Desclasificación de los documentos del 23-F, en directo: el BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F
- Salen a la luz 153 "unidades documentales" 45 años después de la intentona golpista de Antonio Tejero
Los documentos secretos del 23-F salen a la luz este miércoles, cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero en 1981, una orden que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. "La memoria no puede estar bajo llave", avanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando una desclasificación que busca "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
En total, se trata de 153 "unidades documentales" relacionadas con la intentona golpista, toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento y que ha permanecido clasificada por una normativa franquista. "A partir de ahora podrá ser consultada por la ciudadanía", explicó la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el martes, cuando se aprobó la medida.
A partir de la publicación de la desclasificación en el BOE, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/). Los documentos que saldrán a la luz incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas. Algunas de las incógnitas que persisten sobre el golpe giran precisamente en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero entre el Congreso, tomado por Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.
9:13
La desclasificación entra en la sesión de control
La publicación de los documentos secretos del golpe del 1981 ha entrado de lleno en el debate en el Congreso este miércoles. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta cuestión con ironía: "Como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista: desclasifique los presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que ha hecho y que nadie sabe dónde están".
Sánchez, por su parte, le ha trasladado: "¿Qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23-F, ¿qué problema hay?". Y Feijóo le ha comparado con Adolfo Suárez: "El 23-F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo, usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente".
8:17
Tras 45 años guardados en un cajón, este miércoles el Gobierno va a desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento" en los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores sobre el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981.
En estos términos se ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado desclasificar hasta 153 archivos documentales relacionados con este capítulo de la historia de nuestro país.
8:16
El BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F
El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos del 23F, llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero.
8:15
Buenos días, comienza la narración al minuto de una jornada en la que el Gobierno va a publicar los documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.