Trump y Putin hablan sobre Irán, Ucrania, Venezuela y el mercado del petróleo en su primera conversacion en 2026

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, han hablado este lunes por teléfono y han abordado las guerras de Irán y Ucrania, además de la situación en el mercado petrolero y Venezuela, según ha informado el Kremlin.

Según el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, ha durado cerca de una hora y ha sido "franca" y "constructiva", informa Efe.

Putin presenta a Trump sus propuestas para un arreglo rápido en Irán Según el diplomático ruso, Trump "presentó su evaluación de los acontecimientos en el contexto de la operación estadounidense-israelí que está en curso", mientras que Putin le transmitió varias propuestas para acabar con la guerra. "Quisiera destacar que se produjo un intercambio de opiniones sustancial y, a mi juicio, útil sobre este asunto", ha añadido Ushakov. Putin ha manifestado este lunes el apoyo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí. "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas", comunicó Putin. Irán elige a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo para suceder a su padre en plena ofensiva de EE.UU. e Israel La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán ha llegado este lunes a su noveno día y se ha extendido por todo Oriente Próximo. Más de 1.700 personas han muerto, de ellas más de 1.255 en Irán y 480 en Líbano, donde además hay medio millón de desplazados. Además, ha tenido un impacto en el mercado energético y ha disparado el precio del petróleo.