La Casa del Rey pide a Juan Carlos I que fije su residencia fiscal en España como paso previo a su regreso

  • Zarzuela asegura que de este modo se evitarían críticas a su figura y no afectaría al prestigio de la Corona
  • Feijóo ha pedido el regreso del rey emérito tras la desclasificación de los documentos del 23F
Alberto León
La Casa del Rey ha anunciado este viernes que si Juan Carlos I quiere regresar a nuestro país deberá volver a tener su residencia fiscal en España. De este modo, aseguran fuentes de Zarzuela a RTVE, se evitarían posibles críticas a su figura y su presencia en nuestro país no afectaría al prestigio de la Corona.

Las fuentes de Zarzuela afirman que el rey emérito —que desde 2020 tiene su residencia legal y fiscal en Emiratos Árabes Unidos, donde no hay recaudación de impuestos— puede regresar a España "cuando quiera", pero que si lo hace deberá tributar en nuestro país, con el fin de "salvaguardar su imagen y reputación de posibles críticas" y también la propia imagen de la Corona como institución.

Esta reacción se produce tras la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del regreso a España del rey emérito tras la desclasificación de los documentos del 23F que llevó el Gobierno el pasado miércoles y en los que se reafirma el papel del exjefe de Estado para hacer fracasar la intentona golpista.

