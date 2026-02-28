Goya 2026, en directo: Barcelona despliega la alfombra roja en la gran noche del cine español

Barcelona se viste de gala este sábado para los Premios Goya 2026. Los galardones que reconocen lo más selecto del cine español celebran este año su 40ª edición con una gala llena de estrellas y música, conducida por Luis Tosar -viejo conocido de los premios, con tres "cabezones"-, y Rigoberta Bandini -también ganadora de un Goya a mejor canción-.

Se espera que la noche sea un duelo entre dos de las grandes favoritas: Los domingos, con 13 nominaciones, y Sirat, con 10. La película de Alauda Ruiz de Azúa tiene a su favor haber ganado el premio Feroz y el Forqué, mientras que la de Óliver Laxe se apunta el tanto de haberse estrenado en Cannes, donde ganó el Premio del Jurado, y tener dos nominaciones a los Oscar. Pero entre la gran cosecha de este año de cine español destacan otras candidatas como Maspalomas (8 nominaciones), La cena (8 nominaciones) y Sorda (6), todas ellas nominadas a mejor película.

La ceremonia, que tendrá como escenario el Auditori Forum CCIB de Barcelona, se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD. Antes, a las 19:25, comienza el especial de la alfombra roja en La 1 conducido por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño. También se podrá seguir en RTVE Play, donde habrá hasta nueve señales en directo. Y en RNE, el especial de De película contará desde las 21:05 en Radio 5 lo mejor de los premios.