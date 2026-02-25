El tiempo hoy 25 de febrero en España: ambiente primaveral con lluvias y nieblas puntuales
- El paso de un frente deja cielos nubosos en el oeste peninsular y precipitaciones en Galicia
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Aunque se prevé un tiempo más inestable que en días precedentes, los termómetros seguirán marcando este miércoles temperaturas más elevadas que las que suelen ser habituales a estas alturas del año.
Un ambiente más propio de la primavera que no evitará los efectos colaterales de un nuevo frente que dejará cielos nubosos en la parte occidental de la península ibérica, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La agencia observa la evolución de un sistema frontal que dejará durante la mañana algo de lluvia y nubosidad de tipo medio y alto en parte de la Península. Por lo general, será una jornada marcada por el sol, aunque los bancos de niebla volverán a primera hora al golfo de Cádiz y a zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
Por su parte, en el archipiélago canario, la calima de estos últimos días tenderá a ir a menos y no se descartan algunas lluvias en la isla de Lanzarote. La Aemet anticipa probables rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas y en cumbres de las islas de mayor relieve.
Temperaturas suaves antes del descenso
Las temperaturas sufrirán algún descenso, más notable en el caso de Canarias, aunque seguirán elevadas para lo que suele ser el mes de febrero. El mapa de la Aemet dibuja máximas por encima de los 20 grados en gran parte de la Península y limita las heladas, que serán débiles, a cumbres de montaña de los Pirineos y de la cordillera Cantábrica.
El descenso térmico irá a más en los próximos días, especialmente a partir del viernes, cuando está previsto que aumente la nubosidad. Ya para el fin de semana se prevé un ambiente algo más fresco, aunque de nuevo sin grandes precipitaciones tras un arranque de 2026 marcado por la sucesión de una decena de borrascas.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.