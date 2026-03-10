Trump anuncia la suspensión temporal de las sanciones petroleras para reducir los precios

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

01.19 min Transcripción completa Son misiles iraníes lanzados esta noche sobre Jerusalén. Israel dice que hay menos oleadas porque su escudo los intercepta, pero acusa al régimen de Teherán de crímenes de guerra. Según Tel Aviv, habría utilizado bombas de racimo en al menos seis ataques de hoy al centro de Israel y pone como ejemplo el que ha impactado en un edificio en construcción donde ha fallecido un trabajador. También ha resultado dañada una escuela Mientras las sirenas no cesan en todo el país, Netanyahu manda un mensaje a los iraníes Se acerca el momento de la verdad, dice, no queremos dividir Irán, sino liberarla de la tiranía. Mientras en Irán, el cielo de Teherán sigue cubierto por el humo tóxico que llega de un depósito de petróleo atacado. El presidente ha visitado heridos en los hospitales El régimen de los ayatolas sigue atacando países del Golfo. Esto es un barrio residencial en Bahrein Y estos son drones iraníes derribados por Emiratos Árabes Y todo cuando medios como el New York Times dicen que fue Estados Unidos el que atacó una escuela iraní con más de 180 muertos. La prueba, la munición lanzada, pertenece a los misiles Tomahawk, que solo está utilizando Estados Unidos La guerra contra Irán se extiende: misiles iraníes alcanzan Israel y Baréin

El presidente estadounidense ha indicado que las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y ha añadido que, si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

Sanciones al petróleo ruso La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró para la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra. El IBEX 35 pierde el 0,86% mientras el petróleo roza los 100 dólares por barril Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar. Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30% y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.