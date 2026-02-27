En directo: Declaración de la cárcel de Tefía como Lugar de Memoria Democrática

La dictadura franquista levantó en 1954 la colonia de Tefía, un campo de concentración por el que pasaron más de un centenar de hombres homosexuales y que se convirtió en uno de los grandes símbolos de represión al colectivo LGTBIQ+. Más de siete décadas después, el Gobierno consagra este enclave como Lugar de Memoria Democrática.

La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, ubicada en una zona desértica de Fuerteventura cercana al aeródromo militar, se erigió el mismo año en que el franquismo modificó la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a los "desviados sexuales" o "violetas", a los que se les equiparaba con "proxenetas" y "rufianes". La homosexualidad era, según las autoridades de entonces, un "estado peligroso" a perseguir.

Al contrario de lo que ocurría con una cárcel al uso, en Tefía no existían altos muros o alambradas para evitar la huída de los presos, ya que bastaba con su mero emplazamiento, alejado de vías de comunicación y áreas pobladas, para evitar fugas. Por esta colonia pasaron durante los 12 años en los que estuvo activa un centenar de presos condenado a penas de internamiento de entre uno y tres años, durante las cuales realizaban trabajos forzados para convertir aquel lugar árido en un terreno cultivable.

Durante la ceremonia de reconocimiento de este viernes, encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también se entregarán diez declaraciones de reconocimiento y reparación, tanto a víctimas de este centro como a representantes de la lucha del colectivo.