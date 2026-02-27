El tiempo en España el fin de semana del 27 de febrero: inestabilidad en el noroeste y temperaturas a la baja

El fin de semana de este 27 de febrero comienza con calima y tiempo todavía inestable en Canarias por la presencia de una dana, aunque esta se irá desplazando el viernes hacia el este. Mientras, en la Península el paso de un frente dejará precipitaciones en el noroeste el viernes y cielos nublados y chubascos en el este el domingo. Las temperaturas seguirán con ambiente suave y no cambiarán significativamente el viernes, aunque sí que irán en descenso el fin de semana.

El tiempo el viernes 27 de febrero En Canarias sigue la calima con posibles lluvias de barro y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de componente norte, sin descartar precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada. La dana irá en transición a baja fría, moviéndose hacia el este y situándose al final en el Sáhara. ““ En la Península se prevé un día más inestable con un frente afectando al tercio noroeste peninsular. Así, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia, que de forma débil podrán afectar al tercio noroeste y que irán acompañadas por nieblas y brumas frontales en la vertiente atlántica. En el resto, cielos poco nubosos, aunque con nubosidad baja matinal y brumas con bancos de niebla en zonas de la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares, donde se espera que sean más extensas y persistentes. Temperaturas máximas en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica, notable en el noroeste, y en ascenso ligero en la vertiente mediterránea. Mínimas sin grandes cambios. En Canarias se espera un ascenso generalizado, más marcado el de las máximas, que podría ser notable en la vertiente sur de las islas centrales. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica. Se esperan rachas muy fuertes de viento en el entorno del estrecho de Gibraltar de madrugada. Temperaturas máximas este viernes EL TIEMPO TVE

El tiempo el sábado 28 de febrero El frente continuará su paso por España en dirección este, aunque más debilitado. Se prevén intervalos nubosos en la Península y Baleares, lluvias débiles en la mitad oriental y el Cantábrico, más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo y ocasionales en el resto de la zona, sin descartar algún chubasco localmente acompañado de tormenta en las Béticas. En Canarias, la presencia de una dana fría aislada en África propiciará lluvias de débiles a moderadas y cielos nubosos en las islas de mayor relieve; poco nuboso en el resto y sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. También se espera posible calima en el sur peninsular y Canarias. Las temperaturas máximas irán en descenso prácticamente generalizado, notable en amplias zonas de interior del tercio oriental; el descenso será menos marcado en el sudoeste peninsular. Las mínimas en descenso en la mitad noroccidental, en ascenso en los litorales orientales de la Península y Baleares y sin cambios significativos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte.