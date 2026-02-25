Desclasificación de los documentos del 23-F, en directo: el BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F

Los documentos secretos del 23-F salen a la luz este miércoles, cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero en 1981, una orden que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. "La memoria no puede estar bajo llave", avanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando una desclasificación que busca "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"

En total, se trata de 153 "unidades documentales" relacionadas con la intentona golpista, toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento y que ha permanecido clasificada por una normativa franquista. "A partir de ahora podrá ser consultada por la ciudadanía", explicó la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el martes, cuando se aprobó la medida.

A partir de la publicación de la desclasificación en el BOE, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/). Los documentos que saldrán a la luz incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas. Algunas de las incógnitas que persisten sobre el golpe giran precisamente en torno a los diálogos telefónicos de aquel 23 de febrero entre el Congreso, tomado por Tejero, y el exterior, así como desde el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos contactó con los altos mandos militares para frenar la asonada.