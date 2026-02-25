Muere el ex teniente coronel Antonio Tejero, principal protagonista del 23F, a los 93 años
- Fallece la cara más visible del 23F el día que se han desclasificado los documentos del golpe de Estado
- DIRECTO: Sigue el minuto a minuto y toda la última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el principal protagonista del golpe de Estado del 23F, ha muerto este miércoles a los 93 años en Alzira (Valencia), ha comunicado uno de sus hijos a RNE. Su fallecimiento ha coincidido justo con el día en el que se han desclasificado los documentos secretos relativos al 23F, cuando se acaba de cumplir el 45 aniversario de la asonada, y entre los que están incluidos conversaciones del propio Tejero con otros participantes, trascripciones de llamadas telefónicas del rey, así como diversos informes.
Uno de sus descendientes ha anunciado "con profundo dolor" la muerte de su padre, "en compañía de todos sus hijos", tras haber recibido "los últimos sacramentos y la bendición" del papa León XIV. Según el despacho de abogados que representa a la familia del principal autor de la intentona golpista, Tejero ha muerto a las 18:45 horas "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia". Según ha podido saber RTVE, ha fallecido en el domicilio de su hija en Alzira (Valencia).
El pasado 23 de octubre de 2025, circuló el rumor de que había fallecido, e incluso algunos medios llegaron a publicar informaciones sobre ello, después de que sufriera un empeoramiento en su estado de salud, pero su familia lo desmintió a través de un comunicado. Tejero vivía en Alzira con una de sus hijos.
Protagonizó el golpe de Estado
Tejero fue el rostro más visible del golpe de Estado, cuando el 21 de febrero de 1981, al mando de un grupo de guardias civiles, asaltó armado el Congreso de los Diputados durante la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.
Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era teniente general de la Guardia Civil cuando protagonizó el fallido golpe de Estado. Ingresó en la Benemérita en 1951. Célebre es su frase "¡Quieto todo el mundo!", con la que interrumpió la votación de la investidura de Calvo Sotelo y se inició el secuestro de casi 18 horas de los diputados que estaban en el Congreso.
Tejero asaltó el hemiciclo a las 18:23 horas junto a más de 250 guardias civiles armados. Desde la tribuna de la Cámara Baja, ordenó a los presentes que se tirasen "al suelo", tras lo que realizó varios disparos al techo, que todavía son visibles.
Todos los diputados se agacharon salvo el dimitido presidente del Gobierno Adolfo Suárez, su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y el líder del Partido Comunista (PCE), Santiago Carrillo.
El golpe de Estado contaba con el apoyo de algunos sectores militares y fue orquestado por el propio Tejero, por el entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada; y el capitán general Jaime Milans del Bosch, que decretó el estado de excepción en Valencia y sacó los tanques por sus calles.
Durante esa noche, diversas autoridades militares, como el general Aramburu Topete y el general Sabino Fernández Campo, intentaron convencerle para que depusiera su actitud. El fracaso de la asonada llegó con el mensaje televisado del rey Juan Carlos I, quien, ataviado con el uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas, mostró su apoyo a la Constitución y la democracia.
Finalmente, Tejero tuvo que rendirse, y a las 12:00 horas del 24 de febrero, los guardias civiles salieron del Congreso y liberaron a los diputados.
Condenado por el 23F
El Consejo Supremo de Justicia Militar condenó al ex guardia civil en 1983 a 30 años de prisión por un delito de rebelión militar consumado, expulsado del cuerpo e inhabilitado. Cumplió condena en distintas cárceles militares hasta que en 1996 salió de la prisión militar de Alcalá de Henares en libertad condicional, aunque desde septiembre de 1993, disfrutaba del tercer grado penitenciario, que sólo le obligaba a pasar la noche en prisión.
Fue el último de los condenados por el 23F en salir de prisión. Tejero evitaba hablar de ese episodio de su vida. "Yo no fui protagonista de aquello, tan sólo un actuante", aseguró.
Ya antes del 23F, Tejero participó en otra intentona golpista en 1978, 'Operación Galaxia', para asaltar al Gobierno durante su reunión semanal en el Palacio de la Moncloa, pero fue desarticulada antes de su ejecución. Por este intento, fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel.
Desde su puesta en libertad, apenas realizó declaraciones y apariciones públicas. No obstante, en 2006 publicó una carta al director en el diario Melilla Hoy, en la que clamaba que el recién aprobado entonces Estatut catalán "mataría" a España. En 2012, denunció al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por "conspiración y proposición para la sedición".
Fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de Mingorrubio (Madrid) tras la exhumación de los restos de Franco. Entonces fue recibido entre gritos de "Viva Tejero" o "Arriba España" por los que protestaban contra la salida del dictador del Valle de los Caídos.
Una de sus últimas manifestaciones públicas fue en en 2023, cuando denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traición a España" por haber negociado su investidura con independentistas catalanes y "asesinos de ETA".