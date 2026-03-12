Senegal aprueba una ley que duplica las penas de prisión para los homosexuales

La Asamblea Nacional de Senegal ha votado este miércoles una ley que duplica las penas por relaciones homosexuales, castigadas ahora con cinco a diez años de cárcel, en un contexto marcado por una ola de homofobia en el país y una serie de detenciones de personas por presunta homosexualidad.

La ley también prevé sanciones penales contra la promoción y financiación de la homosexualidad en Senegal. Para su entrada en vigor, debe ser promulgada por el presidente Bassirou Diomaye Faye. La pena máxima se impondrá si el acto se comete con un menor, según el texto.

También prevé multas de entre 2 y 10 millones de francos CFA (3.048 y 15.244 euros), en comparación con las multas anteriores de entre 100.000 y 1.500.000 francos CFA (152 y 2.286 euros).