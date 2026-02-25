Todos los documentos desclasificados del 23F: consulta la lista íntegra

Aquí puedes consultar la lista íntegra de los 167 documentos desclasificados del 23F, que salen a la luz 45 años después del golpe de Estado.

AGMAE, R39017, Exp. 4. Subsecretaría. Expediente sobre el conflicto diplomático entre los Gobiernos de España y EEUU por las declaraciones del Secretario de Estado americano en relación con el golpe de Estado del 23 de febrero (1981).

AGMAE, 40201, Exp. 215. DG Asuntos Consulares. Expediente sobre los escritos de solidaridad y apoyo a la democracia española recibidos en varios consulados españoles a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero (1981-1982).

AGA-83-07633 (R-20995), exp. 4. DG Iberoamérica. Expediente sobre las muestras de apoyo a la democracia española recibidas en varias Representaciones españolas en Iberoamérica a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero (1981).

AGA-83-08764 (R-22126), exp. 5. DG Iberoamérica. Expediente informativo sobre las repercusiones y reacciones del juicio por el golpe de Estado del 23 de febrero en diversos países iberoamericanos (1982).

AGA-83-09301 (R-22663), exp. 5. DG Política Exterior Europa. Expediente sobre las muestras de solidaridad y apoyo a la democracia española recibidas en varias Representaciones españolas en Europa a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero (1981).