaron por completo el juego", ha declarado a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Según el analista, la administración Trump "ha llegado a un punto en el que está considerando el coste" de la guerra, pero también "los mercados".

En su intercambio con el periodista de la CBS, Donald Trump también ha afirmado que estaba "considerando tomar el control" del Estrecho de Ormuz. La navegación está prácticamente bloqueada en esta vía fluvial estratégica para el comercio mundial, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo.

