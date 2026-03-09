Los límites de la mente y el cuerpo en 'Corredora', una de las sorpresas del Festival de Málaga

En 2023, Laura García Alonso presentó en el Festival de Málaga el cortometraje Tormenta de verano, en el que abordaba el tema de la salud mental en el entorno familiar y con el que Álex Monner ganó la Biznaga de Plata al Mejor Actor.

Tres años después, la directora vuelve con Corredora, una de las películas que más nos ha gustado de esta edición y en la que habla sobre los límites del cuerpo y la resistencia emocional a través de la historia de una atleta de élite (Alba Sáez), que, debido a la presión, sufre un brote psicótico. Una película que protagonizan Alba Sáez, Marina Salas y Àlex Brendemühl, que habla de temas como la aceptación, la reconciliación, la crisis de identidad o el miedo al fracaso, que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 29 de mayo.

“La película –nos cuenta Laura-, nace como una especie de continuación natural de ese corto, porque aborda la misma temática, la enfermedad mental. Aunque en el corto lo hacía desde el punto de vista de un hijo que cuida a su madre tras un brote psicótico. Una historia que se inspiraba en un familiar mío”

“Una de una de mis inquietudes con esta película –añade-, es que sentía que en el cine reciente y especialmente en el español, no había una película que tratase el tema de las enfermedades mentales de una manera honesta, directa, sin manipular, sin ennegrecer. Y por eso he querido hacerla”.

Fotograma de 'Corredora'

“He querido alejarme de los mensajes de superación” La película nos cuenta la historia de Cris, una corredora de élite obsesionada con el triunfo, que prepara el campeonato de España. Pero debido a la presión sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. Mientras se recupera, solo piensa en cuando podrá volver a competir. Su padre y, sobre todo, su hermana Natalia, con la que se irá a vivir, serán su único refugio para intentar aceptar su condición y lograr frenar su ritmo de vida”. “Esa aceptación de lo que te pasa es el primer paso hacia la sanación -nos comenta Alba-. Cuando padecemos una enfermedad grave de este tipo, antes de nada, tenemos que bajar a la tierra para intentar descubrir lo que nos sucede. Y eso es lo que hace la protagonista. He querido alejarme esos mensajes de superación excesivamente optimistas o capacitistas, y nos hemos situado en esa fina línea en la que mostramos lo grave y dura que puede ser esa situación, aunque sin dejar una pequeña luz, una pequeña esperanza”. Por cierto, que Corredora también puede verse como una metáfora de nuestra época, de esas vidas cada vez más aceleradas que llevamos: “Yo siento que los de mi generación vivimos con una soga en el cuello en nuestro día a día, en nuestras profesiones. Vamos siempre a tope y no estaría de más replantearnos un poco si este estilo de vida que llevamos, tan frenético, no nos hace más mal que bien”. Laura García Alonso dando explicaciones a Alba Sáez durante el rodaje de 'Corredora'

Alba Sáez, una debutante increíble La debutante Alba Sáez nos ha sorprendido con su gran interpretación de Cris, esa joven que solo se siente viva cuando está corriendo y a la que le cuesta parar. Un papel muy exigente psicológica y físicamente. “Me preparé durante un año entero con un entrenador personal, Andreu Novakosky, que está especializado en 800 metros, que es lo que corre Cris. También observé como entrenaban grandes atletas, fijándome en la colocación del cuerpo, el pie, el impulso, el impacto… cómo se desenvolvían con los materiales, cómo interactuaban entre ellos… La preparación física fue bastante poliédrica”. Aún más difícil para Cris, ha sido mostrar lo que pasa por la cabeza de su personaje y que nadie parece entender. “He interpretado a Cris confiando en que, desde fuera, se entendiese lo que está pasando, porque casi todo transcurre en su cabeza. Laura y yo hicimos un juego de resignificar objetos, espacios, colores, gestos… para que después, cuando estábamos en el set y había un entorno específico, yo tuviera algo a lo que agarrarme y poder jugar con eso. He creado una estructura interna mental de Cris a la que yo me he podido agarrar para interpretarla” y de esa manera interpretarla”. “La presión a la que se enfrentan estos atletas es brutal, porque se juegan mucho. Porque los vemos como si fueran héroes, como si fueran perfectos. Y creo que ellos sienten que si fallan no solo se fallan así mismos, sino que también fallan al resto. Pero son personas, no héroes, y tienen todo el derecho del mundo a no ser perfectos y a poder descansar física y psicológicamente”, añade Alba. Fotograma de 'Corredora'

Marina Salas, la importancia de "estar ahí" La excelente interpretación de Alba no sería lo mismo sin la réplica de dos excelentes actores, Marina Salas y Àlex Brendemühl. Marina interpreta a la hermana de Cris, que se convertirá en su refugio mientras supera el brote psicótico. “Su forma de ayudar a Cris es estando ahí –nos explica Marina-. Algo que no es tan fácil como parece, porque hay que estar siempre pendiente, escuchar a la otra persona, mirarla y dejar que nos vea, que sienta que no está sola. Pero lo cierto es que, dentro de la aparente sencillez de ese comportamiento, hay una complejidad enorme”. Cuando Cris anuncia que quiere volver a correr, nadie quiere dejarla porque saben puede ser peligroso para su salud mental, pero su hermana decidirá apoyarla. “Lo que hace Natalia en ese momento es un acto de fe. Ella va entendiendo y aceptando lo que le pasa a Cris. Creo, y me parece muy bonito que así sea, que la peli no trata tanto sobre la superación sino sobre la aceptación”. “Si nos paráramos un poco a ver la vida desde ese prisma o desde ese paradigma, cambiarían muchas cosas. No es tanto una lucha, sino que es más una aceptación. Natalia tiene fe en ella y eso yo creo que es lo que la ayuda. Pero es verdad que es un salto a lo desconocido, porque también puede acabar muy mal”, concluye Marina. Fotograma de 'Corredora'