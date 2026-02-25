Todos los documentos desclasificados del 23F: consulta la lista íntegra
- La lista de los documentos revelados 45 años después del golpe contiene documentos de Interior, Defensa y Exteriores
Aquí puedes consultar la lista íntegra de los 167 documentos desclasificados del 23F, que salen a la luz 45 años después del golpe de Estado.
Ministerio del Interior
Guardia Civil
- Transcripción de conversación telefónica de (presuntamente) García Carres y Tejero mientras (posiblemente) el segundo se encontraba dentro del Congreso
- Transcripción de conversación telefónica de García Carres con otra persona después de la citada.
- Conversaciones telefónicas de (presuntamente) la unidad militar El Pardo (24 de febrero del 1981).
- Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980).
- Documento manuscrito de posible planificación del golpe.
- Transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero.
- Nota del EM de la Guardia Civil con una secuencia parcial de los hechos del asalto al Congreso.
- Télex interiores y de agencias recibidos en 2ª sección EM el día 23-F informando del estado de situación (23 de febrero de 1981).
- Oficio zona País Vasco que expresa una comunicación del teniente coronel Tejero sobre la posible situación de tensión por la presencia de ETA (1975).
- Nota sobre la comparecencia del teniente coronel Tejero informando sobre una reunión en la cafetería Galaxia citando al resto de asistentes (1978).
- Nota Informativa sobre la repercusión en prensa del arresto de Tejero en 1978 cuando era Jefe de la Comandancia de Málaga, y sobre alguna carta de apoyo de civiles.
Dirección General de la Policía
- Informe de las distintas Jefaturas Superiores: Comisaría General de Información. "Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas en relación a la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados" (24 de febrero de 1981).
- Informe de las distintas Jefaturas Superiores: Comisaría General de Información. "Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas en relación a la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados" (25 de febrero de 1981).
- Informe de las distintas Jefaturas Superiores: Comisaría General de Información. "Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas en relación a la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados" (26 de febrero de 1981).
- Nota: Fuerza Nueva. El divorcio del Rey con el Ejército (12 de marzo de 1981).
- Nota de la Brigada de Información Interior: Ayudas a los implicados en el 23-F. Desde altas instancias castrenses campaña de ayuda económica para los implicados en el 23-F (18 de marzo de 1981).
- Nota de la Brigada de Información Interior: El 23-F basado en la Operación Ariete. Libro sobre el 23-F revelará que se valoró la entrada del GEO en el Congreso, y que el 23-F se basó en la anterior "operación Ariete" (18 de marzo de 1981).
- Nota: Bloqueada una cuenta de la asociación de mujeres de militares y policías. Esta asociación ha recibido cuantiosos donativos para las familias de los implicados en el 23-F (27 de marzo de 1981).
- Nota: Partido Comunista de España PCE. Intento de la extrema derecha de implicar a la monarquía en el 23-F (11 de mayo de 1981).
- Nota: Campaña de formación del PSOE sobre involución (13 de mayo de 1981).
- Nota de la Brigada de Información Interior: Apoyo económico a los implicados en el 23-F (10 de mayo de 1983).
Otra documentación del Ministerio del Interior
- Policía Nacional. Informe de situación. Marca: reservado-confidencial (12 de noviembre de 1981).
- Índices de subversión en las FAS. Marca: SECRETO (diciembre de 1981).
- Juicio del 23-F: acotaciones al desarrollo del juicio, notas procesales sobre el consejo de guerra, nota sobre posible expediente gubernativo a los guardias civiles, relación de implicados, informe de Jane Walker sobre sentencias benévolas.
- Nota "Campaña contra S.M." (sin firma).
- Nota "Involucionismo político provocado por posible golpe militar" (sin firma).
- Nota "Posible golpe de estado" (sin firma).
- Notas de 1983 sobre "Libertad de condenados por el 23-F", "Sobre petición de indulto", "Vista del recurso de casación del 23-F", "Artículo sobre la Brigada Interior en la revista Tiempo".
Ministerio de Defensa
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
- Guión que sirvió de base para la reunión de S.M. el Rey con el Presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor (14 de diciembre de 1981).
- Relación CESID (Dirección) - General Jefe del Estado Mayor (Capitanía).
- Relación CESID (Dirección) - PREJUJEM (J2).
- Resumen de la actuación del Departamento de Defensa Interna.
- Actitud del CESID ante la situación provocada por los incidentes en el Congreso.
- Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981.
- Investigación y declaraciones personal AOME por JDDI (9 de abril de 1981).
- Carta de José Cortina Prieto para Emilio Manglano (3 de octubre de 1981).
- Comisiones militares (10 de marzo de 1982).
- Comisiones militares en la vista de la causa 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar.
- Ambiente en los cuarteles (25 de febrero de 1982).
- Sobre la anunciada libertad provisional de algunos procesados en la causa 2/81 (19 de abril de 1982).
- Reunión sobre acontecimientos recientes (8 de marzo de 1982).
- Nota al PREJUJEM (Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor). Algunos datos para una crónica de un golpe anunciado (Jesús M. Paricio).
- Incidente entre la defensa del Teniente General Milans del Bosch y la prensa (28 de abril de 1982).
- Comentarios sobre la sentencia del 23-F. Cuartel general de la Junta de Jefes de Estado Mayor (6 de junio de 1982).
- El papel de la JUJEM en la crisis político-militar.
- Reacciones ante la sentencia 23-F. Declaraciones del gobierno (4 de junio de 1982).
- Estado de opinión sobre las sentencias (sección de contrainformación del EME, sección de contrainteligencia) (7 de junio de 1982).
- Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero.
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (24 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (18 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (17 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (12 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (10 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (6 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (5 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (4 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (3 de mayo de 1982).
- Información integrada (17 de mayo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (30 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (29 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (28 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (27 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (20 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (19 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (16 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (14 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (13 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (5 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (7 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (6 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (2 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (1 de abril de 1982).
- Información integrada (20 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81. Incidentes en la tarde del 5 de abril de 1982 (6 de abril de 1982).
- Información integrada (5 de abril de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (30 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (29 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (26 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (24 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (22 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (23 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (18 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (17 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (16 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (15 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (12 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (11 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (9 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (8 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (5 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (2 de marzo de 1982).
- Información integrada (16 de marzo de 1982).
- Información integrada (11 de marzo de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (26 de febrero de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (25 de febrero de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (24 de febrero de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (22 de febrero de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (20 de febrero de 1982).
- Vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar (19 de febrero de 1982).
- Semestral de la amenaza interior (10 de febrero de 1981; 9 de marzo de 1981).
- Relaciones entre algunos militares y paisanos armados (14 de abril de 1981).
- Referencias en los medios de comunicación social a personal del centro vinculadas los hechos del 23-F (30 de abril de 1981).
- Procesamiento de un jefe (22 de mayo de 1981).
- Comentarios efectuados por el Capitán de la Guardia Civil Sánchez Valiente en Roma el 9 de junio de 1981 (30 de junio de 1981).
- Capitán Sánchez Valiente (2 de junio de 1981).
- Traslado de un escrito.
- Interesando comparecencia del capitán de la Guardia Civil José Ramón Tostón de la Calle, un cabo 1º, dos guardias y un paisano comprendidos en la causa 2/81 (5 de enero de 1982).
- Solicitando datos sobre el Cte. Cortina y equipos de transmisiones (8 de enero de 1982).
- Certificación solicitada para su unión a la causa 2/81 del CSJM (12 de enero de 1982).
- Comparecimiento en Consejo Supremo un oficial y dos guardias (12 de enero de 1982).
- Sobre entrevistas de S.M el Rey con militares implicados en el 23-F (5 de febrero de 1982).
- Revisión de la sentencia dictada en la causa 2/81 del CSJM (19 de octubre de 1987).
Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa
- Causa 94/81
- RESERVADO: parte por abandono de destino del Cap. Sánchez Valiente.
- RESERVADO: Hoja de servicios del Cap. Sánchez Valiente.
- RESERVADO: Informe de Asesoría Jurídica General sobre su situación administrativa del Cap. Sánchez Valiente.
- Carpeta 21800
- SECRETO: oficio dando cuenta toma de declaración.
- SECRETO: oficio dando cuenta toma de declaración.
- RESERVADO: oficio dando cuenta toma de declaración.
- RESERVADO: oficio dando cuenta toma de declaración.
- RESERVADO: comunicación del procesamiento de Milans.
- RESERVADO: comunicación procesamiento implicado.
- RESERVADO: comunicación procesamiento implicado.
- RESERVADO: comunicación procesamiento implicado.
- RESERVADO: comunicación procesamiento implicado.
- RESERVADO: comunicación procesamiento implicado.
- RESERVADO: comunicación procesamiento implicado.
- SECRETO: comunicación procesamiento implicado.
- SECRETO: comunicación procesamiento implicado.
- SECRETO: traslado de peticiones de los Abogados de los condenados.
- SECRETO: informe jurídico sobre recurso contra la desestimación de la recusación del Ministro de Defensa.
- Carpeta 21801
- SECRETO: comunicando sanción a consejeros del Consejo Supremo de Justicia Militar.
- Carpeta 21802
- SECRETO: comunicando levantamiento de incomunicación de Tejero.
- SECRETO: copia de telex dando instrucciones sobre medidas de seguridad con las visitas a Tejero.
- Carpeta 21804
- RESERVADO: dación en cuenta de recurso de queja de Milans del Bosch sobre su detención.
- SECRETO: información sobre circunstancias de la detención de Milans del Bosch.
- SECRETO: distribución de los procesados por la Causa 2/81 en diferentes Unidades militares durante el juicio.
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
AGMAE, R39017, Exp. 4. Subsecretaría. Expediente sobre el conflicto diplomático entre los Gobiernos de España y EEUU por las declaraciones del Secretario de Estado americano en relación con el golpe de Estado del 23 de febrero (1981).
- D.1._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.2._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.3._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.4._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.5._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.6._AGMAE_R39017_Exp. 4
- D.7._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.8._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.9._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.10._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.11._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.12._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.13._AGMAE_R39017_Exp._4
- D.14._AGMAE_R39017_Exp._4
AGMAE, 40201, Exp. 215. DG Asuntos Consulares. Expediente sobre los escritos de solidaridad y apoyo a la democracia española recibidos en varios consulados españoles a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero (1981-1982).
AGA-83-07633 (R-20995), exp. 4. DG Iberoamérica. Expediente sobre las muestras de apoyo a la democracia española recibidas en varias Representaciones españolas en Iberoamérica a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero (1981).
- D.18._AGA-83-07633_exp._4
- D.19._AGA-83-07633_exp._4
- D.20._AGA-83-07633_exp._4
- D.21._AGA-83-07633_exp._4
- D.22._AGA-83-07633_exp._4
- D.23._AGA-83-07633_exp._4
- D.24._AGA-83-07633_exp._4
AGA-83-08764 (R-22126), exp. 5. DG Iberoamérica. Expediente informativo sobre las repercusiones y reacciones del juicio por el golpe de Estado del 23 de febrero en diversos países iberoamericanos (1982).
AGA-83-09301 (R-22663), exp. 5. DG Política Exterior Europa. Expediente sobre las muestras de solidaridad y apoyo a la democracia española recibidas en varias Representaciones españolas en Europa a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero (1981).