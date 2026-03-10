Trump anuncia la suspensión temporal de las sanciones petroleras para reducir los precios
- Las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle", ha agregado
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.
"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.
Son misiles iraníes lanzados esta noche
sobre Jerusalén. Israel dice que hay menos oleadas
porque su escudo los intercepta, pero acusa al régimen de Teherán
de crímenes de guerra.
Según Tel Aviv, habría utilizado
bombas de racimo en al menos seis ataques de hoy al centro de Israel y
pone como ejemplo el que ha impactado en un edificio en construcción
donde ha fallecido un trabajador.
También ha resultado dañada una escuela
Mientras las sirenas no cesan en todo el país, Netanyahu manda un mensaje a
los iraníes
Se acerca el momento de la verdad, dice, no queremos dividir Irán, sino
liberarla de la tiranía.
Mientras en Irán, el cielo de Teherán sigue cubierto por el humo tóxico que
llega de un depósito de
petróleo atacado. El presidente ha visitado heridos en
los hospitales
El régimen de los ayatolas sigue atacando países del Golfo.
Esto es un barrio residencial en Bahrein
Y estos son drones iraníes derribados por Emiratos Árabes
Y todo cuando medios como el New York Times dicen que fue Estados Unidos el
que atacó una escuela iraní con más de
180 muertos. La prueba, la munición lanzada,
pertenece a los misiles Tomahawk, que solo está utilizando
Estados Unidos
El presidente estadounidense ha indicado que las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y ha añadido que, si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.
Sanciones al petróleo ruso
La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró para la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.
Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar.
Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30% y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.
Baja el precio
El precio del crudo WTI, referencia estadounidense en el mercado, ha caído finalmente más de un 5% este lunes tras las declaraciones de Donald Trump, en las que ha asegurado que la guerra con Irán estaba "prácticamente" terminada.
Alrededor de las 22:30 GMT, pocos minutos después de la apertura del mercado en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) ha bajado un 5,71%, situándose en 89,36 dólares por barril.
Los precios habían subido drásticamente en los últimos diez días debido a las dificultades de suministro del Golfo, con el crudo Brent llegando a los 119,50 dólares y el WTI a los 119,48 dólares. Sin embargo, el mercado ha cambiado de rumbo tras la inesperada declaración de Donald Trump a última hora del lunes, en la que le ha indicado a un periodista de la CBS que la guerra estaba "prácticamente" terminada.
Las declaraciones del presidente estadounidense "cambiaron por completo el juego", ha declarado a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Según el analista, la administración Trump "ha llegado a un punto en el que está considerando el coste" de la guerra, pero también "los mercados".
En su intercambio con el periodista de la CBS, Donald Trump también ha afirmado que estaba "considerando tomar el control" del Estrecho de Ormuz. La navegación está prácticamente bloqueada en esta vía fluvial estratégica para el comercio mundial, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo.