Goya 2026, en directo: Barcelona despliega la alfombra roja en la gran noche del cine español
- Los Goya celebran su 40ª edición en una gala presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini
Barcelona se viste de gala este sábado para los Premios Goya 2026. Los galardones que reconocen lo más selecto del cine español celebran este año su 40ª edición con una gala llena de estrellas y música, conducida por Luis Tosar -viejo conocido de los premios, con tres "cabezones"-, y Rigoberta Bandini -también ganadora de un Goya a mejor canción-.
Se espera que la noche sea un duelo entre dos de las grandes favoritas: Los domingos, con 13 nominaciones, y Sirat, con 10. La película de Alauda Ruiz de Azúa tiene a su favor haber ganado el premio Feroz y el Forqué, mientras que la de Óliver Laxe se apunta el tanto de haberse estrenado en Cannes, donde ganó el Premio del Jurado, y tener dos nominaciones a los Oscar. Pero entre la gran cosecha de este año de cine español destacan otras candidatas como Maspalomas (8 nominaciones), La cena (8 nominaciones) y Sorda (6), todas ellas nominadas a mejor película.
La ceremonia, que tendrá como escenario el Auditori Forum CCIB de Barcelona, se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD. Antes, a las 19:25, comienza el especial de la alfombra roja en La 1 conducido por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño. También se podrá seguir en RTVE Play, donde habrá hasta nueve señales en directo. Y en RNE, el especial de De película contará desde las 21:05 en Radio 5 lo mejor de los premios.
En directo, los Goya 2026
-
18:30
Casi una década sin pisar Madrid
Los Goya se celebran en Barcelona por primera vez en sus 40 años de historia, pero hace tiempo que estos premios abandonaron Madrid como su única sede. Fue hace casi una década, en 2017 cuando salieron de la capital por primera vez, y desde entonces ha habido galas en Málaga (en dos ocasiones), Sevilla, Granada, Valencia y Valladolid.
-
17:50
¿Dónde ver la gala y la alfombra roja?
RTVE se vuelca en la retransmisión de los Goya. Podrás seguir la gala desde las 22:00 en directo en La 1, RTVE Play, TVE Internacional y por primera vez, en La 1 Ultra HD, además de por aquí, claro.
Antes, a las 19:25, comienza el especial de la alfombra roja en La 1 conducido por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño. También se podrá seguir en RTVE Play, donde habrá disponibles hasta nueve señales diferentes en directo, y desde donde tendrán su propio especial con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers.
Habrá asimismo varias señales para seguir la gala: la de La 1, la señal en lengua de signos, la gala en catalán o el contenido del backstage, entre otras.
En RNE, la fiesta del cine se podrá escuchar en el especial ‘De Película’, con Yolanda Flores, que se emitirá desde las 21:05 horas en Radio 5 y a partir de las 23:30 horas en Radio Nacional y Radio Exterior. También se podrá seguir por streaming en RNE Audio. Ràdio 4 emitirá en directo en catalán el 'Especial Catifa vermella' desde las 21:00 horas, conducido por Carles Mesa y Marta Orquín y a partir de las 22:00, Montse Soto y Sílvia Tarragona retransmitirán la ceremonia.
-
17:39
Duelo entre 'Los domingos' y 'Sirat'
Entre la gran cosecha de este año de cine español destacan por encima de las demás las cinco cintas nominadas a mejor película: 'Los domingos', 'Sirat', 'Maspalomas', 'Sorda' y 'La cena'. Y entre ellas, dos destacan todavía más: la noche será previsiblemente un duelo entre 'Los domingos', con 13 nominaciones, y 'Sirat', con 10. La película de Alauda Ruiz de Azúa tiene a su favor haber ganado el premio Feroz y el Forqué, mientras que la de Óliver Laxe se apunta el tanto de haberse estrenado en Cannes, donde ganó el Premio del Jurado, y tener dos nominaciones a los Oscar.
-
17:37
¡Buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas a la narración minuto a minuto de los Premios Goya 2026. En RTVE te contaremos en directo todo sobre la noche grande del cine español, unos premios que recalan en Barcelona para celebrar su 40ª edición, y que este año presentan Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Aquí podrás seguir la alfombra roja, la llegada de las estrellas y, cómo no, enterarte de quién se lleva los 'cabezones'.