El tiempo hoy 25 de febrero en España: ambiente primaveral con lluvias y nieblas puntuales

Aunque se prevé un tiempo más inestable que en días precedentes, los termómetros seguirán marcando este miércoles temperaturas más elevadas que las que suelen ser habituales a estas alturas del año.

Un ambiente más propio de la primavera que no evitará los efectos colaterales de un nuevo frente que dejará cielos nubosos en la parte occidental de la península ibérica, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión del tiempo para el miércoles, 25 de febrero El Tiempo RTVE

La agencia observa la evolución de un sistema frontal que dejará durante la mañana algo de lluvia y nubosidad de tipo medio y alto en parte de la Península. Por lo general, será una jornada marcada por el sol, aunque los bancos de niebla volverán a primera hora al golfo de Cádiz y a zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Por su parte, en el archipiélago canario, la calima de estos últimos días tenderá a ir a menos y no se descartan algunas lluvias en la isla de Lanzarote. La Aemet anticipa probables rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas y en cumbres de las islas de mayor relieve.